孟加拉大選 哈希納總理5連霸

孟加拉七日舉行國會大選，選委會八日宣布，總理哈希納領導的人民聯盟黨（AL）已拿下四分之三席次，哈希納篤定展開第五個總理任期。由於主要在野黨孟加拉民族主義黨（BNP）以許多人士在選前被捕為由，呼籲選民抵制選舉，一點二億合格選民投票率僅四成一八，遠低於二○一八年的約八成。

孟加拉過去十五年在哈希納的領導下，經濟成長迅速。不過，批評者指控哈希納政府監禁政敵，還通過嚴厲的反新聞自由法，並做出一連串包括謀殺反對派人士在內的侵犯人權行為。孟加拉安全部隊也因涉及侵犯人權，受到美國制裁。

當權者與群眾的距離 孟加拉總理哈希納七日在首都達卡投下國會大選選票後對媒體比出勝利手勢。（法新社）

BNP在選前要求哈希納請辭，由中立的看守政府執行選務，去年為此發動為期數月的示威抗議，但哈希納拒絕，還形容BNP是恐怖組織，引發BNP杯葛選舉，並稱該黨約二點五萬名幹部遭打壓逮捕。

現年七十六歲的哈希納是孟加拉國父拉曼女兒，拉曼及其家族成員大多命喪一九七五年爆發的軍事政變。她一九九六年首度成為總理，二○○九年勝選後，開始將孟加拉變為一黨專政國家。西方世界對哈希納政府侵害人權行為加強施壓，正逐鹿該地區的中國大陸及印度則替哈希納說話，印度還呼籲美國等西方國家別對她過於嚴厲。

哈希納七日投票後聲稱，她正全力確保民主制度在孟加拉繼續，這場選舉公平公正，不是說有什麼黨沒參選就代表不民主。BNP高層則在投票結束後舉行的記者會，稱讚民眾響應該黨杯葛選舉的號召。

孟加拉這場選舉，為今年全球數十場選戰揭開序幕。洛杉磯時報引學者馬修斯報導，今年共七十六國有選舉，涵蓋地球總人口半數的四十二億人，將是世界史上最大的選舉年，但民主制度備受挑戰。最新全球研究報告顯示，各國民主力量均呈現衰退，民眾普遍對民主制度幻滅，特別是年輕人。