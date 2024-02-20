圖表看時事／大陸海警爭議海域動作多…圖解金廈海域爭端 中日、中菲海上衝突

【報導日期：2024／02／19】

中國大陸海警局18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

本月十四日大陸一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在我海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名大陸漁民死亡。國台辦前天表示，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂禁止、限制水域」；大陸海警局發言人甘羽昨天表示，海警局將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

可能挑戰我方畫設的水域線

大陸海警局表示要在廈金海域執法，代表有可能挑戰我方畫設的禁止、限制水域線。總統府18日未回應本案，行政院則表示以陸委會發言為主。

陸委會18日指出，中共長期縱容「三無」船舶違法濫捕，我方仍將持續嚴正穩健執法，國台辦無端指控，無視各方積極調查肇因與善後處理的努力，陸委會深表遺憾。

陸委會表示，依照兩岸人民關係條例規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域。我主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法。

大陸海警 爭議海域動作頻頻 製表／大陸中心、羅方妤

金門縣府呼籲兩岸共商討論

大陸海警局宣布要在廈金海域展開常態化執法，兩岸緊張態勢有升溫的跡象。金門縣府18日表示，盼兩岸以漁民生計為前提共商討論，營造更好的發展環境。金門縣前副縣長吳成典指出，此類案件過去常有，最重要是兩岸要有善意，別讓單純越界捕魚事件泛政治化。

金門縣政府指出，水域秩序有賴兩岸當局共商討論，至於是否會主動與陸方接觸與溝通，縣府低調不願多談，僅說「暫無回應」。地方人士認為，縣府不想捲入兩岸政治紛爭，怕引火上身。

吳成典表示，金門縣政府、紅十字會、漁會都有相關機制，就如這次事件，死者家屬到場後，可調查、釐清責任歸屬，再看是否做賠償；兩岸引用法律不一樣，最重要還是要透過善意協商，若有錯誤就要賠償。

海委會主委管碧玲表示，由今年金門海域通報陸船越界廿四案可知，禁止、限制水域存在是事實，「如果金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎麼會報案？」不管兩岸軍事與政治如何緊張，海巡署在海上執法和大陸地區的相關執法單位立場相同，海上任何一方人民有需要的時候，雙方都充滿人道精神，願意奮勇相救。