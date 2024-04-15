113會考自然科／掌握素養題！關鍵時事新聞全收錄 一張圖表就看懂

113年會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，自然考科第二天登場，考試時間8:30-9:40，共70分鐘。聯合新聞網除了推出會考衝刺系列報導，指點考生最新命題趨勢、必考重點及答題訣竅外，也整理時事話題，協助考生事半功倍拿高分。

113會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站

● 時事大補帖

・好讀周報／學者開挖槽溝證實918地震後左移 玉里斷層成活教材

918地震後，學術單位針對玉里斷層調查，在鎮民廣場開挖3公尺深槽溝，從土石錯動痕跡證明玉里斷層已活動幾千年歷史，找到918地震位移的裂縫，盼未來成為地質教育場域...

・好讀周報／夏秋兩季颱風為什麼會形成？

颱風其實是大自然的「能量釋放機制」。夏秋之間，炎熱天氣使得海水變暖，每當海水上升到一定溫度，它會開始蒸發，形成水蒸氣，這些水蒸氣上升到天空，就像蒸氣火箭，帶著大量的能量，到了較高的大氣層，遇到冷空氣，便凝結成水滴或冰晶，形成雲...

衛星拍下的圖像，有助了解颱風現在位置，還有它的大小和形狀。圖／取自網路

・好讀周報／氣候變遷助長流寇叛亂… 哥倫布害死了崇禎皇帝？

公元1580年至1630年這50年間，由成都到北京一線發生嚴重乾旱，而這正是明朝末年流寇叛亂最厲害的時候；闖王李自成與張獻忠起兵與進軍的路線，基本沿著這條乾旱軸線反覆進行，而後金（清朝前身）皇太極的東北關外發跡處，卻正好處於濕潤點上...

・好讀周報／鳳梨咬舌頭是「它」在作怪！有益健康還能抗發炎

即將進入新的一年的鳳梨季，不少人吃鳳梨會咬舌頭，其實是鳳梨酵素在作怪；農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，鳳梨是寶，原產自南美洲，在馬雅文化裡就有做為傳統藥用的紀錄，鳳梨含有相當豐富的活性成分...

鳳梨營養素多，酵素有許多保健功效，但胃潰瘍、消化不良者，適量攝取。圖／農糧署提供

● 圖表題

・圖表看時事／日能登強震引地殼變動 位移可能原因、核電廠狀況一次看

日本能登半島一日發生芮氏規模7.6強震，震央所在的石川縣政府指出，已知縣內有48人因地震罹難，災區3萬多人疏散到收容中心...

日能登強震核電廠狀況 圖／聯合報提供

・圖表看時事／去年全球史上最熱 一圖看近年平均氣溫、溫室氣體濃度

美國國家海洋暨大氣總署發布「2023年度全球氣候報告」，去年為1850年全球紀錄以來最溫暖的一年，以年均溫高出0.15度之差，成為史上最熱的一年...

中央氣象署表示，去年暖化趨勢明顯，台灣也是史上第六暖的一年。 圖／聯合報系資料照

・圖表看時事／250萬人次登島 小琉球魚類枯竭、珊瑚衰退生態危機一圖看

屏東小琉球憑藉得天獨厚的自然景觀與海洋生態，成為旅遊熱門景點，光去年就多達250萬人次登島，卻也讓當地面臨生態危機...

小琉球生態危機 製表／胡瑞玲

・圖表看時事／台糖爆瘦肉精 哪個關卡出問題？圖解豬肉產製流程、稽查機制

台中市政府食安處一月在台糖梅花肉片驗出含瘦肉精「西布特羅」。衛福部食藥署副署長林金富表示，該批肉品2730包、819公斤，全數流入台糖健康易購網、全聯福利中心等，已全部售罄...

台中市食安處上月十五日在台糖梅花肉片驗出瘦肉精，合計八一九公斤，已流入市面。圖為賣場上仍在販售的台糖豬肉。記者黃仲裕／攝影

・圖表看時事／陸爆首例人類染H10N5致死 圖解A流病毒譜系、H和N命名有奧義

大陸國家疾控局通報，境內出現全球首例人類感染禽源性Ｈ10Ｎ5流感病例，並罕見混合感染Ｈ3Ｎ2流感致死的個案，患者為六十三歲婦人，發病約半個月後死亡...