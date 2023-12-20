圖表看時事／囤房稅2.0三讀 圖解新舊制差別、日後影響

因應大選，立法院今天起停會，昨天是停會前最後一天院會，民進黨立委挾人數優勢，經表決三讀通過被稱為「囤房稅2.0」的房屋稅條例部分條文修正。未來房屋稅將改採全國歸戶，地方政府必須訂定差別稅率，非自住持有者稅率調高為百分之二至百分之四點八；新制自明年七月一日施行，後年五月正式開徵。

根據修正條文，全國單一自住稅率降至百分之一，不過，房屋現值超過一定金額者不適用。自住者，以土地設定地上權的使用權房屋並供該使用權人自住者、全國持有三戶以下（持有房屋無出租且供本人、配偶或直系親屬實際居住使用）及社會住宅，以及非自住者如公益出租人，稅率維持現行稅率百分之一點二。

財政部預估，新制影響總戶數約四百四十五萬戶，包括全國單一自住優惠稅率的三百一十萬戶，預估稅收將增加二十二點七億元至三十二點七億元。

為鼓勵房東誠實納稅，非自住住家用房屋出租且申報租賃所得達租金標準（含包租代管），稅率調整為百分之一點五至二點四；繼承取得共有房屋者，亦同。

對於囤房稅2.0修法，在野黨立委批評，影響房屋稅計算的稅基仍然過低，多次要求財政部解決，政府仍無具體辦法，囤房稅現雖跨出一步，卻只是「太小一步」。

除了加重囤房稅外，因房租及物價攀升，租屋族及家有扶養子女的家庭生活負擔加重，立法院昨一併三讀通過「所得稅法」部分條文修正，房屋租金支出將由列舉扣除改為特別扣除額，扣除額額度由十二萬元提高為十八萬元。

明年度中央總預算 歷史新高

此外，立院昨也三讀通過明年度中央政府總預算案，歲入總額與歲出總額都創歷史新高。原列歲入總額為兩兆七○九二億元，審議結果增列一六○億元。原列歲出總額約兩兆八八一八億元，審議結果共計減列二九九億元，刪減比率約為百分之一點○四，近十年來最低。

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