圖表看時事／去年全球史上最熱 一圖看近年平均氣溫、溫室氣體濃度

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聯合新聞網／ 記者周湘芸葉冠妤／台北報導
中央氣象署表示，去年暖化趨勢明顯，台灣也是史上第六暖的一年。 圖／聯合報系資料照
中央氣象署表示，去年暖化趨勢明顯，台灣也是史上第六暖的一年。 圖／聯合報系資料照

美國國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）發布「二○二三年度全球氣候報告」，去年為一八五○年全球紀錄以來最溫暖的一年，以年均溫高出○點一五度之差，成為史上最熱的一年，聯合國世界氣象組織（ＷＭＯ）示警，聖嬰現象影響下，今年恐再創下更熱紀錄。

中央氣象署表示，去年暖化趨勢明顯，台灣也是史上第六暖的一年，由於全球暖化已是趨勢，極端天氣發生頻率恐愈來愈高。

根據二○二三年度全球氣候報告，去年較百年（一九○一年至二○○○年）均溫高出一點一八度，打破原最高溫紀錄的二○一六年。氣象署分析，溫室氣體濃度升高是全球升溫的長期驅動因素，加上去年受聖嬰現象的影響，成為異常高溫的一年。

去年全球平均氣溫已比工業革命前高出一點四五度，世界氣象組織新任秘書長索羅（Celeste Saulo）上月也示警，聖嬰現象通常會在達到高峰後才對全球氣溫產生最大影響，預估今年可能還會更熱。

美國國家海洋暨大氣總署則預估，今年有三分之一的可能性會比去年更暖，且幾乎可確定今年將是有紀錄以來最熱的五個年分之一。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良表示，隨著全球暖化趨勢持續，今年極端天氣發生頻率會愈來愈高，包括極端高溫、旱澇不均等，強颱的頻率也可能增加，民眾要有心理準備。

氣象署表示，去年大氣中的全球溫室氣體濃度創下新高，二氧化碳濃度約為四一九ｐｐｍ，甲烷濃度約為一九○二ｐｐｂ，連帶影響海溫與大氣溫度的異常，造成一連串極端天氣事件，如全球海洋熱浪等。這是重要的警訊，勢必得採取更積極的減碳與調適策略。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯提醒，今年將是減碳關鍵年，除了台灣即將徵收碳費外，產業如何導入低碳製程，也很重要。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴解釋，溫室氣體量會存在大氣中數十年、數百年以上，要降低溫室氣體濃度不會這麼快。台灣已宣布二○五○淨零，制定十二項關鍵戰略。

愈來愈熱的地球 製表／周湘芸、茅毅
愈來愈熱的地球 製表／周湘芸、茅毅

圖表看時事 暖化 氣候變遷 氣溫 氣象署 聖嬰現象 高溫

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