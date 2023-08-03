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會考生活英語／【社團篇】K-Pop舞蹈社募集

聯合新聞網／ TOEIC Bridge測驗合作學校 基隆市輔大聖心高中 鄒靜芬 編寫

★ 單字

1. fan [fæn] (n.) 粉絲 國中基礎1200字

2. club 〔 klʌb 〕 (n.) 社團 國中基礎1200字

3. experience [ɪkˋspɪrɪəns] （n.) 國中基礎1200字

4. beginning [bɪˈgɪnɪŋ](n.) 開始 國中基礎1200字

beginner [bɪˈgɪnɚ].(n.) 初學者

★ 實用字詞

1. whether A or B 無論是A還是B

2. No+ N. is required. 不需要...

3. Let’s VR. 讓我們一起...吧！

There’s an announcement on the bulletin board.

公佈欄上有一張告示。

閱讀技巧：將長句分成短字詞，以利閱讀

Whether/ you're /a beginner/ or /know some steps,/ all students/ are welcome.

無論/你是/一位初學者/或者/知道一些舞步，/所有學生/都歡迎。

動手做做看：將長句分成短字詞

Whether the weather is sunny or rainy, everyone will be happy.

考題練習：TOEIC Bridge測驗＋國中會考題

1. Which K-pop dance club is looking for new members?

(A) TWICE Dance Club

(B) Blackpink Dance Club

(C) BTS Dance Club

(D) K-pop Dance Club

2. When is the first meeting of the K-pop Dance Club?

(A) Saturday morning

(B) Friday night

(C) Sunday afternoon

(D) Monday evening

解答：

1. (D) 2. (B)

動手做做看

Whether /the weather is/ sunny /or /rainy,/ everyone/ will be/ happy.

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考題 會考 BTS BLACKPINK TWICE 國中會考生活英語

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