公民時事題／首批國民法官今上陣 現累計41件起訴案都將由國民法官審理

一、時事掃描：

首批國民法官今上陣現累計41件起訴案都將由國民法官審理

國民法官制今年上路，新北地方法院昨首度開選任程序庭，選出第一批10位國民法官，今起開始審理季姓婦人家暴殺人案，連續3天，周五將宣判，將成為全國第一起國民法官審理、宣判案件。司法院統計，目前已累計41件國民法官案，都在準備程序階段，除季婦殺夫案外，另有6件已經排審，明天台北地院就將選出酒駕致死案的國民法官。

【2023/7/18聯合報】

二、命題趨勢：

2023年《國民法官法》施行，將國民多元的視野與經驗納入審判中，以期幫助司法判決更全面。考生應了解國民法官選任程序、國民法官的保障與權利、國民法官審理程序等，而與高中公民與社會科的連結，主要是刑事法、國民主權、人權。

三、牛刀小試：

新北地方法院針對一起季姓婦人家暴殺人案，採取國民法官制度，讓6位來自各行各業沒有法律背景的民眾，與法官一起坐在法檯上，共同審判。這也是我國第一起國民法官審理、宣判的案件。在形成判決時，有罪？無罪？誰來決定？請在以下表格左欄勾選一項國民法官與法官投票後，將形成有罪判決，再於右欄說明理由。

國民法官與法官投票後結果(O是有罪、X是無罪)

說明判斷的理由(30字內)

答案：有罪要有6票以上同意，國民法官與法官雙方都要有同意票。