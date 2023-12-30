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美調查 明年元旦全球人口突破80億

聯合報／ 編譯盧炯燊陳曉慈／綜合報導
美政府調查顯示，全球人口在明年元旦將破八十億。（美聯社）
美政府調查顯示，全球人口在明年元旦將破八十億。（美聯社）

美國人口調查與統計局（ＵＳＣＢ）廿八日公布最新數據顯示，全球人口過去一年增加了七千五百萬人，到二○二四年元旦這一天將超過八十億人。

據美聯社和德國之聲廿九日報導，二○二三年全球人口成長率不到百分之一。依ＵＳＣＢ數據推估，二○二四年初，全球每秒鐘將有四點三人出生、二人死亡。

聯合國預估，二○一七年至二○五○年間的全球人口成長，一半將依次來自印度、奈及利亞、剛果、巴基斯坦、衣索比亞、坦尚尼亞、美國、烏干達及印尼。而歐洲國家生育率低於人口更替水準，這顯示若無大規模移民進入，歐洲人口將呈現負成長。

美國二○二三年人口成長率為百分之○點五三，約為全球成長率的一半，人口增加約一百七十萬人，至元旦全國人口將達三億三千五百八十萬人。

美國二○二四年初預估每九秒有一人出生，每九點五秒一人死亡，每廿八點三秒增加一名國際淨移民。若綜合出生、死亡及國際淨移民等計算在內，美國人口每廿四點二秒就增加一人。

世界人口增速變慢 製表／國際中心
世界人口增速變慢 製表／國際中心

華府智庫布魯金斯研究所人口統計學者佛雷表示，若美國維持此人口成長率直到二○三○年，那二○二○至二○三○年將是美國人口成長最緩慢的十年。此前美國人口成長率最低的十年，是一九三○年代經濟大蕭條後，人口成長率為百分之七點三。

佛雷提到，如今人口成長緩慢或與新冠肺炎疫情有關，疫情大流行後人口成長也許會加速，但成長率要達百分之七點三仍很困難。

一九六○年代後，全球人口成長率持續走緩，從七十億人口增至八十億人口耗費十二年半。ＵＳＣＢ預估，全球人口突破九十億人需花費十四點一年，成長至一百億需十六點四年，屆時約為二○五五年。

另外，社會老齡化問題也愈發不容忽視。據世衛組織（ＷＨＯ）統計，二○二○年全球六十歲以上人口達十億人，預估二○三○年將增加至十四億人，二○五○達廿一億人；全球八十歲以上人口預估將在二○五○年前達四點二六億人。

成長率 美國 統計學

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