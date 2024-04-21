113會考寫作／過度解析圖表恐落陷阱 作文前進六級分靠兩招

113年會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘。《聯合新聞網》提供考前衝刺資源「寫作教室」，集結多名講師盤點不同題材的寫作技巧及評分重點，為考生掌握奪分關鍵。

寫作測驗試題採「引導式寫作」，透過各類不同形式訊息如圖例、報章新聞、問卷調查等，呈現必要的寫作資訊，同時指示寫作任務。無論試題形式為何，命題皆著重於檢測國中畢業學生表達經驗見聞和情感思想的綜合語文能力，可對應國語文核心素養「運用國語文表情達意」內涵。

寫作測驗各級分等級對應及級分描述。圖／翻攝自國中教育會考網站





自106年始，會考寫作題型有了重大改變，從當年度到112年等7個題目均為文字加圖（表）的呈現方式，而112年度也二次出現「不必訂題」考法，要求考生依照對圖表的理解，提出個人解讀。

過度解析圖表落陷阱

然若過度分神於解析圖表與評價對話，卻也易落入另一種困境，聯合報寫作教室講師周芃谷曾針對此類題型，說明如何解讀與運用：

解讀：解讀題目時，仍應先從純文字部分開始。從下往上，先從「結合自己的經驗與見聞，寫下你的感受或想法」；再往上解讀，可知論述時須留意所敘述的「經驗」，是否符合傳統勸勉，以及由此帶來的感受與想法。 運用：最後運用圖片中的人物特徵，以及各自的論述，來豐富寫作時的題材細節，並加強「經驗」與「想法」間的連結。

國中教師點高分關鍵

至於什麼樣的作文能拿高分？國中師認為，生活經驗是寫作的基礎，考生要能透過觀察、感悟、省思表述自身觀點。另外，細膩觀察、有創意，才能展現個人特色，而鋪陳轉折是關鍵，組織論述也講究精準力，若能用精準文字、結構完整、內容連貫、主旨有層次，就能拿到比較高的分數。





只描述個人經驗不夠

以112年會考寫作測驗為例，題目聚焦於五覺感官的體驗分享，藉由引述自己的生活經驗，更深一層剖析從中得到的經驗與體悟。然而明明已經在文章裡寫下了自己的經驗，也抒發了感受和想法，仍止步於四、五級分，到底為什麼呢？不是已經符合題幹要求了嗎？

是的，這只是「及格」標準而已，若想拿到「滿分」，僅憑如此是不夠的。因為在同一個「經驗」裡，除了自己，還有他人，「他人的感受或想法」才是獲得高分的關鍵。下筆時可以把握三個要點——場合、身分和情緒，以選手比賽失利為例：

場合：從場合的氛圍開始，設想事件發生時的情緒，再寫下符合身份的行動。 身分：在場眾人、評審。 情緒：在場眾人的情緒便應皆是錯愕的；而評審的身分不能做出強烈的反應，於是對他們的描寫，就須著重在雖然感到驚訝，卻又故作鎮定的表情或動作上。

為作文增添精彩亮點

而「亮點句」最主要的任務就在於留給讀者深刻或陌生化的印象，成為作文的「記憶點」。能讓人眼睛為之一亮者，不少是那些懂得運用譬喻，透過「虛實互換」來創造亮點句的文章。

簡單來說，就是抽象的概念，可以用具象的東西來表達，讓讀者能更快速理解這個概念。這樣的亮點句不必多也不宜多，但它足以發揮文章中最關鍵作用，並會有收束整段或呼應整篇的作用，更重要的是「差異化」特色會出來，推薦大家可多使用「○○就像○○」句型。





背誦名言佳句落窠臼

綜觀新課綱上路後的幾年，辭藻華美的比例逐漸縮短，是否能精準傳遞所思所想、精準表述自我則越顯重要。引用絕非不行，而是要有明確的目的、說明，或有針對性的申論為佳，更要注意不可引述完就結束，缺少了考生本人的看法，引用的意義並不大。

成語、名言、佳句不是不能背，而是更希望那是基於自己的好奇或感動而背，基於自己習慣成自然而寫，或也可進一步試著仿寫，再改編成自己的金句，有助於創造屬於自己的風格。

面向會考的考試策略，建議考生先準備好幾個故事素材，以方便在考場時隨機應變。最後衝刺階段，考生可把時間花在刀口上，減少長文的書寫，以完整的大綱練習取而代之。