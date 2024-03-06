好讀周報／南韓醫師抗議並非第一次 醫界現況、民眾反映一次看

文／陳韻涵輯

南韓政府預計2025學年度擴大醫學院招收名額，引發實習與住院醫師強烈反彈，上萬名實習和住院醫師2月20日起罷工或辭職，以爭取改善職場環境。這波罷工影響醫院運作，惟恐造成公衛危機，南韓政府下達2月29日最後通牒，呼籲罷工的實習和住院醫師重返崗位，但僅少數人回歸醫院。民調顯示，多數南韓民眾不挺實習醫師和住院醫師罷工，認為他們只為私利行動。

南韓保健福祉部統計，截至2月28日晚，在主要的100間醫院中，共有9997名實習和住院醫師（占全體住院醫師的80.2%）提出辭呈，另有9076名實習和住院醫師離開工作崗位。

南韓是全球人口老化最快速的國家之一，預估至2035年會有1.5萬名醫師缺口，且高達90%的醫師集中在城市和鄉鎮，偏遠地區需要更多醫師改善醫療服務短缺的現況。

經濟合作暨發展組織（OECD）已開發國家平均每1000人有3.7名醫師和9.2名護士，但南韓平均每1000人只有2.6名醫師和8.8名護士，低於OECD平均。南韓偏鄉醫院的醫師短缺問題嚴重，部分科別因為缺醫師而停診數月。

因應醫事人員短缺，南韓政府宣布2025學年大學醫學院招生名額將大幅增加65%，從目前每年招收3058人，增至每年招收5058人。醫師團體譴責政府擴招醫學生的決策，未經多方諮詢便貿然行動。

截至2月28日晚，在主要的100間醫院中，有9076名實習和住院醫師離開工作崗位。（圖／美聯社）

●響應者／工時過高 薪資過低 需要老手 並非菜鳥

響應罷工的實習與住院醫師表示，政府擴增醫師數量之前，需要先解決薪資和工作條件的問題。「韓國實習住院醫師協會」統計，南韓實習醫師和住院醫師輪班時間為36小時，美國則不到24小時，且有50%的美國年輕醫師每周工時最多60小時，而南韓住院醫師每周工時落在80小時到100小時之間，每周工作5天，或每天工作高達20小時。

實習醫師和住院醫師的工時過高、薪資過低，認為醫界需要更多有經驗的員工。代表南韓約66%、14萬名醫師的工會組織「韓國醫學協會」支持住院醫師罷工，認同南韓醫療資源短缺的根源並非醫師人數不足，而是科室與城鄉分配不均、勞動條件不佳、被告風險極高，因此增加人數並無法解決問題。

這波罷工醫師僅占南韓總共10萬名醫師的一小部分，但在大型教學醫院的員工占比達40%，因此實習住院醫師罷工過去經常奏效。南韓目前約有1萬3000名實習住院醫師，其中大多數人在主要的100間醫院內工作或受訓，協助資深醫生動手術或應對病患。未參與罷工的資深醫師和私人執業醫師也召開集會，敦促政府取消擴大招收醫學生的計畫。

這並非南韓醫生首次抗議政府擴大招收醫學生，前總統文在寅2020年7月也嘗試擴招醫學生，當時是計畫從2022學年起分十年增加4000人，規模比這次要小。2022年8月21日到9月8日，醫師在對抗新冠肺炎疫情的嚴峻時期發起罷工，遂僅少數醫生響應，之後隨著疫情惡化，文在寅政府撤銷醫學院擴招計畫。

文在寅政府時期，南韓醫界便於2020年9月發起罷工等行動，抗議政府擴編醫科生招收名額的計畫。（圖／取自網路）

●反應篇／急診部門婉拒病患 看診手術減少50%

因應實習和住院醫師罷工，南韓首都圈五大醫院等主要大醫院把手術與看診日程減少50%，急診部婉拒病患，造成病患無法看診、手術取消或延後，目前已知一名病患因為醫院互踢皮球而不治。

南韓首都圈五大醫院商請專科醫師與教授等人力來填補罷工醫師的空缺，政府也開放軍警醫院給平民就診，擴大公衛機構的營運時間。

南韓行政安全部長李祥敏2月26日呼籲罷工醫師正視醫療缺口的嚴重性並早日復工，承諾醫師若能在2月29日前復工不會究責，否則將暫停或吊銷醫師執照、面臨調查並處以最高3年徒刑或開罰3000萬韓元（約台幣71萬元）。

「韓國實習住院醫師協會」主席朴丹表示，被捕也甘願，「每個人都很生氣且挫折，所以我們離開醫院，請聽聽我們的訴求」。

南韓保健福祉部指出，截至28日，當地逾9千名參與罷工的實習和住院醫生中，只有294人回到工作崗位，稱結束罷工的實習醫生「作出明智決定，返回病人身邊」。

●聲援篇／草率培訓害了患者 醫學生罷課或休學

除了實習和住院醫師罷工抵制政府，醫學院的學生也響應抗議行動，集體罷課及休學。南韓教育部指出，截至2月21日，全國34所醫學院、約2萬名醫學生有1萬1778名人申請休學，當中只有44人獲准休學，這些人的休學理由與這波罷工無關。

醫學生組織「韓國醫科大學和醫學研究生院學生會」2月中旬同意全國醫學院學生集體請假，該學生會2月20日發布聲明表示，休學抗議是為了保護因草率培訓醫師而受害的患者，以及因醫學院擴招而無法接受妥善教育的後輩。

實習醫師2月20日出席韓國醫學協會召開的緊急會議。（圖／歐新社）

●病患篇／需動手術吃閉門羹 慢性病怕約不到診

等候看診的病患對於醫師與當局的爭議感到挫折，34歲的金姓斷腿病患表示，「若政府真的有心照顧國民，就該聽取醫師抗議的訴求並提供相應支援，這樣病人就不會遭殃」。

這名需要動手術的病患表示，他求助3間醫院都被拒絕，最終才在首爾找到一間公立醫學中心願意收治他。

另一名31歲的氣喘病人擔心3個月後約不到醫師看診，「這麼多醫師辭職，不知如何是好」。

民調機構「蓋洛普南韓」公布的調查結果顯示，政府提高醫學院入學率計畫獲得76%受訪民眾支持。

反對住院醫師罷工的人士批評，醫師是南韓最高薪的專業之一，醫師反對政府擴增醫學生的計畫是因為擔心未來面臨更大的競爭而影響收入。倡議團體「韓國醫療行動組織聯合會」醫師鄭亨俊表示，年輕醫師確實擔心，醫學院擴大招生會讓同儕競爭更激烈。

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