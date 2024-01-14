賴清德小贏…得票數、國會席次未過半 民進黨雙少數

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

二○二四總統及立委選舉結果出爐，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以五五八萬六○一九票低空飛過，小贏國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的四六七萬一○二一票，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的三六九萬○四六六票。投票率百分之七十一點八六。雖打破「八年魔咒」，但民進黨在國會、總統選舉都未過半，成為「雙少數」。

賴清德當選，記者在白宮問有無訊息給台灣選舉時，美國總統拜登第一時間表示，「我們不支持（台灣）獨立。」

賴清德：維台海和平穩定

賴清德昨晚舉行國際記者會強調，維持台海的和平穩定，是他擔任總統的重要使命，他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵、對話取代對抗，自信地和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。

賴清德說，要感謝兩位對手所展現的民主風度，他接到兩位對手恭賀的電話，恭喜對方所領導的政黨在國會席次中的斬獲，期待未來能夠為國家團結合作。

賴清德表示，作為二○二四世界大選年最矚目的第一場大選，台灣締造了民主陣營的第一場勝利，這場勝利，有三個重大的意義：

第一，台灣告訴全世界，在民主和威權之間，選擇站在民主這邊，「中華民國台灣」會繼續和國際民主盟友並肩同行。

第二，台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入，「因為我們相信，自己的總統自己選」。

第三，三組候選人中，賴蕭配得到最多支持，代表國家會繼續走在正確的路上，不會轉向，更不會走回頭路。

賴清德說，感謝蔡英文總統和執政團隊的夥伴們，八年來盡心盡力，為台灣的改革與建設，打下了深厚的基礎；他和蕭美琴將在這個基礎上加倍努力，讓國家穩健前行，讓人民過好日子。

國民黨總統候選人侯友宜（右二）昨晚在新北板橋開票之夜承認敗選。台北市長蔣萬安（右一）擁抱送暖。記者林俊良／攝影

侯友宜：我讓大家失望了

侯友宜、趙少康昨晚抵達開票現場後，侯二度鞠躬承認敗選；他表示，是個人努力不夠，未能完成政黨輪替，「我讓大家失望了」，表達十二萬分歉意。他也恭喜賴清德、蕭美琴當選，期許不要辜負台灣人民對執政者的期待，人民的聲音要聽進去。

國民黨主席朱立倫和台北市長蔣萬安等人，共同登台向全場民眾深深一鞠躬，多人淚灑舞台。侯逐一感謝朱立倫、前總統馬英九、前副總統連戰、蕭萬長，以及前黨主席吳伯雄、立法院前院長王金平，這份情義，他永不會忘。

侯泛淚向全場喊話，不要哭泣、不要喪志；他尊重台灣人民做出最後的選擇，就讓人民作主、人民決定，按照人民的期待向前走，盼各黨派在選後，面對台灣的挑戰，團結在一起，面對台海安全、美中台關係，盼民進黨打造清廉、有效率，讓台灣人民期待、信任的政府。

民眾黨總統候選人柯文哲（右）昨晚與副手吳欣盈（左）宣布敗選，鞠躬感謝支持者的相挺。記者潘俊宏／攝影

柯文哲：跨出成功第一步

柯文哲落敗後向支持者發表談話，感謝每張支持選票的認同及肯定，第一次在藍綠夾殺撐出三強鼎立局面，已經跨出成功第一步，「我們繼續努力，相信下個四年可以贏得更多認同，下一次一定可以贏回國家。」敗選他要負最大責任，但不會請辭黨主席；四年後再相信民眾黨跟柯文哲，繼續義無反顧拚一次，總有一天會贏得勝利。

立委選舉部分，藍綠白席次重新洗牌，一一三席立委中，國民黨獲得五十二席、民進黨五十一席、民眾黨八席、無黨籍二席，時代力量席次歸零。藍綠白三黨都未過半。

總統大選得票率 資料來源／中選會

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