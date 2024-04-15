113會考寫作／六級分作文範本全收錄 命題趨勢、奪分關鍵一次看
113年會考將於5月18日（六）、19日（日）舉行，寫作測驗於第一天壓軸登場，考試時間15:50-16:40，共50分鐘。聯合新聞網集結歷年會考佳作，以去年（112年）寫作六級分範本為例，為考生整理出奪分重點和技巧。
自106年始，會考寫作題型有了重大改變，從當年度到112年等7個題目均為文字加圖（表）的呈現方式，而112年度也二次出現「不必訂題」考法，要求考生依照對圖表的理解，提出個人解讀。
過度解析圖表落陷阱
然若過度分神於解析圖表與評價對話，卻也易落入另一種困境，聯合報寫作教室講師周芃谷曾針對此類題型，說明如何解讀與運用：
解讀：解讀題目時，仍應先從純文字部分開始。從下往上，先從「結合自己的經驗與見聞，寫下你的感受或想法」；再往上解讀，可知論述時須留意所敘述的「經驗」，是否符合傳統勸勉，以及由此帶來的感受與想法。
運用：最後運用圖片中的人物特徵，以及各自的論述，來豐富寫作時的題材細節，並加強「經驗」與「想法」間的連結。
國中教師點高分關鍵
至於什麼樣的作文能拿高分？國中師認為，生活經驗是寫作的基礎，考生要能透過觀察、感悟、省思表述自身觀點。另外，細膩觀察、有創意，才能展現個人特色，而鋪陳轉折是關鍵，組織論述也講究精準力，若能用精準文字、結構完整、內容連貫、主旨有層次，就能拿到比較高的分數。
範例一、
樣卷說明：
能依據寫作任務，統整圖表資訊，從「動作冒險」類型電影的驚心動魄畫面切入，通過九零年代寫實電影的紀實拍攝手法與現今臺灣人民最為偏好講究特效、聲光效果的「動作冒險」類型形成對比，從而對盲目追求炫目特效的電影製作提出批判，並進一步闡述說明人們對電影的聲光技術與內涵的追求，實應取得平衡，科技的進步不該是電影發展的阻礙，而是助其前進的工具之思考，以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫。能精確使用語詞，善於修辭，並有效運用各種句型使文句流暢。點大圖1、大圖2
範例二、
樣卷說明：
能依據寫作任務，統整圖表資訊，從人們奔波疲累的日常情景起筆，點出現代人的心靈圖像：日漸乾枯的生之歡愉，進而探究各電影類型所反映觀影者的不同心理需求——鬆綁現實對自我的束縛、重溫童年漫無邊際的想幻、對愛的想望與投射，並從中提出個人的思考：圖表所呈現的觀影偏好，雖似一種現實的無奈、對理想的憧憬，卻實是「再次擁抱人世間，尋回對生命的熱情」的渴盼，能進一步闡述說明，以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫。能精確使用語詞，善用修辭，並有效運用各種句型使文句流暢。點大圖1、大圖2
範例三、
樣卷說明：
能依據寫作任務，統整圖表資訊，分析「動作冒險」與「奇幻想像」類影劇備受喜愛之因：將人類的想像、未曾有的體驗化作影像，滿足人們在平淡生活中的想望。並敘寫自己觀看「人類登月」影片的震懾感受，藉以申說此類型影劇所展演的影像世界，其無垠與遼闊使人類相形下顯得渺小，進而從中生出對自然的敬畏，並進一步闡述說明此類影劇促使自己省思處世的態度，也予人築夢的動力之醒悟，以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明。能精確使用語詞，並有效運用各種句型使文句流暢。點大圖1、大圖2
範例四、
樣卷說明：
能依據寫作任務，統整圖表資訊，說明前三類受到大眾喜愛的趨勢，推論現代的高壓生活，使人們追求速食式感官刺激，而懶於欣賞饒富深意的影劇作品，並表達個人的立場，以自己鍾情的紀錄片《戰國中山王墓》為例，闡釋著迷的原因，且進一步批判聲色刺激影片易使人耽溺，阻礙求知腳步，肯定知性影片讓人更有求知動力，以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明。能有效運用各種句型，文句流暢。點大圖1、大圖2
範例五、
樣卷說明：
能依據寫作任務，統整圖表資訊，指出排行前三類的影視作品受人喜愛的原因，在於人們可藉由「想像」滿足現實生活無法實現的空缺，並與紀錄片、寫實片相比，它帶來的感官刺激，更具有吸引人的魅力。再結合自身經驗作為印證，抒發從中得到的撫慰，進一步闡述人們在觀影時，因代入角色從而產生救贖作用——現實中不被理解、無處抒發的虛無等缺憾，皆能得以填補，以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫。能精確使用語詞，善於修辭，並有效運用各種句型使文句流暢。點大圖1、大圖2
範例六、
樣卷說明：
能依據寫作任務，統整圖表資訊，從觀影偏好與自我內在的聲音相互照應切入，敘寫「動作冒險」與「奇幻想像」類型所虛構的影像國度，造就英雄夢與烏托邦，人們代入角色只為成就現實中缺空的理想。但同時對此現象也提出批判，指出這兩類型受歡迎背後潛藏的隱憂，並援引柯比．布萊恩、己身經驗為例，闡發投入生活、自我實現的重要，並進一步闡述說明與其將理想與夢寄託在電影，不若認真生活，作自己的英雄、把人生活成一部精采的動作片之期待，以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明。能精確使用語詞，文句流暢。點大圖1、大圖2
範例七、
樣卷說明：
能依據寫作任務，統整圖表資訊，從無趣的日常引發對自我的詰問起筆，思索影劇於現代人的意義、所帶來的慰藉，並分別以「奇幻想像」、「浪漫愛情」兩影劇類型為例，申說其在現代生活的象徵意義：不可能實現的夢、情感的投射，從而帶出對「戲與人生」的思辨：影劇，亦能是人生的反射與倒影。再以盼自己的人生如戲般精采的期許作結，能進一步闡述說明，以凸顯主旨。文章結構完整，脈絡分明，首尾呼應。能精確使用語詞，善於修辭，並有效運用各種句型使文句流暢。點大圖1、大圖2
※112年會考寫作測驗六級分範本：來源
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