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圖表看時事／人工生殖公聽會 正反意見分歧…一圖看懂哪些人等待修法

聯合新聞網／ 記者鄒尚謙／台北報導
衛福部昨舉辦「人工生殖法」修法公聽會，廣邀各界民團、專家出席，針對單身女性、女同志伴侶開放人工生殖部分，民團與專家多有共識，但對代理孕母抱持保留意見。本報資料照片
衛福部昨舉辦「人工生殖法」修法公聽會，廣邀各界民團、專家出席，針對單身女性、女同志伴侶開放人工生殖部分，民團與專家多有共識，但對代理孕母抱持保留意見。本報資料照片

衛福部昨舉辦「人工生殖法」修法公聽會，廣邀各界民團、專家出席，針對單身女性、女同志伴侶開放人工生殖部分，民團與專家多有共識，但對代理孕母抱持保留意見。衛福部次長周志浩說，公聽會取得最大的共識為「保障人工生殖子女等相關人員權益」，將彙整各界意見後擬定法案，送交立法院修法。

參與公聽會的婦產科醫學會理事長黃閔照表示，台灣同婚已合法化，「人工生殖法」的對象應可擴大解釋為「配偶」，因此必須加緊討論代孕者、人工生殖子女權益，首要考量相關最佳利益者為子女、代孕者第二，再來才是委託者。司法院少年家事廳法官徐淑芬說，開放同婚配偶使用人工生殖，符合我國憲法以及國際潮流趨勢。

國民黨立委陳菁徽說，曾有專家提生育「三角理論」，即精子、卵子、子宮三元素，缺少一項便可透過人工生殖孕育下一代。民眾黨立委陳昭姿推動代理孕母近卅年，她說早已初步規畫親子關係認定、公益居間機構、營養金及代孕配套措施等，代孕議題討論已完備，反對代孕的觀念仍停留在卅年前，無法與時俱進。

從三角理論看人工生殖修法 製表／元氣中心
從三角理論看人工生殖修法 製表／元氣中心

但台灣女人連線理事長黃淑英上台發言便回應，「我就是反對代理孕母廿年，沒有與時俱進的人」，並批評衛福部將人工生殖與代理孕母擺在同一場公聽會中討論，就是「支持代理孕母」。

周志浩此時立刻打斷黃淑英發言，強調未預設立場，請勿做這方面推論。黃淑英則稱，衛福部若無預設立場，公聽會就應只討論「人工生殖法」開放適用族群，且代理孕母議題茲事體大，不該開一場公聽會後就決定。

周志浩指出，舉辦公聽會是虛心聽取各方意見，不希望人工生殖法修法過程不斷延宕。

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