快訊

統測數學A、B、C中間偏易 地震、健身房收費都入題

田馥甄大陸演出被取消 媽媽不忍發聲

做一個令人喜愛的老人？寫了一百多本書的百歲作家佐藤愛子不這麼認為

113會考自然科／不再背多分！命題趨勢解析、精準猜題 倒數衝刺練出好手感

聯合新聞網／ 冠博文理補習班／自然專師 江霖
113年國中教育會考即將登場，圖為考場示意圖。記者黃義書／攝影
113年國中教育會考即將登場，圖為考場示意圖。記者黃義書／攝影

近年來，會考的出題趨勢傾有明顯的兩個方向：強調觀念理解，並減少繁複的計算部分。考題更加注重數值之間的比例關係或關聯性，而並非單純的計算結果，過往可能只要背公式就可以拿到的分數，現在可能不可以靠那麼粗暴的手段獲得。

大量的文字及圖片入題

為了檢視同學是否融會貫通，有別於以往的正面描寫，考題常會使用大量的文字對觀念進行側面、反面的討論及論述，或是將簡單的觀念，轉換成圖表的形式，這時候快速準確的破題就是現在考試的一大重點。

• 文字敘述增長，考驗學生閱讀速度及破題的能力

以112年的會考題第7題為例，考題中首次出現了不同對氫的定義，而不是直接考出課本裡面教學過的內容，因此考生要先花時間閱讀並理解定義，希望同學培養正確且快速的識讀能力。

• 計算題數目減少，取而代之的是圖型的判別

以112年自然會考題組第44題為例子，過往的題目，可能會計算食物中能提供多少熱量，而本題除了大量文字，也使用了圖表來描述題目，要考生能夠重新組裝文字及圖片帶來的訊息。

在考試前的最後幾天，建議每週練習2-3回題目，每次都要計時，訓練閱讀及作答速度，並檢視自己個章節的熟練度，做完題目一定要仔細檢討，將不熟的觀念於筆記中加註重點，加深印象，祝福各位考生金榜題名。

• 2024考題預測

生物：

首爾梨泰院踩踏事故-呼吸運動。

地科：

航空氣球-大氣的分層；核廢水議題-洋流。

理化：

海鯤號下水-浮力；核廢水-電解質；室溫超導體-電流磁效應。

113會考 自然科

相關新聞

113會考自然科／不再背多分！命題趨勢解析、精準猜題 倒數衝刺練出好手感

近年來，會考的出題趨勢傾有明顯的兩個方向：強調觀念理解，並減少繁複的計算部分。考題更加注重數值之間的比例關係或關聯性...

整理包／113國中教育會考衝刺倒數 各科重點、考場規定一次看

113年國中教育會考即將登場，考試日期為5月18日（六）、19日（日）兩天，聯合新聞網推出會考衝刺系列報導...

113會考數學科／熟記課本公式、練歷屆考題 拚前三志願「進階題型」一次看

每年寫考前猜題，學生都會問：怎麼知道這題要用甚麼公式或技巧去解呢？我都會想到金庸情節裡...

113會考自然科／實驗、圖表、生活化！歷屆考題全解析 四項奪分密碼必懂

近年來會考生物難度趨於中等，沒有特別困難的考題，且命題素養化及生活情境化，考生容易因讀題過久或無法理解題意...

113會考寫作／過度解析圖表恐落陷阱 作文前進六級分靠兩招

113年會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘...

113會考社會科／考題更活了！圖表過半答題撇步報你知 想拚高分這些單元必熟讀

距離會考倒數一個月，各位同學都準備得如何呢？有的同學對於考試躊躇滿志，也有同學仍在焦慮緊張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。