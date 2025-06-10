【FunTime小編群】沖繩自由行是夏日渡假的首選，濃郁的海島風情和湛藍的海景，從北到南都有不同的特色景點，而沖繩住宿的選擇更是多得讓人頭痛，那到底沖繩住哪裡方便呢？今天FunTime小編精選了12間交通方便的沖繩飯店，不僅機場巴士可以直達、自駕前往有提供停車場，各大景點也是走路就能抵達，非常便利！如果想順便看更多沖繩景點、美食、交通或伴手禮購買的話，沖繩旅遊全攻略統統整理給你，輕鬆排好去沖繩玩的行程。

2025-06-10 10:00