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台中東區浮誇美食推薦！必吃燒肉炒飯、旋風鮭魚壽司、炒碼麵
台中東區，藏著三家讓在地人都忍不住想「私藏」的浮誇系美食。這趟RG小編帶你實訪幸福小館、金衛亭與高麗屋，從視覺衝擊到味蕾震撼，肉食控、鮭魚控、韓式控通通別錯過！
【沖繩住宿總整理】自駕、不自駕都方便！自由行必看
【FunTime小編群】沖繩自由行是夏日渡假的首選，濃郁的海島風情和湛藍的海景，從北到南都有不同的特色景點，而沖繩住宿的選擇更是多得讓人頭痛，那到底沖繩住哪裡方便呢？今天FunTime小編精選了12間交通方便的沖繩飯店，不僅機場巴士可以直達、自駕前往有提供停車場，各大景點也是走路就能抵達，非常便利！如果想順便看更多沖繩景點、美食、交通或伴手禮購買的話，沖繩旅遊全攻略統統整理給你，輕鬆排好去沖繩玩的行程。
馬祖文青系碉堡！從鋼琴碉堡到文創新景 藝術基地成功蛻變
藏在蜿蜒小徑裡的秘密基地，不再只是回憶過去的堡壘，如今的「53洄藝據點」正在用展覽、市集與手作體驗，將馬祖的記憶重新點燃。
探索維多利亞州新亮點 搭華航直飛墨爾本 品味多元景致的漫遊之旅
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獨／肯德基又少一間！15年中崙店熄燈 品田牧場接力
記憶又少一間！肯德基繼今年4月結束鄰近台北捷運南京復興站的「肯德基 中山餐廳」後，鄰近該店約800公尺的「肯德基 中崙餐...
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一日陽明山火山旅行！ 「小油坑、箭竹林、陽明溪畔步道、竹子湖」火山壯闊美景太吸睛
跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-07-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 小油坑遊客服務站、小油坑、箭竹林步道。今天的天氣很晴朗，從小油坑步道，往竹子湖而行。這是一條從火山壯闊地景到火山土壤孕育湖田的景觀路線，途中景色有火山、草坡、古橋、水道、湖田、花海，以及來去自如、或飛或跳的陽明山小小居民相伴左右，全程走完，就能看見古老火山群地究竟是如何從荒地變成良田，堪稱一部火山演進史的徒步縮影。你也迫不及待看看來自荒脊之地的地球能量，再到一路迎著萬物富饒、欣欣向榮陽明山景色了嗎？收拾背包，一起出發吧！