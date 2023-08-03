會考生活英語／【社團篇】K-Pop舞蹈社募集

有美國PTT之稱的人氣社交媒體網站Reddit一直以來可以讓網友們發表、評論各式各樣的主題，也因此收集了大量的使用者文本與相關數據，對於各種公司、組織來說都非常有價值，此刻對那些想要用它來訓練人工智慧（AI）模型尤其特別。

2023-08-01 22:20