近日藝人楊丞琳在中國浙江衛視《還有詩和遠方》中，提及年輕時在台灣吃海鮮是奢侈的言論，引起許多台灣人的不滿，因為在台灣的日常生活中，可常見蛤、蚵、蝦仁做為主食配料，便當主菜也常見魚肉的選擇。農委會統計2020年國人年均食材消費，每人每年海鮮消費總量約27.5公斤，僅次於雞肉與豬肉的人均總量，也就是不論從生活中還是統計中考察，台灣人都還能算愛吃海鮮，而且即使在近年被他國迎頭趕上，但在2016年聯合國農糧署調查，台灣食用海鮮位居世界第四。