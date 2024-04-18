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整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

聯合新聞網／ udn文教
113年國中教育會考即將登場，圖為考場示意圖。記者劉學聖／攝影
113年國中教育會考即將登場，圖為考場示意圖。記者劉學聖／攝影

113年國中教育會考即將登場，考試日期為5月18日（六）、19日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

考試倒數：

My countdown


5月18日（六）考科是社會、數學、國文、寫作；5月19日（日）考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。

113會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站
113會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站


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・國中教育會考歷屆試題

・寫作範本（頁面下半部）

・數學非選題範本（頁面最下方）

113會考

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