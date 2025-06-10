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美國商會：美國政府應調整關稅政策 否則對身為民主夥伴的台灣不公平

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插畫迷與咖啡控看過來！「屋根裏珈琲芸術祭2025」6月21日松菸登場，65組台日韓品牌進駐還有驚喜「Noritake聯名杯」

以咖啡與插畫為核心的「屋根裏珈琲芸術祭」，2025年再度登陸台北松山文創園區，預計於6月21日至22日展開兩天限定展演。本屆主題為「友と珈琲と＿＿＿」，強調藉由一杯咖啡拉近彼此距離，不分語言、性別與年齡，打造屬於每個人心中的溫暖時光。由本日製作社企劃主辦，邀集日本、台灣、韓國共65組人氣咖啡品牌與知名插畫家參展，主視覺再度由日本人氣插畫家 Noritake 操刀，復古閣樓意象搭配燦燦陽光，療癒氣息撲面而來。

「三井海洋富士號」重新詮釋海上奢華體驗！台灣航次9月開航 日、韓航程主題跟著季節走

頂級日系郵輪大多在日本沿海巡遊，主要客源都是日本當地旅客，然而隸屬於日本商船三井株式會社（MOL）的三井海洋郵輪公司，是少數思考把客源拓展至國際市場的船公司。2024年12月首航的三井海洋富士號，提供英、日文雙語服務，抱持永續理念與推廣日本旅遊的初心，根植於日本的傳承、自然和傳統...

全台最大「室內滑雪場」免費入園！秀證件暢遊 玩爆「超大滑雪場、水世界」還能玩科學

快秀證件！全台唯一最大室內滑雪場「小叮噹科學主題樂園」6月推出一整月證件優惠，出示有效證件即可免費入園暢玩整天，玩雪、玩水還是玩科學統統都滿足。

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高雄期間限定景點！ 高雄輪船「蜜柑站長海上巴士」往返旗津、棧貳庫 連輕軌彩繪列車也能遇見

為慶祝柯南新電影上映！《名偵探柯南 犯人．犯澤先生》主題咖啡廳限時登場，滿額送米花鎮紀念衛生紙、多款周邊必收

超人氣動漫《名偵探柯南 犯人．犯澤先生》首度化身主題Café，現於台北三創生活園區7樓盛大開幕，即日起至6月26日限時營運。以「米花鎮」為場景打造的沉浸式空間，讓粉絲彷彿走進犯澤先生的日常世界。現場提供多款角色印象餐點與特色飲品，搭配限定周邊商品與拍照區，讓每位來賓都能從視覺、味覺到收藏滿載而歸。

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udn走跳美食／Kiwi樂活食旅 彰化美食推薦北斗三大名產，李老城肉脯店北斗創始店的肉乾很好吃，跟肉圓、肉餅並列北斗三大名產，想要來彰化別的鄉鎮吃美食，必買的伴手禮就是他們家啦！位在彰化北斗

犒賞自己吧！瀚寓酒店「1泊2食」限時優惠中，大片落地窗外就是101景觀

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一篇幫你搞定台中住宿！從車站到夜市，讓你輕鬆玩遍整個台中～

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悠遊日韓

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衝環球影城前一定要看！ 懶人必備全攻略「大阪環球影城特輯」

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金庸迷必訪的武俠聖地！湖南一日遊景點攻略：南嶽衡山、高椅嶺、打鐵花

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小資族一定要知道！ 2025年曼谷 Magic Food Point「機場奇蹟美食街」 各種經典泰式的機場庶民美食街

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一日陽明山火山旅行！ 「小油坑、箭竹林、陽明溪畔步道、竹子湖」火山壯闊美景太吸睛

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