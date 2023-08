會考生活英語／【社團篇】K-Pop舞蹈社募集

★ 單字

1. fan [fæn] (n.) 粉絲 國中基礎1200字 2. club 〔 klʌb 〕 (n.) 社團 國中基礎1200字 3. experience [ɪkˋspɪrɪəns] (n.) 國中基礎1200字 4. beginning [bɪˈgɪnɪŋ](n.) 開始 國中基礎1200字 beginner [bɪˈgɪnɚ].(n.) 初學者

★ 實用字詞

1. whether A or B 無論是A還是B 2. No+ N. is required. 不需要... 3. Let’s VR. 讓我們一起...吧!

There’s an announcement on the bulletin board.

公佈欄上有一張告示。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Whether/ you're /a beginner/ or /know some steps,/ all students/ are welcome.

無論/你是/一位初學者/或者/知道一些舞步,/所有學生/都歡迎。

動手做做看:將長句分成短字詞

Whether the weather is sunny or rainy, everyone will be happy.

考題練習:TOEIC Bridge測驗+國中會考題型

1. Which K-pop dance club is looking for new members?

(A) TWICE Dance Club

(B) Blackpink Dance Club

(C) BTS Dance Club

(D) K-pop Dance Club

2. When is the first meeting of the K-pop Dance Club?

(A) Saturday morning

(B) Friday night

(C) Sunday afternoon

(D) Monday evening

解答:

1. (D) 2. (B)

動手做做看

Whether /the weather is/ sunny /or /rainy,/ everyone/ will be/ happy.