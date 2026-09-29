亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀
流感高峰未退！單周奪30命「最小僅2歲」 就醫逼近14萬人次
監察院人事案全遭封殺 27位被提名人皆未過關
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對抗「洋流」…蔣萬安競辦正式開張 「正妹帥哥牌」全是8年級生
選戰倒數60天，台北市長蔣萬安的競選辦公室今天正式開張，首波競選團隊五位成員今也公開亮相，包括市府前副發言人葉向媛轉戰競辦，出任辦公室主任；輿情組組長由前媒體人楊沛緰擔任；網路社群組長陳柏翰；文宣組長張書婷、活動組組長賴冠群，一字排開全是八年級生。
監察院人事案全遭封殺 27位被提名人皆未過關
立法院今對第七屆監察院正副院長及監察委員人事同意權案投票表決，最終投票結果，27位被提名人皆未通過同意票過半門檻。其中，國民黨立委林思銘對監委被提名人彭紹瑾投下無效票，民進黨立委伍麗華對監委被提名人高天惠（Eleng Tjaljimaraw）投下無效票，國民黨立委鄭天財對監委被提名人Iban Nokan投下無效票，其餘皆獲50張同意票、60張不同意票。
亞運射擊／最後一發遭科威特老將逆轉 楊昆弼不定向飛靶摘銀
名古屋亞運射擊不定向飛靶決賽在今天下午登場，其中上午以平亞運大會資格賽紀錄第1名晉級男子組決賽的楊昆弼，決賽與科威特老將拉希迪（Talal Al-Rashidi）一路拉鋸到最後一發，最終楊昆弼卻在關鍵時刻失手，由拉希迪逆轉拿下金牌，楊昆弼則以銀牌作收。
00406A爆量66.27萬張登台股成交王！10月5日除息0.138元 法人曝買盤卡位關鍵
00406A爆量66.27萬張登成交王，法人指除息前卡位買盤湧入；10月5日每單位配息0.138元。
「寫不予回應就好」！陸甲醛白菜風暴燒進日本外食 多家餐飲龍頭拒受訪
據日媒「週刊新潮」報導，中國日前接連爆出工廠作業員穿髒鞋踩踏酸菜、隨意丟棄菸蒂，甚至將白菜根部浸泡致癌物甲醛以延長保鮮等離譜食安弊端。由於日本每年自中國進口大量生鮮蔬菜，引發外食族高度恐慌。為此《週刊新潮》對日本各大知名連鎖餐飲展開全面調查，追查各品牌使用中國產蔬菜的實際狀況，意外揭發出各大企業在面對食安問題時，態度呈現極大反差。
濾鏡先關掉！他意外繼承日本超市猛勸生食少吃 揭1生魚片「寄生蟲霸主」
一名網友在Dcard發文分享，自己原本在日本做生意，今年因日本妻子的父母身體不適，誤打誤撞接手岳家經營多年的超市，從此幾乎整天都待在店裡工作，也因此看見不少日本超市不為人知的內場日常。
桃園鐵路地下化平鎮臨時站來了 台鐵宣布：周六通車
桃園鐵路地下化階段性里程碑，幫助中壢車站分流的「平鎮臨時站」本周六將正式通車，每天停靠上下行車次共126列次，班表已公布於官網供旅客查詢。台鐵表示，平鎮臨時站班表已於7月改點時加入，因此啟用後，中壢站班表將不受影響。
川習會落幕 學者：美中進入敘事戰 台灣恐承擔最終代價
川習二會落幕，學者分析，川習二會除了是中美管控競爭、避免衝突失控的高層互動，也是一場「敘事戰」。北京正透過大國地位、反台獨及二戰歷史等三大敘事，持續形塑國際社會對台海及戰後秩序的認知，並將美中領袖互動轉化為對外傳播的素材；在中美博弈下，台灣恐成為這場敘事競逐的隱形代價。
來去國小住一晚！操場露營、校長室泡湯 日廢校變身豪華度假村
根據日媒「靜岡電視台」報導，對少子化與人口外流的衝擊，日本各地廢棄校舍如何重獲新生，成了地方發展的重要課題。民間業者的靈活創意與經營資源，正成為廢棄校地轉型的關鍵。
74歲婦眼前突然「被黑影吃掉」…2天幾乎看不見 醫揭3大警訊
新竹74歲婦人右眼外側突然一片黑，短短2天黑影不斷往中央「吞噬」，幾乎看不見，檢查發現視網膜大片出血、積液，所幸緊急手術保住視力。醫師提醒，若黑影擴大、視野缺損或視力驟降，恐是視網膜剝離警訊，應立即就醫。
原本只想買一樣…她曝女生「最容易失控2地點」 過來人超有感：一逛就出事
女網友分享女生逛街最容易失控的兩個地點是書店與寶雅，貼文引發熱議，網友紛紛分享購物及腸胃相關經驗與感受。
二審改判無期理由曝光！苗栗男隨機刺殺兒童 矯治無效、賠償難信
