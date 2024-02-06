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圖表看時事／台糖爆瘦肉精 哪個關卡出問題？圖解豬肉產製流程、稽查機制

聯合新聞網／ 記者林琮恩呂慧瑜江婉儀黃寅陳儷方／連線報導
台中市食安處上月十五日在台糖梅花肉片驗出瘦肉精，合計八一九公斤，已流入市面。圖為賣場上仍在販售的台糖豬肉。記者黃仲裕／攝影
台中市食安處上月十五日在台糖梅花肉片驗出瘦肉精，合計八一九公斤，已流入市面。圖為賣場上仍在販售的台糖豬肉。記者黃仲裕／攝影

【報導日期：2024／02／04】

台中市政府食安處上月在台糖梅花肉片驗出含瘦肉精「西布特羅（Cimbuterol）」。衛福部食藥署副署長林金富3日表示，該批肉品二七三○包、八一九公斤，全數流入台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等，已全部售罄，影響地區以南部為主，尚未流入北部縣市；不過經新北市衛生局追查，該批違規產品曾於新北一家台糖特約專櫃門市販售，共十六包約五公斤，已全部售完。

台糖要求複驗 結果最慢14天後揭曉

而這批被驗出瘦肉精的豬肉來自嘉義縣水上鄉南靖畜殖場，農業部防檢署3日晚採檢送屏東市中央畜產會化驗，結果全是陰性。由於台糖在嘉義共有五場養殖場，防檢署都將一併擴大檢驗。台糖也已要求複驗，結果最慢十四天後揭曉。

林金富表示，該批梅花豬肉片加工製造日期是去年十二月十一日，豬肉來源是台糖肉豬，由台糖公司委由信功實業負責屠宰、分切，製成豬肉片，且台糖派員進駐信功監督過程。林金富說，食藥署3日會同台中市衛生局，前往信功實業了解肉片生產過程及來源，因台糖公司位於台南市，將由台南市府衛生局派員至位於台南柳營的加工廠稽查。

調查顯示，該批畜產品全數由台糖公司自行販售，通路包括台糖健康易購網、億客成生鮮超市、全聯福利中心等。目前掌握肉片鋪貨縣市多在南部，北部並無進貨。但對於新北查出同批號，林金富3日晚表示，台中市食安處、台南市政府衛生局，皆已經通知全國衛生局及台糖公司，就同批號豬肉產品立即下架回收，目前全台衛生局陸續追查當中。

林金富說，食藥署自一○三年至今，在全台肉品中均無驗出瘦肉精，且西布特羅是瘦肉精中少見品項，對於在國營事業台糖肉品中檢出，衛福部、農業部都「滿頭霧水」，將持續追查西布特羅來源。

專家：西布特羅毒性高出萊劑千倍

台大獸醫系名譽教授賴秀穗表示，西布特羅比萊克多巴胺毒性高出千倍，不得使用於人類食用的牛、豬、雞肉；人類攝入西布特羅恐會導致心臟相關疾病，如心悸等，且恐影響神經、呼吸系統。賴秀穗分析，本土豬驗出西布特羅，顯示有非法使用，但台糖為國營企業，養殖人員沒必要摻入，不排除檢驗有誤，建議進一步擴大檢驗其他豬肉狀況。

對於檢驗結果全為陰性，台中市衛生局長曾梓展說，應該去化驗和被檢出有瘦肉精同一批的豬，而不是以後面的豬來說明前面的檢驗如何，因為飼養的環境已有不同，吃的飼料也有所不同。

曾梓展說，就台中市化驗的結果看來，瘦肉精是均質分布在豬肉裡，應是長期吸收，也確實驗出有瘦肉精成分，這確實是事實。

台糖：即日起原購買通路接受退貨

台糖發言人、副總經理黃進良3日晚表示，即日起接受消費者對梅花肉片退貨，消費者只要提供購買證明正本（如發票），或電子載具，在原購買通路（不限原店家）辦理退貨，不用攜帶商品實物。

台糖豬爆瘦肉精 追產製流程 製表／都會地方中心、生活文教中心、元氣中心
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