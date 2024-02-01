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好讀周報／鳳梨咬舌頭是「它」在作怪！有益健康還能抗發炎

聯合報／ 好讀周報
鳳梨營養素多，酵素有許多保健功效，但胃潰瘍、消化不良者，適量攝取。(圖／農糧署提供)
鳳梨營養素多，酵素有許多保健功效，但胃潰瘍、消化不良者，適量攝取。(圖／農糧署提供)

文／記者彭宣雅

即將進入新的一年的鳳梨季，不少人吃鳳梨會咬舌頭，其實是鳳梨酵素在作怪；農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，鳳梨是寶，原產自南美洲，在馬雅文化裡就有最為傳統藥用的紀錄，鳳梨含有相當豐富的活性成分，包括膳食纖維、維生素、礦物質與多酚、beta胡蘿蔔素、花青素等植化素。

他表示，鳳梨最為人熟知的功效成分就是鳳梨酵素，有人吃鳳梨會被鳳梨咬嘴，也就是吃完鳳梨口腔黏膜或舌頭會破的情形，其實也就是鳳梨酵素搞的怪。鳳梨酵素被證實具有各種健康益處，除了幫助消化、分解蛋白質外，還有其他包括抗發炎、抗氧化、抗凝血、抗血栓等。因此鳳梨酵素在醫藥、外用用途上也有許多應用。

韋恩說，也有產品利用鳳梨酵素可以破壞肌纖維，讓肉質變得更軟嫩，讓肉較好消化吸收的原理，將鳳梨酵素用在嫩精裡，作為一種料理用品。

他表示，在長久的研究過程中，鳳梨酵素被證明具有多種有益用途。傳統觀念只把鳳梨酵素當成一種蛋白酶， 認為是一種消化酵素，但是其實鳳梨酵素不是一種純化物，所以在萃取過程中有許多成分從鳳梨中一起被萃取出來，所以鳳梨酵素含的不只蛋白酶，還有其他多種活性酶以及機能成分，所以鳳梨酵素才有如此多種的功效。

現在大家認為鳳梨酵素鳳梨酵素除了在抗氧化、抗發炎、抗凝血和抗血栓方面具有關鍵作用。 此外，可能也助於治癒和減少手術後的疼痛和腫脹。

韋恩表示，鳳梨酵素本身是很好的蛋白酶，而且在胃中半生期可達6至9小時，所以對於胰蛋白酶分泌不足的人，補充鳳梨酵素可以幫助蛋白質的消化與分解；在動物實驗裡，鳳梨酵素有減緩腸道發炎效果，可以降低腸道壞菌的生長。

他說，鳳梨酵素可以降低體內許多參與免疫反應的發炎因子，具有抗發炎能力，並且表現在多種炎症的預防上。

韋恩說，鳳梨酵素以蛋白質為主，有人常懷疑蛋白質是否能通過胃酸發揮作用；有許多證據顯示，鳳梨酵素在胃部可以保有6至9小時的半生期，足以讓它在胃部發揮幫助消化的作用；鳳梨酵素相當安全，每日食用12克不至於有不良反應；但要考慮過量糖分攝取的身體負擔，同時，有胃潰瘍、消化不良者，要小心適量食用；而有些人對鳳梨過敏，特殊體質要多留意。

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