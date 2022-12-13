112學測／自然科時事整理圖表全看懂 氣候變遷、原子核命題率增

112學測將於明（2023）年1/13（五）、14（六）、15（日）舉行，自然考科第一天即登場，考試時間12:50-14:40，共110分鐘。

112學測測驗時程。圖／取自大考中心簡章

▌圖表題：

・圖表看時事／COP27峰會開幕 一表看氣候變遷趨勢

聯合國氣候變化綱要公約第廿七屆締約方會議（COP27）登場，峰會主席、埃及外交部長舒克里表示，這場峰會是全球氣候行動的分水嶺時刻。路透報導，各國峰會談判代表同意討論富裕國家是否應該補償最容易受氣候變遷影響的窮國所受苦難，氣候賠償首次被列入議程...

聯合國氣候變化綱要公約第廿七屆締約方會議主辦國埃及，五日展示氣候峰會標誌投影在埃及第二大金字塔卡夫拉金字塔。圖／法新社

・圖表看時事／拚再生能源趕進度！新建物將裝太陽能板、離岸風電設置放寬

經濟部預告「再生能源發展條例」部分條文修正草案，為衝刺光電，將要求新建、增建或改建的建物，在考慮到受光條件與可免除認定標準後，必須設置太陽光電發電設備；另由於離岸風電發展趨向浮動式風機技術，因此原本只能在十二海里內領海設置的規定也將「解禁」...

新增屋頂配備，我國再生能源趕進度，「再生能源發展條例」修正草案要求新建、增建或改建的建物，在一定條件下，必須設置太陽光電發電設備。記者侯永全／攝影

・圖表看時事／茫茫樹海中「搜出東亞第一巨木」 光的聰明應用原理一圖看

農委會林業試驗所與成大研究人員所組成「找樹的人」團隊，利用「空載光達」技術蒐尋全台樹高六十五公尺以上的巨木，經四次實地勘察，找到其中位於雪霸公園山谷內的台灣杉「桃山神木」，樹高達七十九點一公尺，至少有廿多層樓高，是台灣目前經攀爬樹頂實測最高的樹...

茫茫樹海 找出東亞最高那棵樹 製表／彭宣雅

・圖表看時事／美太空船重返月球 看懂阿提米絲一號繞月任務

美國太空總署「阿提米絲一號」火箭於美東時間十六日凌晨一點四十七分（台灣時間十六日下午二點四十七分）從佛羅里達州甘迺迪太空中心成功升空。這是阿波羅登月計畫五十年後，美國重返月球第一砲。火箭升空約一個半...

NASA啟動重返月球 資料來源／法新社、美聯社

》》點我看所有圖表看時事

今年分科物理堪稱「史上最難」，試題分布以力學36分最多，其次為電磁學16分，而原子核近年則較常出現，考生需了解各定理發展、脈絡、實驗驗證過程，著重於科學應用。

試題出現多則時事，如韋伯太空望遠鏡、壓克力板防飛沫，卻也多次出現課本中未曾出現的科學名詞，考驗學生現場重新理解題目敘述能力，並完成計算作答。

化學部分計算題數適中，但時事題及實驗延伸試題比重增加「鑑別度高」，建議考生多看科學性研究的文章，訓練閱讀量。

另外與以往類似，考題著重推理論證分析能力，如新冠病毒用的耳溫槍、治療瘧疾的奎寧藥物，同時也重視考生實驗技能與探究能力，包括電解濃食鹽水、萃取、鑑定、水垢中重金屬分析皆入題。

相較之下，生物試卷文字量雖無往年多，但資訊密度高、作答不易，考生需具有較佳的閱讀理解能力與科學素養，才能得高分。

時事則不乏與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關，及胰島素、DNA、休耕種綠肥植物等生活情境命題，強化學生應用知識解決日常問題。

今年學測地球科學考題則是中偏難，其中各領域（課綱次主題）皆有平均命題，氣候變遷略多為一大特色。

同時出現多跨科試題，如結合生物入題的「碳循環」議題相當具國際觀，或以物理角度分析颱風行經路徑，考生只要具備圖表解析與閱讀理解能力應可取得高分。