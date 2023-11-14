公民時事題／法務部、工研院簽署合作意向書 科技導入司法如何掌控風險？

一、時事掃描：

最高檢察署舉行科技與法律實務運用研討會暨最高檢察論壇創刊號發表會，檢察總長邢泰釗援引數位韌性概念，說明現代社會廣泛運用新世代科技，除了提高公平性外，也要使科技資訊更加透明化。【2023/6/27聯合報】

二、命題趨勢：

「為什麼追求科技發展時要重視『科技風險治理』？」是108課綱普通高中公民與社會學科延伸探究的條目。因此當科技導入犯罪追訴過程時，如何掌控科技風險，成為執政者必須考量的重點。此新聞的關鍵字：人權、AI、科技風險、犯罪追訴、檢察官等。

三、牛刀小試：

法務部與工研院簽署合作意向書，將透過科技協助司法；工研院將研發人工智慧系統，以協助檢調單位偵辦案件。由於我國尚未科技偵查法制化，法務部將重新研擬科技偵查法草案。當科技導入司法偵辦時，下列敘述何者最為正確？

(A)新科技之犯罪類型與犯罪數位化，將因此受到激勵而大量出現

(B)人工智慧最終將取代檢察官，從輔助偵辦案件到對案件的直接判斷與衡量

(C)應在憲法人權保障的框架內，使用科技手段，以避免不當侵害人民基本權利

(D)人工智慧協助偵查、產出偵查建議、分析卷證時，將強化人民對司法的信心

答案：(C)

解析：(A)是因應新科技之犯罪類型與犯罪數位化，才導入科技偵查；(B)目前是將人工智慧定位為輔助偵辦案件，仍由檢察官負責案件的直接判斷與衡量；(D)無法判讀是否能強化人民對司法的信心。

四、歷年考古題：

假設在2010年代有甲、乙、丙、丁、戊五個國家，以下為這些國家的一些特色：

甲國：人民需要負擔高額的綜合所得稅，稅率級距最高達百分之四十至五十

乙國：有蓬勃發展的國際與國內的非政府組織，人民可以自由地組織或參加

丙國：以國民生產毛額計算，國營企業對該國的貢獻度為民營企業的1.5倍

丁國：擁有先進的資訊統計科技，可完全監控該國新聞以及社交媒體的內容

戊國：不論性別或信仰有何差異，國民只要達到一定年齡都有服兵役的義務

比較以上國家的政府與人權保障，下列推論何者最正確？(2018學測)

(A)甲國與戊國都不屬於自由民主的國家

(B)甲國與丙國應有強大社會運動與政黨

(C)乙國與丁國對言論自由保障落差很大

(D)丁國與戊國對隱私權的保護情形接近

答案：(C)