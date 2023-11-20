聽新聞
test
0:00 / 0:00

護病比標準 地區醫院談不攏

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
有護理人員19日到凱道表達「低護病比」等訴求。記者許正宏／攝影
有護理人員19日到凱道表達「低護病比」等訴求。記者許正宏／攝影

衛福部將於今年底擬定三班護病比標準，明年上路，預計採三年過渡期。目前醫學中心、區域醫院已獲共識，但地區醫院提出大夜班一比十七，而護理工會堅持一比十三，雙方差距不小，預計近期進行協商。

新冠肺炎疫情期間許多護理師離職，卅二萬名護理人員，僅十九萬人執業，昨天醫療人員走上總統府前的凱道，呼籲政府重視醫療職場環境。衛福部照護司長蔡淑鳳說，日前針對三班護病比標準，與各層級醫界代表及護理團體開會，在醫學中心與區域醫院已有共識。

護病比三班新制 製表／賴昀岫
護病比三班新制 製表／賴昀岫
目前照護人力採全日平均護病比，醫學中心上限一比九、區域醫院一比十二、地區醫院一比十五。

協商後，醫學中心建議分二○二四年及二○二六年二階段推動，第一階段白班、小夜班與大夜班依序為一比六、一比九、一比十一，第二階段一比五、一比八、一比十。

區域醫院則預計第一階段白班、小夜班和大夜班依序為一比七、一比十一、一比十三，第二階段一比六、一比十、一比十二。

台大醫院企業工會顧問、台大綜合內科病房護理師白紹煒表示，以醫院滿床卅六床為例，多數病房大夜班只有二人，護病比落在一比十八，要達一比十一，至少需四人值班，增加人手，在面對病患心律不整或持續出血等突發狀況時，更能周全照護病人。

在地區醫院部分，雙方堅守己見，醫院代表希望，在人力確實回流到地區醫院前，先採白班一比十三、小夜一比十五、大夜一比十七；而護理工會則希望不分階段，二○二五年讓三班護病比達到白班一比九、小夜一比十一、大夜一比十三。

如果要分階段實施，地區醫院二○二四年白班一比十、小夜一比十三、大夜一比十五；二○二六年白班一比九、小夜一比十一、大夜一比十三。蔡淑鳳表示，建立合理的護病比，才能提供較好的執業環境，留住護理人力。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，地區醫院現行一比十五護病比，這次先提出白班一比十三、小夜一比十五、大夜一比十七，等待中央十二項「護理人力政策整備計畫」落實後，再做檢討，否則人力沒補齊，新制上路後，許多地區醫院恐難以經營，社區醫療崩垮。

護病比 醫學 台大醫院

延伸閱讀

三班護病比2／好環境才能留人 護理工會喊加薪5千到1萬

三班護病比1／地區醫院無共識 盼12項改善政策先落實

三班護病比3／偏鄉醫院地區不能倒 沒了不會再有第二家

黑十字運動千人上街頭 護理師陳情「假加薪」怒轟：國家帶頭騙

相關新聞

護病比標準 地區醫院談不攏

衛福部將於今年底擬定三班護病比標準，明年上路，預計採三年過渡期。目前醫學中心、區域醫院已獲共識，但地區醫院提出大夜班一比...

黑十字運動 千人上街抗議

不滿職場環境惡劣，醫界「西、中、牙、護、藥」五師團體發起「黑十字運動」，昨天下午逾千人在總統府前抗議，提出四大訴求「停止...

飼料米不搗碎 業界憂混入食用米

我國公糧稻穀庫存三年後若未售出，可轉成飼料米標售。過去，農業部農糧署標售轉作飼料的過期庫存米，會要求業者將米搗碎，以避免...

天冷買氣增 蛋價暫不調

蛋價連三周調降，台北市蛋商公會前天召開會議，考量近期天氣轉涼、買氣上升，已無持續累積庫存，決議維持產地價每台斤三十八點五...

場場完售 歌劇在台逆勢崛起

歌劇的發源地歐洲，近年面臨觀眾老化的斷層，英國各大城更刪減歌劇院預算，台灣反而逆勢成長，不僅自歐洲引進的「魔笛」與「塞維...

一張圖看天氣！冷氣團減弱回暖上看29度 這日再變天轉濕涼

強烈大陸冷氣團減弱，本周天氣兩段變化。明天至周四，各地回溫，高溫25至29度，留意早晚偏涼，日夜溫差大；天氣大致晴朗穩定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。