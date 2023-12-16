陸認定我貿易壁壘 行政院籲：停止政治操作

大陸商務部昨天提前宣布對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局對大陸採取的貿易限制措施，違反「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ＥＣＦＡ）有關條款，支持大陸主管部門結合最終調查結論，依據規定研究採取相應的措施。

陸商務部視情況採3因應措施

根據大陸「對外貿易壁壘調查規則」，若認定構成貿易壁壘，大陸商務部得視情況採取進行雙邊磋商、啟動多邊爭端解決機制、採取其他適當的措施等因應。過去，大陸曾在二○○四年對日本限制大陸紫菜進口措施調查，最後以中日雙邊協議、日方修改措施下終結。

中國大陸與我都是ＷＴＯ成員，但陸方未循ＷＴＯ貿易爭端機制，於今年四月十二日，決定就台灣地區制定並正在實施的禁止進口大陸產品的相關措施進行貿易壁壘調查，後來進一步將調查項目擴大至二五○九項產品，並於十月九日宣布，鑑於本案情況複雜，決定將該調查的期限延長三個月，即截止日期為二○二四年一月十二日，為台灣總統大選投票日前一天。

但在截止日前二十多天，大陸商務部昨提前宣布調查結果，並認定台灣對大陸貿易限制措施構成「貿易壁壘」。

陸調查貿易壁壘案 3可能發展 製表／大陸中心、財經中心

陸委會呼籲依ＷＴＯ機制調處

行政院經貿辦公室回應，中國大陸對我方片面進行貿易璧壘調查及調查結果，已經違反ＷＴＯ機制與規範，也完全不符合事實，我方絕不接受，呼籲中方立即停止政治操作。

陸委會也說，兩岸都是ＷＴＯ會員，陸方刻意繞開ＷＴＯ貿易爭端機制，明顯具有政治目的，呼籲陸方遵照ＷＴＯ爭端解決機制與程序進行糾紛調處。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，支持相關主管部門結合對台貿易壁壘調查的最終調查結論，依據規定研究採取相應的措施。調查顯示，民進黨當局單方面限制了大量的大陸產品輸入，且禁止進口大陸產品範圍近年呈現擴大趨勢，截至二○二三年十一月底共對大陸二五○九項產品禁止進口。

朱鳳蓮說，本次調查事實清晰，證據確實充分，調查結論客觀公正。民進黨當局對大陸採取貿易限制措施，不符合ＥＣＦＡ關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ＥＣＦＡ有關「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」條款，損害大陸相關產業和企業利益，同時也損害了台灣消費者利益。