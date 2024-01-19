國際小學堂／每年1500次 日本為何地震頻繁

日本石川縣能登半島在元旦發生規模七點六強震，最大震度七級，有日本學者推測是當地活斷層帶連動所引發，推估這類強震在該地約每隔三千年到四千年發生一次。華盛頓郵報報導，每年日本皆會遭逢約一五○○起有感地震，每五分鐘就記錄到一次某種地震活動。專家指出，這是因為日本位處板塊交界且地處太平洋火環帶，造成地震頻傳。

一成八地震 在日本及周邊

報導指出，日本為全球地震最頻繁的國家之一，也是海嘯相關研究發源地，海嘯的英文「tsunami」即借用自日語詞彙「津波」（字面意思是「港口的波浪」）。近年，日本震災不時登上國際媒體版面，二○一一年的三一一強震尤受矚目，規模達九點○，還引發海嘯、福島核電廠爐心熔毀等多重災害，引發一九八六年車諾比事故以來最嚴重核災。

頻繁地震的日本，位處四個主要板塊的交界：歐亞大陸板塊、太平洋板塊、菲律賓海板塊和北美洲板塊。美國波特蘭大學和亞利桑那大學的地球物理學榮譽教授巴特勒（Robert Butler）說，一個地方地處愈多板塊交界，就愈常有板塊的交互活動，於板塊上發生地震。

日本茨城縣國際地震工學中心（ＩＩＳＥＥ）地震學家北佐枝子說，由於地質活動活躍，全球有約一成八的地震發生在日本和其周邊。

對於日本和其他位於「太平洋火環帶」的國家，地震是家常便飯；該環帶為環繞太平洋的馬蹄形地區，從澳洲東方向北延伸到俄羅斯東方，再沿著北美洲西岸接續到南美洲智利西岸。這個地帶有超過四百處活躍火山，也是地震、海嘯和火山活動的熱點區。

根據美國地質調查所（ＵＳＧＳ）和國際海嘯情報中心（ＩＴＩＣ）資料，全球約八成的大型地震和海嘯是在該環帶發生。至於台灣、菲律賓，也位處三個主要板塊的交界，同為地震好發國家。

日本能登半島元旦發生強震，引發海嘯，石川縣珠洲市有艘船隻被海嘯沖到漁港岸上；攝於一月十一日。（法新社）

150公里斷層 能登強震源頭

元旦的能登半島震災發生在日本西側的日本海沿岸。雖然日本大多數強震和海嘯發生於東邊的太平洋一側，但東京大學名譽教授、地震學家蓋勒（Robert Geller）說，近幾十年間日本海測也曾有若干強震，一九八三年、一九九三年皆有強震源自日本海下方。

根據「Nature」期刊網站文章，日本金澤大學地震學家平松良浩說，日本多數強震源自東岸外海太平洋板塊隱沒至另一板塊，三一一地震即是一例。不過西岸的石川縣也常有地震，自從二○二○年已發生逾五百起。去年五月，ＵＳＧＳ曾在能登地區測得規模六點三的地震，當時造成數十棟建築損壞。

澳洲墨爾本的地震學研究中心地震學家帕斯卡爾（Adam Pascale）說，石川縣諸多地震並非沿著板塊邊緣發生，而是板塊內的斷層引發；板塊彼此推擠時，斷層會承受壓力，而壓力在板塊內部逐漸蓄積下，就會發生滑走。

東京大學地震學家加藤愛太郎說，元旦的七點六強震可能源自能登半島下方一條一五○公里長的大斷層，來源區域非常廣；該斷層屬於「逆斷層」，即上盤岩層沿著斷層面相對下盤岩層逆勢上移，但他懷疑板塊內多個斷層破裂可能是餘震成因。

製表／高詣軒

西岸日本海側 活斷層密集

華郵引述東京工業大學地球科學教授中島淳一指出，有跡象顯示能登強震震央深處有液體上湧，可能造成破裂而釀災。平松良浩指出，若干研究顯示地殼深處的液體也可能驅動石川縣地震；隨著液體在地殼上湧，可能使斷層區更脆弱而導致滑動，並在主震後引發一連串餘震。

日本讀賣新聞亦引述專精地震學的日本東北大學教授遠田晉次推測，可能是能登半島北側活斷層帶發生連動，導致強震。

元旦強震已知引發大規模地殼變動，使能登半島局部地表隆起約四公尺。遠田推估，鑒於該地區地表隆起速度約是每年平均一毫米，這類強震約每三千年到四千年一度。

遠田也表示，日本海側活斷層密集，必須進行長期評估及強烈震動評估；另外，該地震可能影響能登半島西南部的活斷層，增加其他地震的發生機率。