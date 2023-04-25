寫作教室／會考作文題型重大改變 過度解析恐陷「圖文並茂」困境

106年始，會考寫作題型有了重大改變。從當年度〈在這樣的傳統習俗裡，我看見……〉，到111年〈多做多得〉（此次考試無須定題，然為求方便敘述，暫定此題）等六個題目均為文字加圖（表）的呈現方式。

這類圖文並陳的考題，多要求「考生在閱讀資訊後，再依題意做答」。其資訊呈現方式則均先以圖片舉例，再用文字說明寫作要求。好處是增加題目的活潑感，使舉例對象的形象更具體，方便同學參酌；同時將原本大段文字說明打散，用個別的圖形區隔開來，更便於閱讀。然若過度分神於解析圖表與評價對話，卻也易落入另一種困境。下文以111年〈多做多得〉一題為例，分析這類題目的呈現方式，並說明如何解讀的與運用。

本題圖片部分仿照常見的群組對話，由左側（手機持有者）的小岱老師邀請班上同學主辦園遊會，並提出「多做」能夠「多得」的勉勵；再由四位同學分別提出「多做能否多得」的疑問，或自己「多做能（或未必）多得」的經驗，甚至建議能否「不做」而「多得」。圖片下方，再以文字解釋題意與說明寫作要求。

此類圖文題雖看似與純文字題型有異，但萬變不離其宗，考生所閱讀的「資訊」，其實等同「說明」，一樣可分為「舉例」（圖片加文字）、「解釋」及「寫作要求」。因此，以〈多做多得〉為例，我們解讀題目時，仍應先從純文字部分開始。從下往上，先從「結合自己的經驗與見聞，寫下你對『多做多得』的感受或想法」，即可鎖定本題。其實仍舊是寫出一次「自己親身或見聞到的『多做多得』或『多做沒有多得』的經驗及其中的『感受』，與因此引發的『想法』。」

再往上解讀，可知論述時須留意所敘述的「經驗」，是否符合傳統「多做多得」的勸勉，以及由此帶來的怎樣的感受與想法，是「認同」、「困惑」或「其他」？最後運用圖片中的人物特徵，以及各自的論述，來豐富寫作時的題材細節，並加強「經驗」與「想法」間的連結。