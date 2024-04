113會考英文科／留意基本1200字詞新增單字 閱讀別逐字翻譯！3步驟練習破解

會考單題的單字、文法觀念題的準備

1200基本單字有新增的單字 define, download, earthquake, file, item, metro, pop, string, upload 可稍加留意,此外一字多義也是常考考題,同學們須熟悉這些單字的不同字義。而有一定基礎的同學們可以多複習五、六冊單字和片語,再外加800的進階單字,熟悉這些單字可以增加閱讀題組的閱讀力。

文法部分,以動詞時態來說(目前考試方式不傾向同學們將文法以公式化套用,素養題較傾向不讓同學們套用文法句型)需要讀完句子,依句意來判別時態,因此觀念需要非常清楚並非直接由 tomorrow, next 等等時間副詞來做答,如112年12題同學們要由因果發生事件的時間來排序(未來的一個事件造成的結果)。

110年第7題事件一開始「將要」來我家,所以要待在我家一周也還沒發生,因此要選未來式(D) will stay ,很多同學只看關鍵字 for a week 即選了完成式(C) has stayed 。此外代名詞 another, other, it 等觀念同學們常混淆,即便是考試或練習時猜對也要將觀念釐清,最後提醒句子一定要讀完句子的前句、後句。

閱讀測驗策略

考前倒數每天定時定量寫題本可以提升作題速度、提升答題技巧,在練習當中:

(1) 句子偏長或讀不懂,建議同學不要用單字逐字翻譯,要活用文法架構來釐清語意。先找出本句的主詞、動詞,才不用花太多時間來回反覆閱讀、理解語意。

(2) 要善用 because, although, however 等等的轉折語,來釐清明白本句所表達的意思,是原因、結果或是相對比照。

(3) 統整訊息、整合知識推敲、推理後解決問題等能力,需要邊閱讀邊彙整,抓對文章核心方向才不會偏題。

綜觀108課綱閱讀涵蓋廣泛題型有圖表應用題、資訊判讀題、推論題⋯等,可利用上述方式來強化對各種文本的理解能力與解題能力。例如:圖表或地圖題型需要以圖轉文或以文轉圖,將圖形轉成文章描述,或是文章描述轉為圖形後來答題。值得注意的是,是否有用比較級或最高級,這部分常考在閱測的細節描述轉換成圖表,抑或國家交通路線結合史地閱讀理解。

110年的考題為例

重點排序:邊讀邊彙整排序110-32,在掃讀文章的同時,可以找到33的答案從第三段第二行開始。

112年的考題為例,112-29題目的答案為文章圖表,圖表常以換句話說的方式在陳述。歸納出答案,並綜合語意推理。

在最後的倒數時間中,除了固定刷題外,同學們可以將歷屆或模考題本再拿出來複習,預祝大家考試順利,輕鬆通過英文會考。