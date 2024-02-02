圖表看時事／陸爆首例人類染H10N5致死 圖解A流病毒譜系、H和N命名有奧義

大陸國家疾控局卅一日通報，境內出現全球首例人類感染禽源性Ｈ10Ｎ5流感病例，並罕見混合感染Ｈ3Ｎ2流感致死的個案；患者為六十三歲婦人，發病約半個月後死亡。大陸疾管局表示，此次Ｈ10Ｎ5疫情是一次「偶發的」禽傳人跨種屬傳播，病毒感染人的風險低，且未發生人傳人情況。

我國疾管署發言人羅一鈞表示，這是全球首例人類感染Ｈ10Ｎ5病例報告，屬於禽傳人，且為罕見混合感染季節性流感及新型Ａ型流感致死個案，為降低感染風險，疾管署對安徽、浙江的旅遊疫情建議維持第二級「警示」。此外，感染症醫學會秘書長黃建賢表示，現行接種的流感疫苗無法防護Ｈ10Ｎ5禽流感，僅能從個人防護做起並避免至疫區；目前只有一名個案，傳染力不高，無需過度緊張。

根據大陸通報，這名婦人為安徽宣城人，過往有多種基礎性疾病，去年十一月卅日出現咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀；十二月二日因病情加重轉入當地醫療機構救治，七日轉至浙江省醫療機構住院治療，因病情嚴重，於十六日死亡，發病到死亡經十七天。

浙江省衛生部門從個案檢體中分離出季節性流感Ｈ3Ｎ2和禽源性Ｈ10Ｎ5流感病毒，經大陸疾控中心複驗確定。這意味著大陸出現全球首個人類感染Ｈ10Ｎ5病例，也是罕見的混合感染季節性流感及新型Ａ型流感致死個案。通報表示，浙江、安徽兩省已對所有密切接觸者進行醫學觀察，均未發現異常情況，且核酸篩查陰性；通過回溯監測後，均未發現其他可疑病例。兩省也按照相關預案方案開展防控，並組織專家評估風險。

「尚待世界衛生組織評估Ｈ10Ｎ5的傳播風險及疾病嚴重度高低。」羅一鈞表示，每年於人類間流行的季節性流感病毒以Ｈ1Ｎ1及Ｈ3Ｎ2為主，偶發出現禽傳人、動物傳人（豬傳人）的跨物種傳播；這些病毒主要感染對象為雞等禽鳥類或豬等哺乳類動物，屬於Ａ型流感病毒，一旦感染人類統稱為「新型Ａ型流感」病例。

從文獻回顧，全球曾經出現多起「新型Ａ型流感」疫情，其中以Ｈ5Ｎ1、Ｈ5Ｎ6、Ｈ7Ｎ7、Ｈ7Ｎ9、Ｈ10Ｎ3、Ｈ10Ｎ8等流感病毒嚴重度較高。中國大陸近年陸續傳出Ｈ5Ｎ6、Ｈ10Ｎ3、Ｈ9Ｎ2、Ｈ3Ｎ8等人類染疫病例，安徽這起死亡個案則是全球首例Ｈ10Ｎ5禽傳人案例。