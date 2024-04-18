113會考社會科／考題更活了！圖表過半答題撇步報你知 想拚高分這些單元必熟讀

距離會考倒數一個月，各位同學都準備得如何呢？有的同學對於考試躊躇滿志，也有同學仍在焦慮緊張，這邊老師想針對社會考試提供一些建議，若是覺得怕書讀不完、覺得考試步步逼近的同學也不用擔心！

根據過往兩屆社會考科出題方式來看，光是以圖、表出題就佔一半左右，考題趨勢可說越來越靈活。其中部分考題甚至從題目中圈找關鍵字即可得到答案，因此答題關鍵在於是否理解問題的重點，如112年會考第37題：

題目中提到人口負成長，因此我們可以先釐清這題考的是有關台灣人口成長率，而本題重點在於學者認為可以透過社會增加方式解決問題，因此答案很明確就是B選項，但若同學題目看太快便容易選成D選項，事實上不少類似題型答案就藏在題目中，圈選關鍵字、重點畫底線等基本功必須加緊培養相關習慣，並且要習慣把題目看完整再作答，這題其實概念很清楚，題目敘述也並不複雜，但仍有一半以上的同學答錯，因此謹慎答題相當重要。

~以下為老師幫各位同學整理的社會科準備重點，把握要領，你也可以拿高分~

1.公民-問題相對簡單明瞭，想考高分就要拚全對：

以過往兩屆出題趨勢來看，公民的出題相對簡單明瞭，問題核心並不複雜，只要細心讀題就可以拿到分數，以112年第24題為例：

文中提到甲質詢行政院的相關部會部長，只要同學對中央政府架構有基本認知就可以理解甲是在指立法委員，答案直接選B即可，但這題同樣也有一半的同學答題錯誤，因此在閱讀選項方面請務必謹慎。因公民題是相對較容易拿分的，若是想考到精熟甚至A++分數的同學則請盡可能在公民科題目全對，方能拿到高分。

此外公民題常與時事題掛勾，時至今日尚未平歇的俄烏戰爭、以巴衝突等國際糾紛可能是出題方向，而因戰爭導致原物料上漲、台灣總統大選新聞或2023年初國內的缺蛋問題都需要注意。此外，法律的民法、刑法、行政法及權利救濟程序，自112年起民法規範成年為18歲，但選舉權還是20歲要特別留意；經濟的相關名詞理解、學校自治班會流程與家庭關係的稱謂，社會福利的種類，以及政府架構當中最常考的糾正糾舉彈劾等重要觀念不要搞混。

2.地理-題目靈活，作答時須謹慎答題：

相較公民及歷史科觀念相對單純，由於地理科涵蓋資訊量較大，可說是社會科的決勝關鍵。首先請各位同學務必熟讀第一冊通論地理部分(經緯度、地形、天氣與水文)，因與區域地理觀念得以連結，請同學務必熟讀。另外對於台灣人口、產業及各行政區特色等也要有一定程度認知。再者，由於題目多變，也就意味著地理考題鑑別度較大，如112年會考第26題：

本題的核心觀念是需要釐清中南美洲氣候類型，因緯度接近赤道所以是雨林氣候，同時這題需要謹慎閱讀圖表，許多同學看到巴拿馬的第一反應會聯想到運河，但其實圖表中公路的主幹線有經過運河段，若沒有仔細判斷就很容易寫成C選項。許多同學反應地理是社會科裡最難的科目，因其涵蓋的課程內容與需要統整的東西較為複雜，但以目前考題趨勢來看，只要讀懂圖表並審慎答題，想考高分並不難！

3.歷史-文字敘述拉長考驗耐心，需仔細找重點：

若看近兩年會考試題，可以發現大考中心在歷史科選題上文字敘述有明顯加長，且題目涵蓋的訊息量較大，這代表同學作答時需要更加謹慎分析每個關鍵詞，如112年會考第33題：

這題的解題關鍵在於使用拉丁文成為共通文字系統與西羅馬帝國滅亡，所以需要先知道西羅馬帝國是在西元5世紀滅亡，而到文藝復興前的歐洲基本上都是使用拉丁文，所以時間上符合的只有B選項，這題需要掌握的知識量較大，也就代表同學對於歷史時間軸要有一定程度認知才能拿到分數。

另外，造成世界文明變動的大事件也是準備重點，中國四大發明西傳、文藝復興、宗教改革、科學革命及啟蒙運動乃至於一二戰等常考歷史事件也須注意，歷史的素養題偏多且喜歡考跨科，尤其是時間軸的橫向連結，如大航海時期的台灣-中國-世界之影響、一二戰的台灣-中國-世界之影響等，都會是出題的方向。

最後還是提醒各位同學，切記考試時不要緊張，要相信自己是有萬全準備才來應考，並且閱讀題目時請務必圈關鍵字畫重點，「是」或「不是」都往往是細心拿分的關鍵，失之毫釐差之千里，尤其目前為素養題趨勢，題目、圖表會越來越長，沒有看清楚題目的重點甚至會被誤導，至於閱讀題部分需要更加仔細謹慎應對，只要夠細心一定可以拿到高分！預祝各位考生金榜題名！