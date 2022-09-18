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強震襲台！IKEA新莊店賣場如雨下 業者：今日暫停營業

各地災情不斷更新／玉里大樓整排倒塌現場再震 受困4人全部救出

地牛又翻身！花蓮富里下午5點39分發生5.8地震 最大震度5級

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地震災情 逃犯陳坤和
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南橫公路東段崩坍 遊客記錄驚險一瞬間

今年5月初南橫全線復通，從昨天到今天，東部地震不斷，山區道路風險高，南橫公路東段道路有多處坍方，從遊客傳出的影片，在南橫...

影／驚險畫面曝！桃園八德運動中心球場不敵強震 新天花板塌落砸傷1男

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花蓮高寮大橋斷橋救起跌落3人 還有六百人困在山中

強震造成花蓮高寮大橋斷橋，造成三人跌落，警消搜救後指出，三人救起後，意識清楚，機車騎士因雙載較為嚴重，小貨車駕駛傷勢較輕...

強震襲台！IKEA新莊店賣場如雨下 業者：今日暫停營業

剛才台東又發生規模6.8地震，各地災情也陸續傳出，甚至連北部賣場也受到影響，IKEA新莊店就在粉絲團公告，今(18日)目...

直擊地震當下！ 百噸重台鐵列車被晃到「車輪離地」

昨（17日）晚間台東縣關山鎮發生芮氏規模6.4地震，此後就不斷有大大小小地震發生，今天下午2點44分更發生規模6.8強震的「主震」，各地災情不斷。也有在台外國網友分享台鐵區間車劇烈搖晃的影片，畫面相當驚人。

到底震完沒？全台從北到南地震不停 網嚇呆：瞬間閃過921記憶

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，今日下午2時44分，台東池上再度發生6.8強震，全台各地都很有感，甚至不少地區陸續傳出災情。一名網友在網路上發文，嚇壞表示「剛剛那一震，我瞬間閃過921的記憶」，貼文曝光後也掀起討論。

美測得台東強震規模6.9 發海嘯警報

CNN報導，美國地質調查所測得台灣台東強震規模為6.9，並表示距離震央300公里內海岸可能遭危險的海嘯波浪侵襲。

她問「台大經濟VS.成大資工」怎麼選？ 眾人秒答：在意薪水選這個

許多學子在讀大學前都會審慎選擇學校或科系，畢竟這攸關到畢業後的出路發展，但到底應該要選擇學校還是科系比較好，相信這問題困擾著不少人。一名女網友表示自己在當家教，遇到學生問她台大經濟系和成大資工系該選哪個好？但她不曉得該怎麼回答，於是上網求助其他人的意見。

影／中監逃犯陳坤和見警拒捕 聽警鳴槍持刀往胸、脖刺

台中監獄受刑人陳坤和昨天趁就醫時脫逃一路變裝，檢警掌握北上行蹤，今天下午1時許，趁他搭乘計程車在桃園市中壢區下車處抓人。...

震不停！地震避難包該帶什麼 必備品項、逃生要訣一次看

昨（17）日晚間9時41分，台東縣發生芮氏規模6.4地震，今日下午2時44分，再度發生6.8強震，花蓮玉里鎮甚至有大樓倒塌，還有火車疑似出軌傾倒。地震震不停，全台從北到南都有感，《聯合新聞網》統整出緊急避難包必備品項，以及意外發生時的逃生要訣。

惱人螞蟻不再爬食物！ 網友激推「這一物」真的超好用

家中若出現成群結隊的螞蟻，會令人相當懊惱該如何解決。有網友就在網路上分享可以杜絕螞蟻爬上食物的神奇「魔墊」，此文一出，令許多網友紛紛直呼「真的超好用」。

地震一瞬間 三步驟檢視你家的房子安全

9月17日晚間21點41分發生有感地震，根據中央氣象局地震報告指出，這起地震的震央位於臺東縣關山鎮，芮氏規模6.4，地震深度7公里，最大震度台東有「6強」，是49年來當地最大地震，不排除近日還會有規模5的餘震發生。

花東大震國軍出動救災 陸軍司令徐衍璞親往災區坐鎮

因應花東震災，陸軍今天下午派兵趕赴玉里協助救災，陸軍司令徐衍璞上將也趕往花東地區坐鎮，與地方政府取得聯繫，依令投入災害救...

影／花蓮玉里春日國小連通走道斷裂倒塌 明天停課一天

花蓮縣南區強震，初步有五校回報災損，玉里鎮春日國小校舍震損，教學大樓到專科教室二棟大樓的連通走道斷掉，大樓電線管路、水管...

影／池上6.8強震超搖！新莊IKEA疑水管爆裂 民眾嚇到躲展示桌下尖叫

台東縣發生芮氏規模6.8強震，全台都有受到影響，新莊IKEA疑似水管爆裂，灑水器不斷亂噴，逛街民眾也被嚇到驚慌失措，趕緊...

花蓮東里車站火車傾斜、月台倒塌 老站長：嚇壞了

台東富里東里車站今天下午發生地震後，月台倒塌、列車傾斜，月台雨棚掉落水泥塊與420 次柴聯自強號發現有7節車廂向山側傾斜...

池上6.8強震人心惶惶...日本卻估規模達7.2？氣象局這麼說

台東池上發生規模6.8強震，中央氣象局表示，目前推測震央還是偏向中央山脈斷層造成的影響，未來不排除發生規模6以上餘震。

地震震出來？床底下驚見古董鈔票 大票網驚呼：要翻身了！

隨著時代改變，不少當年流行的東西也變成古董，若保存狀況良好，在將來或許還能以高價售出。一名網友在網路上發文，透露自己在床底下翻出古董鈔票，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友直呼「你要翻身了！」

台中全新地標酒店「台中李方艾美酒店」正式開幕！4大亮點一次看，高空泳池、大坪數客房統統都有

號稱台中全新的地標酒店「台中李方艾美酒店」正式開幕囉！是全台第二間艾美酒店，也是萬豪集團在台灣的第21間據點。UDN小編特地整理台中李方艾美酒店四大特色，高空泳池、大坪數客房等統統都有，絕對是探訪台中的最佳最新住宿選擇，快一起來看看吧！

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「由於身心俱疲，我拒絕在烏克蘭繼續『特別軍事行動』。」烏克蘭日前以快攻重奪哈爾科夫地區，烏軍進入先前被俄羅斯佔領的伊久姆（Izium）等地。《華盛頓郵報》15日報導，烏軍在伊久姆一處俄軍匆忙撤離的房屋中，發現10封俄國部隊遺留的信件，信是由不同人所寫，但內容相似，皆顯示該地的俄軍士兵身心狀況相當惡劣、士氣低落，甚至要求上級解除自己的職務。根據烏克蘭官方說法，有許多俄國部隊未經戰鬥就棄械逃離，似乎也印證了伊久姆俄軍的厭戰情緒。

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鳴人堂

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