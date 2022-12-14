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112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前重點、資訊一次看

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112學測整理包／多校系個申參採科目下修 考前衝刺重點、重要資訊一次看

聯合新聞網／ UDN文教
示意圖。本報資料照片
示意圖。本報資料照片

112學年新型學測將於明（2023）年1/13（五）、14（六）、15（日）三天舉行，考試科目包括國文、英文、數學 A、數學 B、社會、自然共6科、7節次。值得注意的是，受少子化影響，不少大學校系在繁星推薦、個人申請管道調整參採112年學測科目，考生可先行查詢預做考前重點準備。

》》「繁星推薦」招生校系參採學測科目這裡查

》》「申請入學」招生校系參採學測科目這裡查

此次考試若攜帶寵物、昆蟲入場，將有罰則，考生要注意勿違反規定；另外，新型學測採卷卡合一，考生須於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，違者將扣減其該節成績1級分。

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112學測測驗時程。圖／取自大考中心簡章
112學測測驗時程。圖／取自大考中心簡章

112學測測驗範圍。圖／取自大考中心簡章
112學測測驗範圍。圖／取自大考中心簡章


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國文、國寫、英文、數學、社會、自然歷屆試題


【大學入學考試中心】

圖／取自大考中心簡章
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112學測 國文科 英文科 數學科 數A 數B 考題 升學 108課綱

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