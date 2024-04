113會考英文科／模擬題試身手、強化閱讀能力、命題趨勢解析 高分關鍵看這裡！

113年會考將於5月18日(六)、19日(日)舉行,英語考科第二天登場。《聯合新聞網》整理了考前衝刺三大資源,除了增進英語閱讀能力的「紐時賞析」、可讓考生鍛鍊答題手感的「會考生活英語」之外,也有解析去年會考命題方向、難易度的「考題趨勢解析」,考前必看重點一次掌握!

113會考時程。圖/翻攝自國中教育會考網站

【紐時賞析】 【會考生活英語】 【考題趨勢解析】

● 紐時賞析

“Rizz” was first recorded in 2022, according to Oxford. But it went viral in June, after actor Tom Holland, in an interview with BuzzFeed, said: “I have no rizz whatsoever. I have limited rizz.”

據牛津,「魅」的相關紀錄最早出現於2022年,但6月突然爆紅,原因是演員湯姆霍蘭德在一場BuzzFeed專訪中說:「我根本沒魅。我魅有限」。 (繼續閱讀…)

The hosts of the summit treated the university, battered by accusations of coddling antisemitism, as a business-school case study on leadership in higher education, complete with a slide presentation on its plummeting reputation.

哈佛大學因被控放縱反猶主義而遭受重創,峰會主持人將此視為高等教育領導能力的一個商學院個案研究,配有一張該校聲望重挫的投影片簡報。 (繼續閱讀…)

The creme de la creme of this year’s public domain class are Mickey Mouse and, of course, Minnie, or at least black-and-white versions of our favorite squeaky rodents that appeared in “Steamboat Willie.” The Walt Disney Co. is famously litigious, and this copyright only covers the original versions of the character.

今年進入公共領域者之中,翹楚正是米老鼠米奇,當然還有米妮,或者說至少是這兩隻備受鍾愛、吱吱叫的齧齒動物在「汽船威利號」裡登場的黑白版本。迪士尼公司以熱愛興訟知名,而該項版權僅包括角色的初始版本。 (繼續閱讀…)

In the meantime, the biggest movie of the year at the box office, “Barbie,” with $1.44 billion in worldwide ticket sales, was directed by a woman, based on a very female toy and spray-painted pink — ingredients that most studios have long seen as limiting audience appeal. An old movie-industry maxim holds that women will go to a “guy” movie but not vice versa.

同時,年度最賣座電影「芭比」在世界各地的票房達到14.4億美元,該片由一名女性執導,奠基在一款極為女性化的玩具,以及噴漆式的粉紅色上,這些元素向來被大多數片廠認定會限縮對觀眾的吸引力。電影業一句老生常談認為,女性會去看「男人的」電影,但反之則否。 (繼續閱讀…)

Now, as the war enters its third year, leaders in Kyiv are trying to find a new path forward amid ferocious Russian assaults, while facing a series of daunting unknowns.

如今隨著俄烏戰爭進入第三年,在俄羅斯猛烈的襲擊之下,基輔領導人正在努力尋找一條新的前進道路,同時面臨一連串讓人氣餒的未知。 (繼續閱讀…)

The numbers reflect the challenges that have plagued Republicans all year and are likely to continue, and maybe even get worse, in 2024: a tiny majority that requires near unanimity to get anything done; deep party divisions that make unanimity all but impossible; and a right wing whose priority is reining in government, not passing new laws to broaden its reach.

這些數字反映的是困擾共和黨一整年的難題,且2024年可能持續並惡化:微弱多數因此需要幾乎一致同意才能實現任何目標;黨內重大分歧使一致同意幾乎不可能;黨內右派的優先要務是阻擋政府,而非通過新法律擴大其影響力。 (繼續閱讀…)

● 會考生活英語

Linda let her daughter, Kelly, use her Facebook page to ask other people if Kelly, a fifteen-year-old teenager, should have Instagram.

琳達讓她女兒凱莉,用她的臉書頁面去問其他人,是否一個15歲的青少年應該要擁有IG。

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. Why didn't Kelly use her own Facebook page to ask for opinions?

(A) Kelly didn’t use Facebook.

(B) Kelly’s mom wanted her to use IG.

(C) Kelly didn’t know how to use Facebook.

快來測驗一下吧! (繼續閱讀…)

A news anchor is telling people about an emergency kit.

一位主播正在說明有關緊急避難包。

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. What is the reading about?

(A) Things we need to do when an earthquake hits.

