去年登島250萬人次 小琉球海洋資源瀕枯竭

屏東小琉球憑藉得天獨厚的自然景觀與海洋生態，成為旅遊熱門景點，光去年就多達二五○萬人次登島，卻也讓當地面臨生態危機。綠色和平實地走訪小琉球六個遊憩點調查海洋生態，發現小琉球沿岸魚類資源幾近枯竭、珊瑚生態衰退，學者則建議應改善人為汙染破壞，設定海洋保護區。

綠色和平表示，觀光熱潮雖為小琉球帶來百萬遊客榮景，但當地海洋資源卻正瀕臨枯竭，若現況持續，小琉球珍貴海洋資產將消失殆盡，拉起觀光產業警報，呼籲加強珊瑚礁保育，且立法院應盡快送出「海洋保育法」草案。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，今年八月，綠色和平團隊實地進行海洋生態調查，採用「穿越線」法於水下十公尺執行定量觀察與底質監測，調查範圍包括山豬溝、杉福、肚仔坪、花瓶岩、龍蝦洞、蛤板灣等六個遊憩地點。

調查結果顯示，小琉球沿岸的魚類密度極低，多處遊憩點每平方公尺內的魚連一隻都不到，如龍蝦洞、蛤板灣每平方公尺分別僅有○點五與○點四隻魚，密度最高的肚仔坪每平方公尺也只有一點一隻魚。此外，杉福、花瓶岩、龍蝦洞等遊憩點，魚類的單位面積個體數更呈下滑趨勢，其中又以花瓶岩變化幅度最大，由二○一○年的二點五隻，下滑至今年的○點六隻。

鍾孟勳說，在這六個調查點發現，花瓶岩的珊瑚覆蓋率狀態呈「失能」，肚仔坪、龍蝦洞、杉福、山豬溝則是「衰退」，僅蛤板灣為「穩定」；且各樣點的珊瑚系統皆出現優勢物種單一化的傾向。此外，杉福跟花瓶岩兩地的指標性物種數量較二○一一年大幅滑落，分別從百分之十五點廿六與百分之廿六點四八，大幅降低為百分之八點六一與百分之三點二。

國立海洋生物博物館研究員樊同雲說，珊瑚礁有建造陸地、保護海岸的功能，對於魚類、觀光資源非常重要；若覆蓋率少於百分之十，即達「失能」狀態，失去造礁的功能，沒有辦法孕育魚類。樊同雲指出，小琉球的情況是雪上加霜，人為汙染再加上氣候衝擊，衰退非常嚴重，建議先改善人為汙染破壞，設立保護區並嚴格執法，配合當地社區的合作轉型，才是比較有效的作為。

咾咕嶼協會理事長陳汯葰坦言，目前小琉球除了海龜外，魚類比較少且多樣性也不高，珊瑚覆蓋率也都沒有很高，要恢復到以前「沒有那麼樂觀」。