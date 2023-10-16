好讀周報／以巴衝突再起 雙方恩怨情仇一次看

文／陳韻涵輯

巴勒斯坦激進武裝組織「哈瑪斯」7日海、陸、空三管齊下，大舉突襲以色列，不僅發射火箭炮、還有傘兵乘動力飛行傘空降，更多步兵乘車闖進加薩走廊的戶外音樂祭會場，開槍攻擊並劫持無辜民眾。

哈瑪斯7日從該組織控制的加薩走廊，朝以色列首都特拉維夫和耶路撒冷郊區的目標發射數千枚火箭彈，但許多飛彈被以色列先進的「鐵穹」飛彈防禦系統攔截。以軍表示，首波火箭彈攻擊後，哈瑪斯武裝份子從陸海空域突圍入境，這是以哈部隊近50年來首次在以色列境內激烈交戰。

哈瑪斯此次發動有史以來歷時最久、多路並進的攻擊，同步攻擊22處以色列城鎮、軍事基地和音樂祭，造成數千人死傷，劫持平民和士兵當作人質，不少人質被帶回加薩，其中不乏外籍人士。音樂祭辦在加薩與以色列邊界附近的鄉間農田，原本是歡慶猶太教收穫「住棚節」的活動，卻變成無差別屠殺煉獄。

以色列政府8日向哈瑪斯宣戰，徵召30萬名後備軍人，下令「全面封鎖」加薩地區，斷水電、燃料且斷糧。加薩地區有230萬名巴勒斯坦人居住，哈瑪斯2007年控制此區後，加薩就被以軍「封鎖」，以色列嚴密管制陸路3個邊境關口中的兩個，另一個由埃及負責。

以軍9日收復所有遭哈瑪斯攻擊的區域，並重新控制加薩邊境周遭。以色列遇襲後，西方國家迅速表態支持以色列，中東的穆斯林國家則聲援巴勒斯坦。

哈瑪斯突襲以色列南部後，與以色列北部接壤的黎巴嫩最強軍事團體「真主黨」也砲轟以色列，雙方交火數日，各有死傷。此外，以色列北方鄰國敘利亞10日也砲擊以色列的戈蘭高地，多路戰線開打，地區危機擴大。

●導火線／猶太人赴艾格撒祈禱 哈瑪斯譴責違反協議

這波以哈衝突的導火線是住棚節期間，數百名極端正統派猶太人和以色列社運人士前往艾格撒清真寺祈禱，招致哈瑪斯譴責違反協議。

艾格撒清真寺位於耶路撒冷，穆斯林奉其為「神聖禁地」，猶太人則尊其為「聖殿山」，它是耶路撒冷最具爭議的歷史遺址之一。

策畫這波攻擊的哈瑪斯指揮官德伊夫7日透過錄音，細數1967年阿以戰爭占領約旦河西岸、以色列警方近期突襲艾格撒清真寺，以及大批巴勒斯坦人被關在以色列監獄等，號召兄弟「行動」，「讓敵人明白他們肆無忌憚、不受追究的時代已經結束了」。

德伊夫智取以軍，為他贏得哈瑪斯人士的尊敬。德伊夫是以色列的頭號追捕對象，他7度遭遇暗殺，失去單眼、雙腿和單臂、妻兒遇害，靠輪椅行動。

加薩走廊南部的居民協力在被炸垮的建築物中搜尋並搶救生還者。(圖／路透)

●閱報秘書／認為以色列霸占領土 哈瑪斯多次試圖解放

哈瑪斯1987年脫離埃及遜尼派穆斯林兄弟會成立，是一個有軍隊的伊斯蘭組織。

許多巴勒斯坦人認為，以色列是違法國度。哈瑪斯與大多數巴勒斯坦的政黨與派系一樣，認為以色列霸占巴勒斯坦領土，史上多次嘗試「解放」領地。巴勒斯坦1988年發表獨立宣言後，已獲得聯合國193個會員國中的138國承認。

哈瑪斯和其他巴勒斯坦的黨派不同，拒絕與以色列政府接觸，並反對1993年簽訂的《奧斯陸協議》。此協議是以色列與「巴勒斯坦解放組織」締結的和平協議，巴勒斯坦解放組織放棄武裝抵抗以色列，換取與以色列共同獨立建國的承諾。由於這個協議，「巴勒斯坦自治政府」1996年在以色列占領的約旦河西岸成立。

哈瑪斯長久以來自視為巴勒斯坦自治政府的化身，並認為自治政府未能維護巴勒斯坦民族的榮譽。2006年，哈瑪斯勝選並掌控加薩，往後便未再舉辦任何選舉。

哈瑪斯多年來屢次進犯以色列，被歐盟、美國和以色列視為「恐怖組織」。以色列政府主張，宿敵伊朗支持哈瑪斯。伊朗最高領袖哈米尼10日否認參與哈瑪斯行動，嘲諷以軍情報無能。美國初步情報顯示，伊朗高官對哈瑪斯發動攻擊感到意外，似乎並未直接涉入這波攻擊。

「哈瑪斯」7日大舉突襲以色列，這是以哈部隊近50年來首次在以色列境內激烈交戰。圖為象徵和平的白鴿飛掠遭砲擊崩塌的建築斷垣殘壁。(圖／路透)

●看歷史／以埃實施封鎖策略 加薩走廊紛擾不斷

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交戰，以色列和埃及接壤的加薩走廊史上紛擾不斷，如今再陷暴力混亂。

加薩走廊曾是鄂圖曼帝國的一部分，1918年到1948年被英國占領，1948年至1967年被埃及占領。

以色列1948年宣布建國近20年後，1967年從埃及手中奪下加薩走廊，並從約旦手中取走西岸。以色列控制加薩38年，期間建立21個猶太人屯墾區。巴勒斯坦人則聲稱擁有加薩走廊與西岸的主權，且是未來建國領土的一部分，其中涵蓋東耶路撒冷的西岸目前遭以色列占領。

以色列前總理拉賓1992年曾說：「我希望加薩沉入大海，但這不會發生，所以必須找到解決辦法。」

1993年，以色列和「巴勒斯坦解放組織」簽署《奧斯陸協議》，目的在實現巴勒斯坦人民的民族自決；1994年，巴勒斯坦人控制加薩政府當局。

2003年，以色列前總理夏隆提議拆除以色列人在加薩的屯墾區；2005年，以色列迫於國內和國際壓力，放棄控制加薩走廊，撤出9千名以色列定居者和軍隊。

《奧斯陸協議》斡旋期間，巴勒斯坦兩大政治勢力之一的哈瑪斯與巴勒斯坦領導人結下樑子。2006年，哈瑪斯勝選並在加薩掌權，往後便未再舉辦任何選舉。

以色列雖然放棄控制加薩走廊，但2007年以來持續封鎖加薩陸海空。聯合國2009年表示，以埃封鎖加薩走廊，破壞當地人的生計，阻礙加薩發展，損害巴勒斯坦人的利益。以色列政府則主張，封鎖可防止哈瑪斯茁壯，藉此保護以色列人。