113會考國文科／平均70秒就要作答！審題不是讀得快就好 3步驟精準破解素養題

會考將屆，「素養題」已邁入第三個年頭，題型與答題脈絡也漸趨固定。國文題目更是呈現出題幹字數愈長，題目資訊不但要「找得到」，更要「看得快」的特性。換言之，一份考卷42題共近一萬字，平均每題答題時間至多是70秒，如果還是像以前那樣慢慢看、慢慢想，結果在某些難題上花了太多時間，或者閱讀速度過慢導致漏看、寫不完的情況，即使答對都不賺，答錯就更虧！因此如何「有策略、有方法」的答題，才是面對素養題真正的關鍵！

首先必須釐清的是，「提升閱讀速度」與單純的「略讀」或「速讀」不同，不是一味的追求「讀得快」，這當然也不是閱讀素養的本意，而是在閱讀時養成「帶著問題找答案」的習慣！具體思考流程如下：

1. 先確認題幹在「問什麼」：

很多考生沒有真正確認題幹所列出的條件是什麼，因此盲目的從頭看到尾，看完後依然不知道哪些訊息有用，長篇文章中無用的「雜訊」太多，導致整體效率低下，因此在閱讀前先確定題目到底在問什麼，是很重要的第一步。

2. 帶著經過確認的「問題」，在閱讀過程中找相對應的「答案」：

所謂「答案」，不外乎是文中所呈現出的「主張」、「結論」、「論點」、「證據」，依題目所要求的條件，各自找到相對應的「答案」，自然也就能夠瞭解整篇文章的「架構」與「大意」了。

3. 如何尋找並確認「主張、結論、論點、證據」：

「主張」通常出現在文章開頭，以主題句或問句的形式出現。然後跳到最後看「結論」，基本上首尾必然呼應連動，若在閱讀時其中一邊看不懂或無法確認，可以從其中一邊去推論另一邊。然後才是去找文章中支持結論的「論點」是什麼，以及有哪些「證據」能支持前面找到的「論點」。考題中的論點不會太多，通常兩到三個，而文章中的一個段落往往就是一個「論點」的鋪敘陳述。

綜上所述，可以發現現在的國文早已不是從前大家所認為的「主觀抒情靠感覺的玄學」，而更像是個「技術活」！凡技術，就可以訓練；而訓練，無法一蹴可幾，成功固然沒有捷徑，但是沒有方法的瞎寫，往往和沒練也沒什麼差別！

「帶著問題找答案」幾乎就是整個素養題在閱讀理解過程中最核心的概念，在平日練習題目的過程中有意識的反覆操作前述步驟，一開始一定會有心理障礙，覺得這樣反而更慢，還要一一去找資訊，一一比對，哪有時間？這樣考卷會寫不完！殊不知，亂看靠猜，看完倒是看完了，但是答案都不對，意義何在？

只要累積一段時間，跨過這道門檻，就會發現在讀文章時，與其說是在「讀文章」，其實更多的是以「關鍵字」找相對應的「條件」，自然而然就能過濾掉更多無用的雜訊，同時避免考生自己主觀的錯誤連結。因此只要題目出得越精準，這個方法就越高效！

而縱觀無涯題海，還有誰出題能比會考出得更「條理分明、脈絡清晰」呢？考生如果全然無知的盲目練習，除了看不懂亂選，即使看得懂會翻譯，依然是在矇答案的情況。因此，國文之所以長期以來在考科中被視為「玄學」，這完全是因為學生或教學老師的腦子沒有跟著時代進步做改變，而不是國文「永遠考課外」、「答題靠感覺」，所以無法準備！

因此，新課綱的核心觀念，是在「內容與形式多元化」的出題方向下，檢測考生臨場是否有「自覺的對題幹與答案進行檢索、統整並交叉比對驗證」的能力。也就是說，現在的國文，答題的策略是「依題幹找線索→在文本裡快速尋找相對應的資訊→從選項答案中找相符的觀念」。若能養成「帶著問題找答案」的習慣，國文根本不需要額外大量浪費時間做不必要的參考書題目，就可以在會考快速高效的拿到高分！