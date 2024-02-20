快訊

iPhone、安卓手機進水怎麼辦？蘋果官網認證1招「乾燥撇步」做了恐毀機

開議首日搶麥爆口角！黃捷喊有練以色列防身術 徐巧芯狠酸笑死：落跑也算嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖表看時事／大陸海警爭議海域動作多…圖解金廈海域爭端 中日、中菲海上衝突

聯合新聞網／ 記者謝守真李成蔭蔡家蓁潘奕言陳熙文林銘翰／連線報導
因快艇翻覆造成大陸漁民兩死，大陸海警局昨宣布，福建海警局將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。圖為福建海警艦艇在海上進行編隊航行演練。（新華社）
因快艇翻覆造成大陸漁民兩死，大陸海警局昨宣布，福建海警局將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。圖為福建海警艦艇在海上進行編隊航行演練。（新華社）

【報導日期：2024／02／19】

中國大陸海警局18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

本月十四日大陸一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在我海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名大陸漁民死亡。國台辦前天表示，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂禁止、限制水域」；大陸海警局發言人甘羽昨天表示，海警局將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

可能挑戰我方畫設的水域線

大陸海警局表示要在廈金海域執法，代表有可能挑戰我方畫設的禁止、限制水域線。總統府18日未回應本案，行政院則表示以陸委會發言為主。

陸委會18日指出，中共長期縱容「三無」船舶違法濫捕，我方仍將持續嚴正穩健執法，國台辦無端指控，無視各方積極調查肇因與善後處理的努力，陸委會深表遺憾。

陸委會表示，依照兩岸人民關係條例規定，大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域。我主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法。

大陸海警 爭議海域動作頻頻 製表／大陸中心、羅方妤
大陸海警 爭議海域動作頻頻 製表／大陸中心、羅方妤

金門縣府呼籲兩岸共商討論

大陸海警局宣布要在廈金海域展開常態化執法，兩岸緊張態勢有升溫的跡象。金門縣府18日表示，盼兩岸以漁民生計為前提共商討論，營造更好的發展環境。金門縣前副縣長吳成典指出，此類案件過去常有，最重要是兩岸要有善意，別讓單純越界捕魚事件泛政治化。

金門縣政府指出，水域秩序有賴兩岸當局共商討論，至於是否會主動與陸方接觸與溝通，縣府低調不願多談，僅說「暫無回應」。地方人士認為，縣府不想捲入兩岸政治紛爭，怕引火上身。

吳成典表示，金門縣政府、紅十字會、漁會都有相關機制，就如這次事件，死者家屬到場後，可調查、釐清責任歸屬，再看是否做賠償；兩岸引用法律不一樣，最重要還是要透過善意協商，若有錯誤就要賠償。

海委會主委管碧玲表示，由今年金門海域通報陸船越界廿四案可知，禁止、限制水域存在是事實，「如果金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎麼會報案？」不管兩岸軍事與政治如何緊張，海巡署在海上執法和大陸地區的相關執法單位立場相同，海上任何一方人民有需要的時候，雙方都充滿人道精神，願意奮勇相救。

中共 兩岸關係 台海 國台辦 圖表看時事 福建 金廈海域 金門

延伸閱讀

台灣金廈觀光船 遭大陸海警登船臨檢 遊客嚇壞：怕回不了台

金門遊艇遭陸海警登檢 藍委曝海巡證實「越界半海里」

獨／陸快艇翻覆意外 家屬今抵金門引魂 2天1夜行程曝光

中海警登檢我民船 學者：中共不會再退出我禁限制水域

相關新聞

圖表看時事／大陸海警爭議海域動作多…圖解金廈海域爭端 中日、中菲海上衝突

中國大陸海警局18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

紐時賞析／越界入美人數激增 拜登移民政策大轉彎、和四年前的川普更相近

On President Joe Biden’s first day in office, he paused near...

寫作教室／廣泛閱讀難？國寫科普文章入題成趨勢 試試123感受記憶庫

攤開近年的國寫題目，第一大題的知性題題說提供多樣科普主題的文章已然成為趨勢。例如109年兒童心理學的「玩具文化分析」、1...

閱讀數學／台灣學生數學成績優異卻有高度焦慮？ 2022 PISA結果分析（一）

PISA的全名是「國際學生評量計畫」，是目前少數世界性的超大型教育研究計畫。以2022年這一屆來說，總共有81個國家或經濟體、超過69萬名的15歲學生參與...

圖表看時事／網路交友性侵案攀升、未成年受害者最多 一圖看懂哪些話術要小心

網路交友便利，成為年輕世代交友主流方式之一，但網友見面遭性侵的案件隨使用普及而大幅增加...

國際小學堂／中東戰禍頻仍 背後都有伊朗

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年十月七日開戰以來，除了加薩走廊，紅海、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克等地相繼捲入，但這眾多戰禍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。