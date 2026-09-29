川習二會結束後，外界關注美國對台軍售是否受到中方壓力。陸委會副主委沈有忠今（29）日表示，相關說法「都是言過其實」，依據美方多次對外說明，目前還在評估階段，政府對此「相當有信心」，所謂評估「大概就是軍售的時間和項目」，一旦時間和項目確定，「對台軍售就會發布、進行」，不應解讀為美中「大交易」、以軍售犧牲台灣安全。