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揚言報復美國 伊朗海軍扣押油輪

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
十一日遭伊朗海軍扣押的「聖尼可拉斯號」油輪由希臘營運，當時載有伊拉克原油正前往土耳其。圖為該船二○二○年十月行經日本外海時所攝。（路透）
十一日遭伊朗海軍扣押的「聖尼可拉斯號」油輪由希臘營運，當時載有伊拉克原油正前往土耳其。圖為該船二○二○年十月行經日本外海時所攝。（路透）

伊朗海軍十一日在阿曼外海扣押一艘德黑蘭宣稱為「美國船」的油輪，勢將使中東地區緊張進一步升高。

美國國務院發言人巴特爾點名伊朗政府必須立刻釋放該船及其船員，伊方此一非法行動旨在擾亂國際商務。

伊朗海軍聲稱依該國法院命令，十一日在阿曼灣查扣懸掛馬紹爾群島國旗的油輪「聖尼可拉斯號」。該船當時正運載伊拉克原油駛往土耳其。紐約時報同日報導，該油輪在馬紹爾群島註冊，其在希臘的營運公司「帝國航運」也指稱它不是美國船。美國法院文件顯示，有家馬紹爾群島公司長期租用該油輪。

該油輪原名「蘇伊士拉詹號」，去年運送伊朗原油時被美國扣押。美國指控伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）企圖走私原油開往中國大陸，違反美方制裁。承租該油輪的公司亦承認控罪，除了罰款，船上原油亦被沒收。

伊朗海軍十一日聲明，由於美國去年竊取伊朗原油，其按法院命令還以顏色扣留聖尼可拉斯號，並正轉往伊朗的賈斯克港。該油輪營運公司、總部在希臘的帝國航運表示，已與該船失聯。據悉船上共十九名船員，包括一名希臘人及十八名菲律賓人，運載十四點五萬公噸原油，現價約達七五○○萬美元（約台幣廿三點五億元），從伊拉克運往土耳其。

伊朗駐聯合國大使發言人聲稱，伊軍扣押該油輪並不構成威脅，而是獲得法院命令批准的合法行為，是對伊朗原油過去遭竊的回應。美國海軍中央司令部司令兼第五艦隊司令庫柏明言，此舉違反國際法，威脅海事安全穩定。

英軍負責的英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）說，十一日上午約七點半，該油輪在阿曼的蘇哈爾近海，遭四、五人強行從直升機空降登船，身穿黑色軍裝制服、戴黑色口罩。

甫結束中東斡旋的美國國務卿布林肯十一日在埃及開羅說，他不認為衝突升級中，儘管存在若干危險熱點，但美方正試著逐一解決。但有分析提到，最新的相關事件反映出，他此行仍未能達成緩和以哈戰爭，避免緊張升高的目標。

中東危機延燒 製表／梁采蘩
中東危機延燒 製表／梁采蘩

伊朗 美國 馬紹爾群島

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