學測英文／掌握閱讀測驗兩大得分關鍵 作文三大妙計

學測。示意圖／ingimage

112升大學學測將於明年1月13日至15日登場，聯合新聞網12月19日起一連5天推出「學測衝刺」系列專題報導，訪問高中及補教名師，剖析今年學測命題趨勢、必考重點、答題要訣，助應屆考生高分上榜。

111學年的學測第一次採新型考題。中和高中英文老師郭慧敏表示，111英文學測題型中已經看到命題上的變化，比方第二大題綜合測驗題中，過去只會考單字或片語、上下文文法，111學測卻配合全民英檢的新題型，出現一個題目四個選項的文法單字都是正確的，學生必須根據上下文的脈絡找出正確答案。她表示，這是用考試領導教學，希望考生的英文能力不只是弄懂單字文法，更要理解文章脈絡，這便是108課綱希望學生學會的素養能力。

●「篇章結構」掌握文章的邏輯性

此外，近年英文考科的出題強調鑑別度，希望鑑別出「大致看得懂」和「完全看得懂」的考生。郭慧敏表示，考生答題也必須更謹慎。

得勝者文教補教老師Gary表示，「篇章結構」為往年學測沒有的題型。篇章結構最重要的一點在於「文章的邏輯性」，他建議考生掌握先看選項再看題目的原則，劃記連接詞、轉折詞和表示時間順序的單字，推敲出部分因果關係再填答；確定的再填，不確定的就先留白，看過其他空格和選項再決定，否則寫錯一題就可能連錯好幾題。同時注意關鍵副詞、片語和重複出現的單字，也能幫助考生理解句子之間的關係。

●閱讀測驗掌握兩大得分關鍵

至於閱讀測驗，Gary認為要拿分有兩個關鍵：一是單字量，二是閱讀速度。閱讀速度的重要性是因為若速度不夠快且精確，不但會導致被迫放棄答題，同時會拖垮在其他大題可以分配到的時間。建議大家先看過題目選項，閱讀文章時，就能夠知道哪些關鍵字是要特別注意的內容，在時間分配和找答案上最有效率。

混合題型為108課綱素養導向的最新出題方式，透過長篇文章的閱讀進而達到跨領域的資訊整合。Gary以大考中心示範考題為例，學生需要從文章中分類奇亞籽、羽衣甘藍的營養素及益處，填入新式答題卷的表格內。如何以表格方式呈現閱讀文本便是此一題型的核心概念。未來考試非選題比率大增，考生要加強手寫簡答能力，不可拼字錯誤及語意不清。

●考前衝刺 五冊單字片語再掃一次

郭慧敏表示，考前最後倒數兩周，建議考生保持鎮靜，一周練習三份考題，即使是已做過的考題也無所謂。因為此時作考題，不是為了找正確答案、而是在解題過程中練習思考，找到出題老師想要考的「點」。她舉例，第三大題「文意選填」，考試的目標是要讓考生明白名詞的位置，考生最後兩周做考題時，就是去思考為什麼使用這個名詞。

Gary則說，考前必須把跨版本五冊單字片語必須再掃過一次。 學測單字以Level 4-6為主軸，在不到1個月的時間裡，建議同學可以把近十年的單字考古題再看幾次！儘管新課綱將7000單字刪減至6000單字，但刪掉的皆為冷僻少考的字詞，實際常考的高頻單字並無太大影響。但並非所有的單字都要熟到一看到中文就可以馬上想到英文的程度，很多單字只要看到能認出來就可以了。

Gary表示，單字片語統整、比較的工作也相當重要。例如找出相近意義的單字片語，在使用上有何異同處？而一字多義、同義反義、拼法接近、有特殊三態變化的彙整也很重要。

●考試最忌「卡」住 務必留30分鐘給作文

郭慧敏建議考生一周練習寫兩篇完整作文即可，其他用寫綱要取代，如此可以節省時間給其他考科。而上考場時則切記掌握時間 ，務必留30分給翻譯和寫作，前段若卡住就先跳過。因為作文要得十分不難，如果因為前面卡住而草草結束相當可惜。郭慧敏表示，只要將提示中的關鍵字寫出，作文拿十分是基本。若能掌握起承轉合的文章結構，便能拿到十二分。若結論具說服力和要點補充，拿到十五分不難。

●寫作三⼤妙計 寧簡潔也不要冗贅

Gary則提供寫作三⼤妙計。一是參考良好的作⽂範例，藉以學習到佳句及題型的相關⽤法。二是把⾃⼰批改過的作⽂再寫⼀次，修正⾃⼰的錯誤。三是進⼀步進展到「細節延伸、結構紮實」，培養⾃⼰寫出良好的主題句很重要。他建議考生先花個 5 分鐘打草稿，想例⼦，寧願寫「簡潔」，也不要冗贅。

●時事題留意「詐騙」