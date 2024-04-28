113會考自然科／不再背多分！命題趨勢解析、精準猜題 倒數衝刺練出好手感

近年來，會考的出題趨勢傾有明顯的兩個方向：強調觀念理解，並減少繁複的計算部分。考題更加注重數值之間的比例關係或關聯性，而並非單純的計算結果，過往可能只要背公式就可以拿到的分數，現在可能不可以靠那麼粗暴的手段獲得。

大量的文字及圖片入題

為了檢視同學是否融會貫通，有別於以往的正面描寫，考題常會使用大量的文字對觀念進行側面、反面的討論及論述，或是將簡單的觀念，轉換成圖表的形式，這時候快速準確的破題就是現在考試的一大重點。

• 文字敘述增長，考驗學生閱讀速度及破題的能力

以112年的會考題第7題為例，考題中首次出現了不同對氫的定義，而不是直接考出課本裡面教學過的內容，因此考生要先花時間閱讀並理解定義，希望同學培養正確且快速的識讀能力。

• 計算題數目減少，取而代之的是圖型的判別

以112年自然會考題組第44題為例子，過往的題目，可能會計算食物中能提供多少熱量，而本題除了大量文字，也使用了圖表來描述題目，要考生能夠重新組裝文字及圖片帶來的訊息。

在考試前的最後幾天，建議每週練習2-3回題目，每次都要計時，訓練閱讀及作答速度，並檢視自己個章節的熟練度，做完題目一定要仔細檢討，將不熟的觀念於筆記中加註重點，加深印象，祝福各位考生金榜題名。