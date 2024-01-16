選後2天 諾魯宣布與我斷交 蔡任內第10斷交國

我批北京利誘 邦交國減為12個

二○二四總統大選甫落幕，諾魯共和國昨天宣布與我國斷交，並與中國大陸建交；這是蔡英文擔任總統以來第十個斷交國，我邦交國總數也降至十二國。外交部昨天宣布即日起與諾魯斷絕所有外交關係，也批評諾魯是「突擊式」斷交，並稱諾魯索求經濟援助遠超負荷，最後是昧於利誘與中國大陸建交。

總統府昨表示，諾魯在北京誘拉下做出無助雙方人民利益及區域穩定的錯誤決定，我國表達強烈遺憾；北京當局在全球祝福台灣順利完成大選的此刻進行這樣的外交打壓，是對民主價值的報復，更是對國際穩定秩序的公然挑戰。

諾魯：尋求最佳利益 與中建交

我國總統大選剛揭曉，昨天中午即傳出諾魯與台灣斷交消息。諾魯總統亞定（David Adeang）於台灣時間下午一時四十二分發表談話，宣布諾魯承認「一中原則」，與中華民國斷交。

路透報導，諾魯政府表示，為了追求人民的「最佳利益」，將尋求和中國恢復外交關係，「也就是說，諾魯共和國不再承認中華民國（台灣）為獨立國家，而是中國不可分割的一部分。諾魯即日起斷絕與台灣的『外交關係』，不再與台灣發展任何官方關係或交流」。

我外交部緊急應變，臨時舉行記者會由外交部次長田中光發出聲明，指我國為維護國家主權與尊嚴，決定自即日起終止與諾魯的外交關係，全面停止雙邊合作計畫，撤離大使館及技術團等人員，並要求諾魯關閉駐台大使館。

田中光表示，諾魯選擇斷交的時間點甚為敏感，於台灣時間上午十一時四十五分向我方告知斷交訊息，隨即中斷與我國聯繫，不願意再接見我國大使，顯然心意已決。我方在第一時間收到我駐諾魯大使在電話中告知斷交，認為在時間上可以說是有點「突擊式」。他強調，這個時間點來得很突然，並批評是中國利用這一段時間，毫無預警地讓諾魯做出決定。

外交部：諾魯要經援 兩岸比價

我國大選結束後，諾魯政府仍透過外交部次長及總統府秘書長致賀電，態度卻在昨天一百八十度大轉彎，無預警與台灣斷交。田中光說，外交部長吳釗燮正出訪瓜地馬拉，由於過去在維持邦交上花了不少心思，當得知諾魯突襲式宣布斷交後非常憤怒。

諾魯與台斷交 我剩12邦交國 製表／政治中心 圖／聯合報提供

至於斷交原由，田中光指出，諾魯這段日子持續就澳洲關閉諾魯難民處理中心（RPC）的巨額財政缺口，以及諾魯即將主辦二○二六年密克羅尼西亞運動會（Micronesian Games）田徑場工程經費，及澳洲Bendigo銀行即將關閉諾魯分行等要案，向我索求鉅額經濟援助。

田中光說，諾魯持續就台灣及中國提供的援助方案比價，我方雖秉持最大誠意，在能力範圍內提出協助方案，但諾魯仍昧於中國利誘，罔顧我國的長年協助和情誼，與中國建交談判。涉外人士透露，澳洲關閉的諾魯難民處理中心造成的財政缺口是「台諾關係最後一根稻草」，折合新台幣約廿六億元，占諾魯年度預算超過五成，我們怎麼可能這麼花納稅人的錢。

田中光表示，外交部並非毫無預警。諾魯總統亞定去年十月底上任後，我國調任曾派駐諾魯五年的周進發為駐諾魯大使，也在今年一月十二日派出專使至諾魯深化雙邊關係。