(B) Facts about what to do during an earthquake.

(C) Something we have to prepare before an emergency.

快來測驗一下吧! (繼續閱讀…)

The library teacher gives instructions to the students before using the library.

學生使用圖書館前,老師說明使用圖書館的規則

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. According to the instruction, how many rules are there for students to follow in the library?

(A) three

(B) four

(C) five

(D) six

快來測驗一下吧! (繼續閱讀…)

There’s an announcement on the bulletin board.

公佈欄上有一張告示。

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. Which K-pop dance club is looking for new members?

(A) TWICE Dance Club

(B) Blackpink Dance Club

(C) BTS Dance Club

(D) K-pop Dance Club

快來測驗一下吧! (繼續閱讀…)

School Meals Arrangement.

學校膳食安排。

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. According to the information provided, how much does a Grade 10 student pay for a lunch meal?

(A) NT$40

(B) NT$45

(C) NT$47

(D) NT$50

快來測驗一下吧! (繼續閱讀…)

Broadcast on the train

火車上廣播

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. What does the speaker request from the listeners?

(A) Have their tickets ready.

(B) Pay for tickets with a credit card.

(C) Show affection to their families.

快來測驗一下吧! (繼續閱讀…)

● 考題趨勢解析

觀察去年的會考考題,閱讀方面,多數考生及補教老師認為整體難度偏易,不過文法題多、時態較刁鑽,閱測部分文章內容雖有變長,但讀懂細節後就能快速作答;聽力部分,考生反映口音很生活、易聽,但題幹長、語速快,且題與題的間隔較短。考生可參考近年出題趨勢、方向做準備。

・閱讀題組較往年「放水」 英聽需懂弦外之音

英文科補教老師林熹表示,難題多側重於前半部,考生只要寫完便能苦盡甘來,後續的閱讀題組、克漏字等較往年「放水很多」,只要讀懂細節並且沒有誤解文意即能快速作答。但林熹也說,2023年預計錯誤率最高的題目為第19題,學生閱讀一長句,須先剖析句型結構,真正的考題是於間接問句中又插入了形容詞子句,連考了兩大子句,考生一次要判斷句型句構和文法,確實較為吃力。

圖/取自國中教育會考網站

英聽方面,林熹指出,2023年英聽需額外的判讀能力,如第15至17題,考生及要從上下文中推斷、聽懂弦外之音。對於能力中段的考生而言,可能會多錯一題。

林熹談到,過去不少英文科老師會教導學生,看到某些關鍵字就要聯想到部分時態,但現行的考題趨勢是「讀懂文意優先文法」,若學生不懂文意、不懂文章時間順序,只看關鍵字反而可能變成誘答選項,直接選到錯誤選項。

・題目簡單但文法題多 考生:僅1題有圖表 很生活化

有考生說,英文文法題多,陷阱題也不少,但印象最深刻的是有一題閱讀題是在說美國有一本書,指因區域、年齡層不同,東西的名稱也各有不同,讀起來滿有趣的。

圖/取自國中教育會考網站

考生認為2023年英文考題也很生活化,除了時事,也有音樂以及性別,閱讀題的文字雖多,但不難,和學校模擬考題相比,較為簡單。

・閱測範圍多元涵蓋性別 聽力圖片題變少、文章聽解增加

不少考生認為英文偏簡單,題目也有變少,但閱測部分文章內容有變長,內容涵蓋性別、戰地記者、音樂題型,需要花時間解讀;聽力部分,圖片題變少,言談理解變多,較有挑戰性,有同學認為音質沒有很好,但不影響作答。

・題幹長、語速快易漏聽 題目生動「考生忍不住笑出來」

英文聽力測驗。學生認為2023年口音很生活、易聽,但題幹長、語速快,整體聽題時間較長,且彼此間隔感覺較短,若有稍微恍神,容易漏掉、思考時間較少,內容情境生動有趣,不少考生都忍不住笑出來。

・難度偏易無時事 英文單題增 文法時態刁鑽

會考英文科,學生認為整體難度偏易,不少人僅寫半小時即交卷離場,其中有幾題文法時態選項模稜兩可,仍具辨識度,單題數增加3題,閱讀題數變少、題幹特別長。

邱姓考生說,2012年逝世於敘利亞的戰地記者瑪莉·凱薩琳·柯文(Marie Catherine Colvin),為題組主旨之一,其中一題考了個超過課本範圍生字,需透過閱讀該字前後內容,判斷該字意思。