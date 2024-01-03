公民時事題／4大法官提名任命獲准 大法官職權、違憲審查成考古題

一、 時事掃描：

藍白拒投票 4大法官人事過關

立法院昨行使大法官人事同意權，國民黨團、民眾黨團不進場投票，拒絕為大法官人事背書，民進黨團仍以人數優勢，四位被提名人均獲同意任命。昨天領票立委66人，未領票立委46人。總統府發言人表示，相信四位被提名人就任大法官後，定能肩負起維護憲政秩序、保障人民權益的重要使命。【聯合新聞網2023/6/22】

二、 命題趨勢：

與上述新聞議題相關的課程命題重點有：大法官的產生方式與職權、聲請大法官解釋的程序、違憲審查制度，以及大法官曾做過哪些解釋立下重要的人權保障里程碑。

三、 牛刀小試：

憲政主義的理念即是透過憲法保障人民的自由、限制國家的權力。當憲法所保障之人民基本權利遭受國家不法侵害時，違憲審查制度即發揮保障作用。依據現行相關法律，有關我國違憲審查制度之敘述，下列何者正確？

(A)司法院大法官組成的憲法法庭，採言詞辯論、會議方式合議宣告釋憲聲請案

(B)人民對於確定終局判決認為侵犯其憲法權利時，對此判決本身可以聲請釋憲

(C)立法委員為解決權限爭議、必須先提起具體訴訟，才能以連署方式聲請釋憲

(D)受不利確定終局裁判的國家最高機關，可向憲法法庭提出法規範的釋憲聲請

答案：(B)

解析：(A)大法官認為有必要時，可於憲法法庭進行言詞辯論，以裁判方式宣告釋憲審理結果；(C)立法委員現有總額1/4以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲 請憲法法庭為宣告違憲之判決；(D)國家最高機關毋須受不利確定終局裁判始得提出釋憲聲請。

四、 歷年考古題：

憲法是國家基本大法，我國為了維護憲法，設置違憲審查制度，以防止國家行為破壞憲法。關於我國違憲審查制度，下列敘述何者正確？(109指考)

(A)為了維護憲法，除大法官外，普通法院之法官也有宣告法律違憲之權限

(B)為防止法律違憲，我國採用抽象法規審查制度，大法官可宣告法律違憲

(C)為防止司法干預地方自治，大法官無法接受直轄市政府聲請之釋憲案件

(D)為維護人權，人民可針對上訴案件同時提起釋憲，大法官不可拒絕審理

答案：(B)