113會考國文衝刺／寫作3類別、選擇題重閱讀理解 答題技巧一次看

國中教育會考5月18日至19日登場，聯合新聞網今天起推出會考衝刺系列報導，1日至3日為國文、英文、數學科，4日至5日為社會、自然科，採訪國中老師及補教老師最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅，協助考生事半功倍拿高分。

國文科近年命題著重閱讀理解，考驗學生的文意判讀能力。國文教師認為，閱讀能力的培養固然來自平時的累積，但考前仍可透過「刷題」來練習解題策略，例如快速抓出文章主旨、判斷前後文的轉折等。

去年寫作測驗考了圖表題，國文教師建議，如又遇上類似題目，學生可以結合個人生命體驗，在文章呈現人生感悟。而在最後衝刺階段，考生得練習歷屆會考寫作題目，熟習敘事、抒感、議論等各種測驗題型的寫作策略。

●國文選擇題重閱讀理解 取材貼合生活情境

桃園市青埔國中國文教師陳俊志指出，近兩年國文科總題數雖已由48題縮減至42題，但題組由16題擴增為17題，整體來說文本內容加長且結合圖表，總字數與48題時幾乎一致。

南投縣爽文國中國文教師王政忠分析，閱讀理解的題目占比應在八成以上，且層次微幅提高，過去較多題目只需基礎的訊息檢索、文意理解，現在傾向寫作技巧、文本推論，考驗學生文意判讀的能力。

取材方面，陳俊志表示，近年題目文本取材貼合生活情境，包含抓周習俗、教育改革、網路倫理、飲食文學、運動競技、時事新聞，考生平時是否有閱讀報紙的習慣極其關鍵。多方位汲取時事新知、培養好奇心，藉圖書館資源及網路提升綜合判斷能力，是會考命題希望考生所應具有的新時代能力。

會考倒數不到20天，王政忠直言國文科著重課堂的累積，難臨時抱佛腳，但考前還是得多「刷題」，且刷題也要刷得有意義。首先是應強化解題策略的練習，他說明，題目文本的第一個句點前通常就是文章主旨，看頭看尾就約能掌握八成重點。再來，必須注意文本中「不但」、「而且」、「除了」等連接詞，判斷前後文是否有並列、轉折、因果等關聯性。

另外，圖表題大約有2到4題，不同的圖表有不同的命題重點，如長條圖是比較、魚骨圖呈現主從關係、圓餅圖是比例的判讀、流程圖的關鍵在順序，表格則是核對訊息。

長文閱讀的部分，王政忠建議考生先讀題目了解考點，之後再做「SSRR」：快速掃描（scan）、停下（stop）發現題幹關鍵詞、閱讀（read）、發現上下文關係（relation），就能更加精準地解題。

●考前練習寫作測驗考古題 熟悉寫作策略

寫作測驗的部分，在會考的最後衝刺階段，王政忠建議考生練習歷屆會考寫作題目，熟習寫作策略。

寫作測驗題型有幾種，第一種是「敘事」，讓學生說明自己看見了什麼（I see），這種類型的寫作要流暢、精練、準確，透過5W1H充分敘事。

第二種是「抒感」，讓學生闡述自己的感受（I feel），學生可以練習如何連結生活的情趣、生命的價值、生存的法則，這是拿高分的關鍵。

第三種是議論，也就是「我認為」（I think），這種類型是在檢視考生如何開展論述，只要論點和論據能夠互相扣合，可以放心大膽寫。要注意的是，文章應在「第一個句點」之前就清楚呈現論點。

陳俊志指出，112年寫作測驗考題除了以圖表呈現外，還限定考生須解讀圖表、分析看法，再結合生活經驗闡述所見所聞、所知所得，以及所感所想。如果今年寫作測驗仿照去年，建議考生在分析圖表時，須考慮圖表分析結果，是否便於結合個人生命體驗，並於文章末尾時，能否呈現讓評閱老師耳目一新的人生感悟。

陳俊志建議考生，如針對題目有適合自己生命體驗的分析結果，就能在腦海中浮現許多過往深刻記憶，增添文章的真實性，感動評閱老師，獲取高分。