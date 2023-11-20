護病比標準 地區醫院談不攏

衛福部將於今年底擬定三班護病比標準，明年上路，預計採三年過渡期。目前醫學中心、區域醫院已獲共識，但地區醫院提出大夜班一比十七，而護理工會堅持一比十三，雙方差距不小，預計近期進行協商。

新冠肺炎疫情期間許多護理師離職，卅二萬名護理人員，僅十九萬人執業，昨天醫療人員走上總統府前的凱道，呼籲政府重視醫療職場環境。衛福部照護司長蔡淑鳳說，日前針對三班護病比標準，與各層級醫界代表及護理團體開會，在醫學中心與區域醫院已有共識。

護病比三班新制 製表／賴昀岫 目前照護人力採全日平均護病比，醫學中心上限一比九、區域醫院一比十二、地區醫院一比十五。

協商後，醫學中心建議分二○二四年及二○二六年二階段推動，第一階段白班、小夜班與大夜班依序為一比六、一比九、一比十一，第二階段一比五、一比八、一比十。

區域醫院則預計第一階段白班、小夜班和大夜班依序為一比七、一比十一、一比十三，第二階段一比六、一比十、一比十二。

台大醫院企業工會顧問、台大綜合內科病房護理師白紹煒表示，以醫院滿床卅六床為例，多數病房大夜班只有二人，護病比落在一比十八，要達一比十一，至少需四人值班，增加人手，在面對病患心律不整或持續出血等突發狀況時，更能周全照護病人。

在地區醫院部分，雙方堅守己見，醫院代表希望，在人力確實回流到地區醫院前，先採白班一比十三、小夜一比十五、大夜一比十七；而護理工會則希望不分階段，二○二五年讓三班護病比達到白班一比九、小夜一比十一、大夜一比十三。

如果要分階段實施，地區醫院二○二四年白班一比十、小夜一比十三、大夜一比十五；二○二六年白班一比九、小夜一比十一、大夜一比十三。蔡淑鳳表示，建立合理的護病比，才能提供較好的執業環境，留住護理人力。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，地區醫院現行一比十五護病比，這次先提出白班一比十三、小夜一比十五、大夜一比十七，等待中央十二項「護理人力政策整備計畫」落實後，再做檢討，否則人力沒補齊，新制上路後，許多地區醫院恐難以經營，社區醫療崩垮。