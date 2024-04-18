整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看
113年國中教育會考即將登場，考試日期為5月18日（六）、19日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導，由老師及補教業指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。
考試倒數：
5月18日（六）考科是社會、數學、國文、寫作；5月19日（日）考科是自然、英語（閱讀）、英語（聽力）。
會考補教老師提點
國文
英語
數學
社會
力宇／考前重點一次掌握！公民時事要留意 台灣、世界地理歷史占比多
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