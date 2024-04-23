113會考數學科／熟記課本公式、練歷屆考題 拚前三志願「進階題型」一次看

每年寫考前猜題，學生都會問：怎麼知道這題要用甚麼公式或技巧去解呢？我都會想到金庸情節裡，張三丰教張無忌太極要打玄冥二老時說的一句話：「不要去記招式，只要把這兩個人打成廢人就可以了」。其實我也想跟學生說：「不要去記公式，只要把題目寫出來就對了」。

公式其實就像是基礎的練功，很多時候寫數學應該是「此時無招勝有招」。公式像是反射動作，遇到題目或圖形自然而然就會知道，如果強迫自己要去想這題的出去跟要用的方法，反而會局限自己的思緒。而使用某個公式（就像武林高手過招時看到對手的動作就知道要如何反擊，他們都不會說你這樣打我要用OOO掌反制你），但是使用某個公式前，還是要先熟記公式，沒有熟記何來應用？以下就會前幾週需要有的態度、需要知道的方法、需要了解的常考題型來提醒您。

需要有的態度：

態度就是保持平常心，臨危不亂很重要；越重要的考試越是要保持平常心。會考前一個月每天規律的讀書跟作息可以讓您頭腦清晰。星期六日的早上要在會考考試時間前一個小時起床，配合會考時間練習考題，讓腦袋在相對應的時間保持對應的思考模式喔！

需要知道的方法：

方法一：熟記公式：所謂的公式是「課本」裡面的公式，不是訪間參考書或是補習班很難的公式，記得會考要「反璞歸真」一切都從課本開始。

方法二：不要練太難太艱澀的題型，一切源於基本題型跟觀念。新課綱帶給我們的是題幹長需要耐心的題型，因此要練基本題與題幹長的題型。

方法三：歷屆會考試題一定要練習，考題的練習會讓您知道近幾年的題型趨勢、會考難易度（模考通常比較難）、考試時間的分配及練習先看非選擇題。（要寫過程可以先看然後架構過程）。

需要了解的常考題型：

題組題型及非選擇題：近兩年會考最後兩題出現題組的題型，學生以為很難，其實不然。去年考人口成長率，前年考燈泡發光效率，解題的技巧或是要用的公式其實都在題目中。你可以「先找題目給你的公式」或是「先看題目要問的問題反過來找需要使用的資料」，這樣可以事半功倍。

題組跟非選擇題大部分都圍繞時事，112年題組「人口老化問題」、非選擇題「疫苗效率」、111年題組「節能燈管」、非選擇題「細菌培養」，在在都說明了解時事趨勢的重要。今年也非常有可能出現最近發生的事情喔！（比方說地震分級計算5強、5弱、地震強度轉換成炸彈顆數、物價上漲通貨膨脹倍率、夏季與非夏季電費計算~）

近兩年必考單元：

連續兩年有考的單元我又分成基本題型（會考前十五題）、進階題型（會考十六題之後到非選擇題）。

基本題型： 因數與倍數（111-3、112-9）、直線方程式（111-7、112-5）、根號的運算（111-6、112-4）、因式分解（111-8、112-2）、解一元二次方程式（十字交乘、配方法、公式解）（111-10、112-10）、機率（111-9、112-12、111-非2）。 進階題型： 一元一次不等式（111-25、112-11）、等差數列與級數或等比數列（111-非1、112-15）、相似三角形（111-20、112-22）、圓（111-21、112-19）、二次函數（111-22、112-14）。

連續兩年一定考的題型一定要會，您可以依照自己的程度，程度中等的可以務必把基本題型弄會，想要拚前三志願的學生進階一定要弄懂。

總之你要告訴自己，從小到大你經歷了多少大大小小的考試，這只是其中一個考試。既然是其中一個就不必過於緊張，平常如何準備模考現在就如何準備會考。祝您會考天生神力，不會寫的變成會寫，用猜的都猜中。