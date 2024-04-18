快訊

台積電宣布資本支出 維持280億美元到320億美元不變

雷雨今狂襲雙北！下周兩波鋒面接力報到「雨可能比今天更大」

澳洲主教遇刺後報平安！大器「原諒凶嫌」 還要為他禱告

113會考英文科／留意基本1200字詞新增單字 閱讀別逐字翻譯！3步驟練習破解

聯合新聞網／ 冠博文理補習班／王晴英文老師
113年國中教育會考即將登場，圖為考場示意圖。記者黃義書／攝影
113年國中教育會考即將登場，圖為考場示意圖。記者黃義書／攝影

會考單題的單字、文法觀念題的準備

1200基本單字有新增的單字 define, download, earthquake, file, item, metro, pop, string, upload 可稍加留意，此外一字多義也是常考考題，同學們須熟悉這些單字的不同字義。而有一定基礎的同學們可以多複習五、六冊單字和片語，再外加800的進階單字，熟悉這些單字可以增加閱讀題組的閱讀力。

文法部分，以動詞時態來說（目前考試方式不傾向同學們將文法以公式化套用，素養題較傾向不讓同學們套用文法句型）需要讀完句子，依句意來判別時態，因此觀念需要非常清楚並非直接由 tomorrow, next 等等時間副詞來做答，如112年12題同學們要由因果發生事件的時間來排序（未來的一個事件造成的結果）。

110年第7題事件一開始「將要」來我家，所以要待在我家一周也還沒發生，因此要選未來式(D) will stay ，很多同學只看關鍵字 for a week 即選了完成式(C) has stayed 。此外代名詞 another, other, it 等觀念同學們常混淆，即便是考試或練習時猜對也要將觀念釐清，最後提醒句子一定要讀完句子的前句、後句。

閱讀測驗策略

考前倒數每天定時定量寫題本可以提升作題速度、提升答題技巧，在練習當中：

(1) 句子偏長或讀不懂，建議同學不要用單字逐字翻譯，要活用文法架構來釐清語意。先找出本句的主詞、動詞，才不用花太多時間來回反覆閱讀、理解語意。

(2) 要善用 because, although, however 等等的轉折語，來釐清明白本句所表達的意思，是原因、結果或是相對比照。

(3) 統整訊息、整合知識推敲、推理後解決問題等能力，需要邊閱讀邊彙整，抓對文章核心方向才不會偏題。

綜觀108課綱閱讀涵蓋廣泛題型有圖表應用題、資訊判讀題、推論題⋯等，可利用上述方式來強化對各種文本的理解能力與解題能力。例如：圖表或地圖題型需要以圖轉文或以文轉圖，將圖形轉成文章描述，或是文章描述轉為圖形後來答題。值得注意的是，是否有用比較級或最高級，這部分常考在閱測的細節描述轉換成圖表，抑或國家交通路線結合史地閱讀理解。

110年的考題為例

重點排序：邊讀邊彙整排序110-32，在掃讀文章的同時，可以找到33的答案從第三段第二行開始。

112年的考題為例，112-29題目的答案為文章圖表，圖表常以換句話說的方式在陳述。歸納出答案，並綜合語意推理。

在最後的倒數時間中，除了固定刷題外，同學們可以將歷屆或模考題本再拿出來複習，預祝大家考試順利，輕鬆通過英文會考。

108課綱 113會考 素養 英文

相關新聞

113會考社會科／考題更活了！圖表過半答題撇步報你知 想拚高分這些單元必熟讀

距離會考倒數一個月，各位同學都準備得如何呢？有的同學對於考試躊躇滿志，也有同學仍在焦慮緊張...

113會考英文科／留意基本1200字詞新增單字 閱讀別逐字翻譯！3步驟練習破解

1200基本單字有新增的單字 define, download, earthquake, file, item, metro, pop, string, upload 可稍加留意...

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

113年國中教育會考即將登場，考試日期為5月18日（六）、19日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

113會考社會科／考前重點一次掌握！公民時事要留意 台灣、世界地理歷史占比多

113年國中會考即將登場，歷經兩次的會考，相信考生們對於新綱方向都已有相當的認知，連兩年的圖表題都不算少...

113會考國文科／平均70秒就要作答！審題不是讀得快就好 3步驟精準破解素養題

會考將屆，「素養題」已邁入第三個年頭，題型與答題脈絡也漸趨固定。國文題目更是呈現出題幹字數愈長...

113會考社會科／國際要聞、公民時事全收錄 最新命題趨勢、模擬考古題一次看

113年會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，社會考科於首日登場，考試時間為8:30-9:40，共70分鐘。《聯合新聞網》除針對考科重點、命題趨勢推出會考衝刺系列報導，也統整了近半年的時事話題，幫助考生事半功倍拿高分。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。