苗栗縣男子邱明治10年前曾持剪刀在超商隨機傷人，出獄不到7個月，去年10月又吸毒後持刀刺傷2名國小女童及1名路人，一審依3個殺人未遂罪判處29年徒刑。台中高分院今日宣判，認定邱男難以矯治、再社會化可能性偏低，有長期與社會隔離必要，撤銷原判，3罪均改判無期徒刑、褫奪公權終身。
周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情
媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審各被判刑1年6月；全案上訴，二審今（29）日依個資法等罪，改判周9月徒刑；另改判蔡6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。
川普痛批加拿大「世上最糟糕國家」！正式封殺3類加國輸美商品
紐約時報報導，美國川普政府29日凌晨0時01分正式對近10億美元的加拿大商品實施進口禁令，適用商品包括酒類、乳製品與機車，將遭美國海關暨邊境保護局無條件拒絕入境。儘管被禁商品僅占加拿大對美出口的極小部分，此舉仍標誌美國總統川普與加拿大的貿易戰再度惡化，雙方僵局恐將持續。
男賣千坪地土增稅高達1700萬 竹市稅務局「這招」幫省163萬
新竹市林男日前出售1筆千坪土地，因土地早已變更為非農業用地，無法申請不課徵土地增值稅，原須繳納1700萬餘元；新竹市稅務局審查發現，土地在2000年1月28日仍屬農地且作農業使用，主動輔導重新計算，成功省下163萬餘元稅金。
學者：美中進入「管理式競爭」 11月至明年1月是關鍵觀察期
川習二會落幕，中華經濟研究院第一所研究員兼所長劉孟俊今（29）日表示，此次峰會並未改變美中結構性競爭，但雙方管理競爭的安排開始機制化，進入「戰術性交換」與「戰略性分歧」同時存在的「管理式競爭」階段。他提醒，300億美元降稅仍屬建議，貿易休兵也僅延至2027年1月10日，各項安排約束力低、周期短且可逆，今年11月至明年1月將是檢驗峰會成果的關鍵窗口。
2026大阪環球影城「萬聖節」攻略｜USJ萬聖驚魂夜活動、票價、交通、恐怖設施一次看
大阪環球影城2026秋季活動9/10登場，萬聖驚魂夜9/11起推出殭屍、貞子等恐怖體驗；票價、交通與快速通關攻略一次掌握。
臉部長暗瘡19年？美單親媽揭患血管瘤 憂手術致命為子拒開刀
美國德州1名32歲女子，13歲時發現臉部長出1顆看似「暗瘡」的硬塊，沒想到這顆「暗瘡」伴隨她19年，甚至會隨着脈搏跳動。經診斷後，證實為罕見的血管瘤（Hemangioma）。由於腫瘤與臉部主要靜脈相連，切除手術隨時有致命風險。
花旗調升台塑化評等為「買進」目標價大升至108元 看好兩大優勢
外資花旗日前發布報告，將台塑化（6505）調升為「買進」評級，並將目標價大幅提高至108元。報告指出，台塑化擁有兩項獨特優勢，其一是自有VLCC油輪船隊，再者為柴油出口比重高。
福建海警持續侵擾金門海域 還喊話：願早日團圓
中國海警局29日發布消息稱，中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，9月以來，福建海警組織艦艇編隊位金門附近海域依法開展常態執法巡查，持續強化相關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。
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憑著《反對普丁的無名先生》榮獲2026年奧斯卡金像獎最佳紀錄片的導演大衛・博倫斯坦（David Borenstein），近期帶著作品來台參加首映會。電影講述一名住在俄羅斯卡拉巴什（Karabash）小鎮的帕維爾．塔蘭金（Pavel Talankin），他在俄羅斯全面入侵烏克蘭之前，就在當地一處小學工作，負責用攝影機記錄下學生們的日常生活。
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潤泰千金不忍了！尹衍樑女兒尹崇恩教書7年遭學校除名 痛揭教育黑暗面
潤泰集團總裁尹衍樑的學霸千金尹崇恩，擁有政大會計所碩士與法研所法律專長，還考取會計師執照，除了在集團旗下公司擔任董事，更長年在大專院校擔任專技兼任教師。怎料剛過完的教師節，她突在臉書發表長文「教師節，一言難盡」，震撼宣布徹底告別長達7年的教職生涯。