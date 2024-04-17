113會考社會科／考前重點一次掌握！公民時事要留意 台灣、世界地理歷史占比多

113年國中會考即將登場，歷經兩次的會考，相信考生們對於新綱方向都已有相當的認知，連兩年的圖表題都不算少，顯見圖表分析、跨領域統整、長題幹情境題等，皆是考生應該注意的題型趨勢。在剩下的時間中，考生們複習的重點應該放在哪裡呢？力宇教育彤妤老師特地整理幾個準備方向給考生們參考。

地理：臺灣地理要精熟、判讀圖表抓關鍵

彤妤老師分析111與112年會考的地理試題，以臺灣與世界地理較多，中國地理偏少，考生在時間分配上應注意調整比例。等高線、經緯度、氣候圖（氣壓圖）的判讀是一定不會少的題目，因此，是否能在圖表中找到關鍵線索，是得分關鍵。

歷史：三大主題皆重要，重大事件要記好

111與112年會考的歷史試題中，三大主題算是頗平均分配，但仍以臺灣與世界歷史較多，中國歷史偏少，考生在時間分配上應注意調整比例。在三大主題上也有不同的準備方向，例如：臺灣歷史應注意臺灣與世界的連結，中國歷史則著重不同朝代與外來文化間的互動，世界史則要釐清重大事件的脈絡。考生們不妨整理出重大事件的時間軸，包含時間、人物、重要性、關連性等，來加強複習。

公民：專有名詞要釐清，新聞時事不可少

111與112年會考的公民試題中，以社會篇的題數最多，但重要性仍應以政治、法律篇為重。因為社會篇中的小主題較多，且題目難易度偏易，只要能捉出題目的關鍵字，得分並不是難事。反而是政治、法律篇較需要融會貫通，例如：政治篇的五院職權與制衡、中央與地方公職人員選舉等的混考；法律篇的民事、刑事、行政責任與年齡的混考等，考生們都應該特別注意觀念的釐清。

最後，考生們要注意考題與時事的結合，例如：以巴（以阿）紛爭此一議題在地理、歷史、公民都可能出題，還有最近的食安議題也能測驗地理與公民的相關知識。考生們若對於去年至今的重要新聞有所了解，可以幫助快速掌握考題內容，不過也不用過於恐慌，畢竟考題最後還是會回歸測驗課程中的知識點，只要觀念清楚，並善用刪去法選擇相對完善的選項，就能得分唷。

在最後約一個月的時間裡，彤妤老師建議考生們將會考考古題刷過一遍，不清楚的選項一定要將觀念弄懂，並將錯題整理成改錯本，在最後所剩不多的時間就著重複習改錯本的內容即可。相信考生們只要利用彤妤老師建議的方式並掌握預測重點，應該可以在會考獲取不錯的成果唷！祝福每一位即將上考場的會考戰士們，加油！