會考生活英語／【社團篇】K-Pop舞蹈社募集
★ 單字
1. fan [fæn] (n.) 粉絲 國中基礎1200字
2. club 〔 klʌb 〕 (n.) 社團 國中基礎1200字
3. experience [ɪkˋspɪrɪəns] （n.) 國中基礎1200字
4. beginning [bɪˈgɪnɪŋ](n.) 開始 國中基礎1200字
beginner [bɪˈgɪnɚ].(n.) 初學者
★ 實用字詞
1. whether A or B 無論是A還是B
2. No+ N. is required. 不需要...
3. Let’s VR. 讓我們一起...吧！
There’s an announcement on the bulletin board.
公佈欄上有一張告示。
閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀
Whether/ you're /a beginner/ or /know some steps,/ all students/ are welcome.
無論/你是/一位初學者/或者/知道一些舞步，/所有學生/都歡迎。
動手做做看：將長句分成短字詞
Whether the weather is sunny or rainy, everyone will be happy.
考題練習：TOEIC Bridge測驗＋國中會考題型
1. Which K-pop dance club is looking for new members?
(A) TWICE Dance Club
(B) Blackpink Dance Club
(C) BTS Dance Club
(D) K-pop Dance Club
2. When is the first meeting of the K-pop Dance Club?
(A) Saturday morning
(B) Friday night
(C) Sunday afternoon
(D) Monday evening
解答：
1. (D) 2. (B)
動手做做看
Whether /the weather is/ sunny /or /rainy,/ everyone/ will be/ happy.
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言