好讀周報／「進化版」臭蟲難根絕 除蟲成本過高

文 ／編譯高詣軒

為何臭蟲多年沉寂，如今再度興風作浪？有不少較明顯原因，例如現今大多人口聚集在都市，而稠密、溫暖的人體正是臭蟲的最愛。此外，人們移動頻率更甚過去，給予臭蟲四處散播的契機。

但當前臭蟲遍地開花的主因，是牠們已對多種除蟲劑發展出抗藥性。殺蟲劑是對付臭蟲的主要法寶，然而根據科學家指出，臭蟲現已可以抵抗「大多數主要殺蟲劑種類」，包括極常用的類除蟲菊精（pyrethroids）。臭蟲如今也已能抵抗DDT。

臭蟲已可抵抗大多數的殺蟲劑。（圖／法新社）

前述期刊文章共同作者、加州大學河濱分校都市昆蟲學教授李昭揚（Chow-Yang Lee）表示，類除蟲菊精等殺蟲劑已無法對付臭蟲，也有證據顯示，意在使昆蟲脫水死亡的矽藻土之類粉末也不再對臭蟲收效，至少有部分臭蟲已發展對乾燥脫水的抵抗力。

這卻不代表臭蟲無法消滅，例如只要約攝氏45度以上高溫，就會令臭蟲難以招架，而研究顯示臭蟲不太可能對高溫發展抵抗力。同樣地，極度低溫也會使臭蟲死亡。李昭揚亦指出，透過高毒性化學物質綜合殺蟲劑施以燻蒸，也能有效殺死臭蟲，反覆實施時效果尤著。

但相關除蟲方式的一大局限在於成本過高。李昭揚說，要讓一間公寓進行除蟲，成本就上看數百至數千美元，低收入社區往往難以負擔；相對不富裕的社區於是被視為是臭蟲溫床，恐將蟲害外擴至其他地方。

除非人類開發出更便宜有效的除蟲方法，或政府能補助低收入社區的除蟲工作費用，世界各地的臭蟲問題恐怕無法斷絕，人類似乎只能學習和臭蟲共存。

●防治篇／床鋪有紅色血痕 可能有臭蟲存在

臭蟲雖難斬草除根，要避開臭蟲卻相對簡單。例如剛入住飯店或Airbnb的訂房時，就可以立即檢查床鋪是否有紅色血痕；李昭揚指出，臭蟲飽餐一頓後，其排泄物會夾帶局部血紅素。另外，也可以直接觀察臭蟲是否存在，其尺寸和蘋果籽相仿，可用肉眼看見。

假設必須在有臭蟲的地方過夜，李昭揚建議，回家後不要立刻將行李帶進屋中，可將衣物取出後放進烘衣機處理至少30分鐘，或是清洗後晾乾。另外，可用掛燙機在室外替行李做高溫處理，如此可有效殺死臭蟲卵。

而若在家中發現臭蟲，李昭揚呼籲要立刻尋求專業協助。若是臭蟲侵害範圍尚小，除蟲人員可能用手持蒸氣裝置清理家中床鋪和家具；要是臭蟲已經入侵家中各處，除蟲員可能會希望實施燻蒸或將家具放到加熱室，這也會使開銷增加。