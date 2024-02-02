國際小學堂／美國大選 5大關鍵議題

今年美國總統大選將在十一月五日舉行。雖然兩黨初選還在進行，但拜登再戰川普大勢已底定。

前總統川普在共和黨總統初選連贏兩州，黨內競爭者紛紛退選，川普贏得共和黨總統初選幾無懸念，但他面臨一系列聯邦和州刑事指控，罪名包括意圖扭轉二○二○年大選結果，法律問題成為川普選戰一大變數。現任總統拜登也幾乎篤定獲得民主黨提名競選連任，拜登將於今年十一月滿八十一歲，若成功連任將成為史上最年長的美國總統。

路透指出，這次大選話題除了川普的官司和拜登的年紀，墮胎、經濟、移民、犯罪和外交政策將成為大選關鍵議題。

川普贏得共和黨總統初選幾無懸念，但官司纏身是選戰變數。（美聯社）

墮胎攻防 共和黨憂失婦女票

民主黨計畫以墮胎議題作為今年競選活動核心。民調顯示，大多數美國人不贊成嚴格限制生育權。民主黨希望共和黨保守派對於墮胎權的威脅，能鼓勵數千萬婦女和無黨派人士出來投票。

墮胎議題也引起共和黨分歧。有些共和黨領袖擔心，美國最高法院推翻一九七三年羅素韋德案具里程碑意義的判決，終止憲法保護墮胎權後，共和黨在某些州級推動限制墮胎權，可能引發部分婦女反感。

民眾一月廿三日在新罕布夏州康科德參加總統初選投票。（法新社）

通貨膨脹 拜登難安撫支持者

拜登政府正試圖安撫美國人，經濟狀況穩健、通貨膨脹趨緩及失業率達到半世紀以來最低。但選民仍未被說服。路透去年九月民調發現，上次大選投給拜登的選民有二成七表示，他們的財務狀況比疫情前「還要疲弱」；二成八的人則回答「更好」，四成二的人回答「近乎相同」。

共和黨則說會削減聯邦政府支出，減少聯邦法規監管並降稅。他們指責聯邦政府支出過高加劇通膨，並造成消費者物價上漲。

非法移民 影響紐約、芝加哥

美國總統大選日曆 製表／羅方妤 拜登二○二一年就職以來，一直設法應對非法越過美墨邊境移民創新高問題。過多非法移民，不但讓美墨邊境地區疲於奔命，也讓他們前往的城市感到難以負荷，如紐約和芝加哥。

川普宣稱，拜登推翻他執政時對移民更嚴厲的政策，才會讓移民問題惡化，並承諾加強邊境安全。

一些民主黨人則批評，拜登近來對移民的做法和論調已向川普靠攏，而白宮堅稱他們透過提供移民合法入境新模式，轉向更人性化且更有秩序的體系。

犯罪問題 八成八選民最在意

美國全國暴力犯罪水平仍高於二○一九年，兩黨都對此感到憂心。路透去年十二月民調顯示，八成八的受訪者說，犯罪問題將是決定他們會投給誰的重要議題。

外交政策美中台關係最受矚

中國大陸已成為競選活動的外交政策主要議題。共和黨人主張，大陸已對美國國家安全、企業利益和台灣的獨立自主構成愈來愈大的威脅。拜登政府曾說，希望與大陸關係能「降低風險」，而非「脫鉤」，致力防止美中競爭升高為衝突。

烏克蘭是另一項主要議題。拜登力主加碼援助烏克蘭對抗俄羅斯，但拜登將援助烏克蘭、以色列和台灣包裹的法案，在國會遭到共和黨強力阻擋。川普認為，拜登繼續援助烏克蘭，會讓美國無法全力準備可能和大陸發生的對抗。

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的衝突，也帶來兩極分化的新議題。拜登堅定支持以色列，面臨許多民主黨人異議，他們憂心哈瑪斯控制的加薩走廊人道危機加劇。共和黨也支持以色列，並利用這場衝突施壓拜登政府在美墨邊境加強管制移民。

兩黨都將在中西部州舉行全國代表大會，共和黨選擇威斯康辛州，民主黨則在伊利諾州，說明中西部各州是這次大選必爭之地。路透說，密西根州、賓州和威斯康辛州仍是決勝關鍵州，這些州二○一六年大選支持川普，二○二○年支持拜登，顯示贏得這些州是贏得白宮的關鍵。

亞歷桑納州、喬治亞州和內華達州也呈現五五波，加上這些州人口不斷增加，可能決定選舉結果。今年另一個關鍵戰場可能是北卡州，其選民組成日益多樣化。