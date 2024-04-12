113會考社會科／一圖看時事 2024大選成雙少數、蘇丹紅風暴、日強震致地殼變動
113年會考將於5月18日（六）、19日（日）登場，社會科為首日的第一個考科。觀察近年大考命題趨勢，不少題目都考驗著考生判讀、分析「圖表」數據的能力。《聯合新聞網》統整近期國內外的新聞事件，將資訊繪製成圖表，幫助考生輕鬆解析圖表數據、掌握重點時事。更多「圖表看時事」這裡看。
新冠肺炎疫情期間許多護理師離職，32萬名護理人員，僅19萬人執業，醫療人員走上總統府前的凱道，呼籲政府重視醫療職場環境。衛福部照護司長蔡淑鳳說，日前針對三班護病比標準，與各層級醫界代表及護理團體開會，在醫學中心與區域醫院已有共識。 （繼續閱讀…）
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）落幕，198國談判代表針對決議達成共識，承諾「進行能源系統轉型，脫離化石燃料」，並以公正有序的態度在這關鍵十年加速行動，以利2050年前達到淨零。這是氣候峰會史上，首次在決議明確提到化石燃料。 （繼續閱讀…）
大陸商務部提前宣布對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局對大陸採取的貿易限制措施，違反「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ＥＣＦＡ）有關條款，支持大陸主管部門結合最終調查結論，依據規定研究採取相應的措施。 （繼續閱讀…）
立法院經表決三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正。未來房屋稅將改採全國歸戶，地方政府必須訂定差別稅率，非自住持有者稅率調高為2%至1.8%；新制自2024年7月1日施行，2025年5月正式開徵。 （繼續閱讀…）
美國人口調查與統計局（ＵＳＣＢ）2023年12月28日公布最新數據顯示，全球人口過去一年增加了7500萬人，到2024年元旦這一天超過80億人。據美聯社和德國之聲29日報導，2023年全球人口成長率不到1%。依ＵＳＣＢ數據推估，2024年初，全球每秒鐘有4.3人出生、2人死亡。 （繼續閱讀…）
日本能登半島1月1日發生芮氏規模7.6強震，震央所在的石川縣政府指出，已知縣內有48人因地震罹難，災區三萬多人疏散到收容中心。
日本放送協會（NHK）報導，石川縣珠洲市有2人罹難、輪島市19人。每日新聞報導，總務省消防廳統計，石川縣有85人受傷、富山縣24人，新潟縣、福井縣、兵庫縣、岐阜縣、大阪府都有人受傷，總計137人，其中傷勢嚴重者共17人。 （繼續閱讀…）
日本航空一架客機1月2日在東京羽田機場降落時撞到跑道上的海上保安廳飛機，事故之際塔台與飛機通話內容成為調查重點。日本國土交通省3日公布塔台通話錄音，證實塔台已給予日航客機進入跑道降落許可，並指示海保機在跑道外等待，並未允許海保機進入跑道。 （繼續閱讀…）
今年印尼、俄羅斯及美國等多國舉行選舉，而人口14.4億的印度將在5月舉行國會大選，是全球規模最大的選舉。洛杉磯時報引學者馬修斯表示，有些選舉可能只是鞏固現有統治，有些恐加劇內部衝突。 （繼續閱讀…）
伊朗海軍1月11日在阿曼外海扣押一艘德黑蘭宣稱為「美國船」的油輪，使中東地區緊張進一步升高。美國國務院發言人巴特爾點名伊朗政府必須立刻釋放該船及其船員，伊方此一非法行動旨在擾亂國際商務。 （繼續閱讀…）
2024總統及立委選舉結果，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以558萬6019票低空飛過，小贏國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的467萬1021票，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的369萬466票。投票率71.86%。雖打破「八年魔咒」，但民進黨在國會、總統選舉都未過半，成為「雙少數」。 （繼續閱讀…）
2024總統大選落幕，諾魯共和國1月15日宣布與我國斷交，並與中國大陸建交；這是蔡英文擔任總統以來第十個斷交國，我邦交國總數也降至12國。外交部宣布與諾魯斷絕所有外交關係，也批評諾魯是「突擊式」斷交，並稱諾魯索求經濟援助遠超負荷，最後是昧於利誘與中國大陸建交。 （繼續閱讀…）
2月14日大陸一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在我海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名大陸漁民死亡。國台辦2月17日表示，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂禁止、限制水域」；大陸海警局發言人甘羽2月18日表示，海警局將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。 （繼續閱讀…）
蘇丹紅食安風暴，問題食品一路從辣椒粉延伸至胡椒粉，連干貝醬、火鍋湯底統統淪陷。衛福部食藥署3月8日宣布，因應立法院要求，全台校園營養午餐禁用辣椒粉1個月，期間將嚴查邊境及全面清查國內相關產品，希望在一、兩周內清除有疑慮的產品。行政院長陳建仁表示，這確實是系統性事件，中央組成跨部會小組追查。 （繼續閱讀…）
衛福部舉辦「人工生殖法」修法公聽會，廣邀各界民團、專家出席，針對單身女性、女同志伴侶開放人工生殖部分，民團與專家多有共識，但對代理孕母抱持保留意見。衛福部次長周志浩說，公聽會取得最大的共識為「保障人工生殖子女等相關人員權益」，將彙整各界意見後擬定法案，送交立法院修法。 （繼續閱讀…）
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