113會考社會科／國際要聞、公民時事全收錄 最新命題趨勢、模擬考古題一次看

113年會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，社會考科於首日登場，考試時間為8:30-9:40，共70分鐘。《聯合新聞網》除針對考科重點、命題趨勢推出會考衝刺系列報導，也統整了近半年的時事話題，幫助考生事半功倍拿高分。

113會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站

● 重點時事、話題一次看

收錄國內外重要的新聞話題，培養閱讀長文習慣、時事敏銳度。內容包括生活科普、人文趣聞，以及全球焦點如以哈戰爭、南韓醫師罷工等。

・好讀周報／以巴衝突再起 雙方恩怨情仇一次看

新聞故事：巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」2023年10月7日海、陸、空三管齊下，大舉突襲以色列，不僅發射火箭炮、還有傘兵乘動力飛行傘空降，更多步兵乘車闖進加薩走廊的戶外音樂祭會場，開槍攻擊並劫持無辜民眾。這波以哈衝突的導火線是住棚節期間，數百名極端正統派猶太人和以色列社運人士前往艾格撒清真寺祈禱，招致哈瑪斯譴責違反協議…

・好讀周報／「進化版」臭蟲難根絕 除蟲成本過高

新聞故事：當前臭蟲遍地開花的主因，是牠們已對多種除蟲劑發展出抗藥性。殺蟲劑是對付臭蟲的主要法寶，然而根據科學家指出，臭蟲現已可以抵抗「大多數主要殺蟲劑種類」，包括極常用的類除蟲菊精（pyrethroids）。臭蟲如今也已能抵抗DDT…

臭蟲已可抵抗大多數的殺蟲劑。圖／美聯社

・好讀周報／日退居第四大經濟體 2026恐被「印度」超越…4主因一次看

2023年經濟數據顯示，日本把全球第三大經濟體的封號讓給德國，滑落第四名，主因是日圓兌美元大幅貶值，以及日本人口持續老化與縮減…

・好讀周報／南韓醫師抗議並非第一次 醫界現況、民眾反映一次看

南韓政府預計2025學年度擴大醫學院招收名額，引發實習與住院醫師強烈反彈，上萬名實習和住院醫師2月20日起罷工或辭職，以爭取改善職場環境…

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關注大法官提名任命、國民法官制等近期公民時事，並分析命題趨勢、整理歷年相關考古題，供考生鍛鍊答題手感。

・公民時事題／法務部、工研院簽署合作意向書 科技導入司法如何掌控風險？

最高檢察署舉行科技與法律實務運用研討會暨最高檢察論壇創刊號發表會，檢察總長邢泰釗援引數位韌性概念，說明現代社會廣泛運用新世代科技，除了提高公平性外，也要使科技資訊更加透明化…

・公民時事題／4大法官提名任命獲准 大法官職權、違憲審查成考古題

立法院2023年6月21日行使大法官人事同意權，國民黨團、民眾黨團不進場投票，拒絕為大法官人事背書，民進黨團仍以人數優勢，四位被提名人均獲同意任命…

・公民時事題／首批國民法官上陣 未來將審41件起訴案

國民法官制2023年上路，新北地方法院去年7月17日首度開選任程序庭，選出第一批10位國民法官，並開始審理季姓婦人家暴殺人案，連續3天，周五將宣判，成為全國第一起國民法官審理、宣判案件…

台北地方法院國民法官法庭。聯合報系資料照片

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關注近期國際重大新聞，如中東戰事、日本能登強震、美國大選等議題，詳述事件始末、進展，結合圖表幫助考生快速掌握重點。

・國際小學堂／每年1500次 日本為何地震頻繁

日本石川縣能登半島在元旦發生規模七點六強震，最大震度七級，有日本學者推測是當地活斷層帶連動所引發，推估這類強震在該地約每隔三千年到四千年發生一次。華盛頓郵報報導，每年日本皆會遭逢約1500起有感地震，每五分鐘就記錄到一次某種地震活動…

・國際小學堂／美國大選 墮胎權、移民等5大議題成關鍵

今年美國總統大選將在十一月五日舉行。路透指出，這次大選話題除了川普的官司和拜登的年紀，墮胎、經濟、移民、犯罪和外交政策將成為大選關鍵議題…

2024美國總統大選將上演拜登、川普的2.0對決戲碼。美聯社

・國際小學堂／中東戰禍頻傳 背後都有伊朗

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月七日開戰以來，除了加薩走廊，紅海、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克等地相繼捲入，但這眾多戰禍背後似乎都指向一個共同事主：伊朗…