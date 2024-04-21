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113會考自然科／實驗、圖表、生活化！歷屆考題全解析 四項奪分密碼必懂

聯合新聞網／ 力宇教育／【生物】李鴻老師、【理化】趙天豪老師、【地球科學】張羽老師

◆生物◆

一 、出題趨勢及準備方向

近年來會考生物難度趨於中等，沒有特別困難的考題，且命題素養化及生活情境化，考生容易因讀題過久或無法理解題意，導致無法選出正確答案。

李鴻老師分析近年題型，考題的觀念都是很明確的，只是題目的資訊量偏大，建議同學可利用下列方法提高複習成效：

(1)腦海中必須先理出各單元的架構。

(2)明確了解各單元的主題。

(3)深入熟悉相關重點。

無論考試題目如何修改，考題的考點一定是課本內學習過的觀念，因此練習歷屆試題也可視為會考前的暖身，練習從題意中找出關鍵字，才能正確解答。例如【112會考，第35題】，題目考點為「植物子房可以發育成果實」，但是搭配上草莓的生長及圖片，導致蠻多考生困在題目及圖片中而選錯答案。

二、重要考點

在下列影片中，力宇教育的李鴻老師幫同學們整理生物考試的重點，並仔細提醒觀念間的連結，點開影片，一起來檢視自己熟練了沒？快快加強不熟練的部分。

◆理化◆

一 、出題趨勢及準備方向

綜觀103~110年，每屆會考約54題（理化約27題），圖表題至少35題（理化至少19題）。但是111、112年教育會考，總題數皆為50題，理化題數27題，理化圖表題16題，從110~112年連續三年理化科題數都超過總題數的1/2，顯示此為未來出題的趨勢。

雖然近年總題數下降，但是總字數上升（108年約8000字、109年7400字、110年約8500字、111年約8300字、112年約8500字），代表題目的題幹敘述變長，所以如何從龐大的文字、圖形、表格中，獲取解題相關的訊息，仍是同學應熟悉的考試技巧。

面對不同生活情境或實驗情境下（例如：風力發電、400公尺賽跑、自熱罐、厭氧菌產生沼氣、烘焙麵包、柴油引擎、茶包天燈等），利用的理化觀念判讀、理解文字圖表的訊息，連結課本知識與生活中的經驗，綜合分析、比較各答案間的差異，仍是出題的取向之一。

統計這幾年的出題的分布，各主題出題數呈現穩定的趨勢，預估113年考題中，「力與運動、物質與生活、生活中的化學」仍是三大熱門出題的考試重點章節。

趙天豪老師幫同學彙整會考準備重點如下，要特別再注意：

(1)邏輯式整合資訊判斷題型。

(2)自然科情境式跨科跨章節整合題型。

(3)近年計算題出題比例約三題。

(4)出題的比例與方向應該跟前列趨勢相同。

二、常考題型

在下列影片中，力宇教育的趙天豪老師幫同學們詳盡分析近年理化常考題型趨勢，並分享如何解題的訣竅，點開影片，把攻略這些題型的技巧學起來，助你在會考輕鬆面對各題型。

《攻略筆記》

★實驗題型

是近幾年的熱門趨勢，為了因應新課綱與探究教學，無論課本的探索活動、示範實驗以及實驗裝置、實驗步驟、實驗記錄簿填寫、結果與討論，都是應該準備的方向。

★推理題型

是近幾年的新趨勢，相較於以往的正確答案，在推理性的題目中，只能從題目的數字與課本知識出發，分析每個選項的差異，最終判斷較為合理的答案。

地球科學

一、自然科搶分密技

地科只有5個單元，在自然科所有單元中約占15%，但在會考的考題占比卻有約22%~24％左右。地科可說是投報率最高的科目，在最後衝刺時刻加強地科，絕對是最有效率獲取分數的方式。

由112會考公告的等級加標示與答對題數對照表來看，一份50題的考卷，考74分的同學和考86分的同學擁有相同級分。自然好的同學，請努力擺脫B++；自然弱的同學，請努力踏進B++。

二、考題趨勢及準備方向

張羽老師分析近年考題趨勢，建議同學可就下面5點方向準備：

1. 計算題持續弱化，需注重觀念的理解

計算很少而且極為簡單，多考生活應用並結合各種情境，活用課本所學，不要在計算上鑽牛角尖。

2. 命題率高的考點要確實了解

3. 熟讀考古題

(1)可以快速了解考題方向和難易程度。

(2)在考古題中容易找到和當屆考題相近的題型與觀念。

4. 加強圖表判讀能力

(1)熟讀圖表，理解圖表如何濃縮文字並正確傳達資訊。

(2)試著整理圖表，將課本文字以圖表方式呈現。

5. 大量文本，強化閱讀理解能力

題本字數超過8000字，最後一題題組約430個字，需要大量的閱讀理解。

(1)可先快速瀏覽問題再讀文本，並注意關鍵詞。

(2)練習總結文章。

三、高命題考點

在下列影片中，力宇教育的張羽老師幫同學們整理出在地科5個單元中，哪一些是高命題考點？點開影片，在最後衝刺階段加強火力，陪你高效得分、快速升級。

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中自然會考總複習（適用113年會考）

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10392

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【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

113會考 力宇教育 化學科 地球科學 物理科 生物科 自然科

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