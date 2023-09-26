快訊

中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

雄檢搜索台農、信興蛋品 涂萬財30萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／夏秋兩季颱風為什麼會形成？

聯合報／ 好讀周報
衛星拍下的圖像，有助了解颱風現在位置，還有它的大小和形狀。（圖／取自網路）
衛星拍下的圖像，有助了解颱風現在位置，還有它的大小和形狀。（圖／取自網路）

文／教育部高中數學學科中心研究教師、台北市3A教學基地中心主任曾慶良

夏秋兩季颱風頻傳，當新聞報導颱風即將來襲的時候，你可曾想過這些強烈的風暴從何而來？這回讓我們一起來認識颱風的生成吧。

●水蒸氣升空 形成低氣壓 到達臨界點 颱風就成形

颱風其實是大自然的「能量釋放機制」。夏秋之間，炎熱天氣使得海水變暖，每當海水上升到一定溫度（通常是26.5度以上），它會開始蒸發，形成水蒸氣，這些水蒸氣上升到天空，就像蒸氣火箭，帶著大量的能量，到了較高的大氣層，遇到冷空氣，便凝結成水滴或冰晶，形成雲。凝結過程釋出大量的熱能，意即所謂的「潛熱」。這些熱能使得風更加強烈，創造出一個低氣壓區域。

低氣壓就像一個巨大的氣象吸塵器，吸引著周圍的空氣。由於地球自轉（就像一個旋轉的籃球），這些被吸引過來的風在接近低氣壓中心的時候，會開始旋轉，在北半球，風會逆時針旋轉，而南半球則是順時針。

當所有條件達到臨界點，颱風就成形了！它會帶著強風和大雨，沿著一條路徑移動，有時可能會帶來嚴重的破壞。所以，預測颱風路徑和強度，讓可能受到影響的地區提前準備，是非常重要的課題。

●形狀結構 非常複雜 理想狀態 具對稱性

風或熱帶氣旋的雲形狀和結構通常非常複雜，這些形狀與結構在數學和物理上有一定的解釋。理想狀態下，颱風的雲形狀會呈現出某種對稱性，特別是在颱風中心周圍，這種對稱性簡單來說，如果沿著颱風的中心軸旋轉，雲的形狀應該會保持不變。

颱風的雲常常呈現螺旋狀，這是由於氣流的旋轉運動，颱風的雲系統通常層次很多，從低層的雨雲到高層的冰雲；這些層次和結構在氣象學上有特定的解釋，我們也可以用數學模型來描述不同層次之間的交互作用和動力學。

藉由相關的數學工具和概念，我們可以更深入理解颱風所形成的雲形狀和結構，這對氣象預測和氣象研究是非常重要的。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

颱風 好讀周報

延伸閱讀

高壓籠罩晴朗炎熱 粉專：周四低壓帶+東北風恐變天

上萬粒台東柚子免費送 德國遊客驚奇：第一次看見

中秋連假東北季風南下 專家：有無颱風生成是影響天氣關鍵

南橫交通中斷 高雄、台東兩地山區遊客雪崩式下滑

相關新聞

紐時賞析／荷莉貝瑞投身抗飢計畫 5美元就可為發展中國家學童提供1月伙食

About a decade ago, actress Halle Berry visited Jinotega, a ...

好讀周報／夏秋兩季颱風為什麼會形成？

夏秋兩季颱風頻傳，當新聞報導颱風即將來襲的時候，你可曾想過這些強烈的風暴從何而來？這回讓我們一起來認識颱風的生成吧。

好讀周報／因應「縮水式通膨」家樂福點名產品 間接施壓廠商降價

新聞故事：法國連鎖量販店「家樂福」11日起在法國境內的分店貨架貼出標示，提醒消費者「縮水式通貨膨脹」（shrinkfla...

數位學習有成效 下一位明日之星就是你

AI上學為鼓勵同學們認真學習，每次定期評量都會讓孩子申請明日之星獎學金！獎學金分為名列前矛榜和步步高升榜...

閱讀數學／你知道「鞥」這個字怎麼唸嗎？

沒看過豬走路也吃過豬肉，大家應該都親手打出這個字過，它的讀音其實是「ㄥ‾」。我們在連按刪除鍵時，超容易不小心就按到隔壁的「ㄥ」...

我與素養的距離／認識氣旋與反氣旋

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