113會考寫作／六級分作文範本全收錄 命題趨勢、奪分關鍵一次看

113年會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘。聯合新聞網集結歷年會考佳作，以去年（112年）寫作六級分範本為例，為考生整理出奪分重點和技巧。

113會考時程。圖／翻攝自國中教育會考網站

自106年始，會考寫作題型有了重大改變，從當年度到112年等7個題目均為文字加圖（表）的呈現方式，而112年度也二次出現「不必訂題」考法，要求考生依照對圖表的理解，提出個人解讀。

過度解析圖表落陷阱

然若過度分神於解析圖表與評價對話，卻也易落入另一種困境，聯合報寫作教室講師周芃谷曾針對此類題型，說明如何解讀與運用：

解讀：解讀題目時，仍應先從純文字部分開始。從下往上，先從「結合自己的經驗與見聞，寫下你的感受或想法」；再往上解讀，可知論述時須留意所敘述的「經驗」，是否符合傳統勸勉，以及由此帶來的感受與想法。 運用：最後運用圖片中的人物特徵，以及各自的論述，來豐富寫作時的題材細節，並加強「經驗」與「想法」間的連結。

國中教師點高分關鍵

至於什麼樣的作文能拿高分？國中師認為，生活經驗是寫作的基礎，考生要能透過觀察、感悟、省思表述自身觀點。另外，細膩觀察、有創意，才能展現個人特色，而鋪陳轉折是關鍵，組織論述也講究精準力，若能用精準文字、結構完整、內容連貫、主旨有層次，就能拿到比較高的分數。

範例一、

範例二、

範例三、

範例四、

範例五、

範例六、

範例七、

※112年會考寫作測驗六級分範本：來源

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