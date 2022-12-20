112學測社會／108課綱新增議題、常考重點有哪些？ 熱門考法逐題解析

112年大學學測即將於112年1月13～15日登場，本屆考生最大的優勢就是握有111年考題可以參照，力宇教育特別邀請李威立、馮敬之、黃霑老師，分別針對地理、歷史、公民科分析學測趨勢，並挑選幾個重要知識點與同學們分享，相信只要掌握住幾個大方向和基本觀念，社會科要全部拿到分數絕不是難事！

【地理】

威立老師表示在108新綱公布後，試題方面的變革雖然仍以單選題為主要題型，但是多數以題組的方式呈現，新型學測更強化了題組題各題的小題數、跨章節、跨冊、跨科。另外，還新增了過去只有在指考才會出現的手寫簡答題（含作圖題），因此手寫的部分將會是決勝關鍵，考生們應避免寫錯字以及答非所問。在複習重點時，考生們應注意多強化跨科的整合，例如：歷史、公民、國文、地科、生物、數學等學科，都有和地理科可以跨科考試的主題。

至於在學測愛考的知識點方面，威立老師羅列如下，針對這些內容，考生們務必要熟讀：

威立老師建議考生們在練習歷屆考題時，需涵蓋近十年的學測和指考試題，學測題若能練習到近15年為佳，主要是訓練選擇題、圖表判讀的速度；指考試題主要是訓練簡答題、作圖題的作答正確度。另外，考生們應搭配一年內的時事新聞，把相關的區域地理單元複習完整，考前把各課的專有名詞定義弄清楚，以避免手寫題答非所問唷！

【歷史】

敬之老師分析111年學測試題後認為，其難易程度屬中間偏難。難在於考題文本對同學而言較為陌生、字數也增加，加上圖表眾多、混合題的出現，考驗同學觀念統合能力、圖表判讀能力與邏輯推論的能力。但考生們其實也不用太過於擔心，只要能掌握基本觀念與解題技巧，面對難題也能游刃有餘、迎刃而解。

至於命題重點則圍繞著課綱主題「人群的移動與交流」，以臺灣史的題目最多、世界史次之、東亞史(中國史)略少。在中國史與世界史中，皆符合「略古詳今」的精神，考生們在準備時應調整複習的時間比例。

111年學測試題主題分布題數與熱門知識點分析如下表：

一、臺灣史：各時期題目分布平均

二、東亞史(中國史)：略古詳今、重「人群的移動與交流」

三、世界史：著重在西洋近代史與世界現代史

另外，2022年的國際時事頗多，敬之老師幫考生們統整如下表：

總之，敬之老師強調「文字要練強、閱讀量增加、圖表題絕對不會少」，並建議考生們作答時應先判斷年代、圈關鍵字句，並利用刪去法，考題的4個選項中通常可以先刪掉其中2個，剩下的再運用理性的邏輯判斷，找出較不合理的那個，或是再回頭看題目或文本的敘述。若遇到題組等文本較長的題目，可從答案看題目，先從問題與選項看起，再回頭從文本敘述中圈關鍵字、找答案，必能起到事半功倍之效，請考生們千萬不要忘記唷！

【公民】

黃霑老師分析108新綱公布後的試題表示，儘管新課綱中題型有所變化，例如：題組題的增加、文章字數的增加，但並不代表題目就變難，反而是知識點或關鍵字句的線索增加，只要能耐心讀題，運用課堂所學的相關概念思考與分析，即能找出正確答案。在命題冊別上，以社政篇比例較重，建議考生們多加熟讀第一冊。各份試題主題分布題數與命題重點如下表所示：

在考前衝刺階段，黃霑老師建議考生們準備公民科時應掌握以下四大要點：

1.審題：架構式整合複習

考生們可利用複習講義所附的樹狀架構去連結每冊每章的主題知識點，透過此法檢視自己是否已熟記名詞定義，在面對學測模稜兩可或未有明顯錯誤的選項時，能有效降低殘酷二選一時的選錯窘境，並在非選擇題手寫作答的部分，能具體佐證如此選擇的理由。

2.判題：看圖讀表說故事

新綱命題多搭配圖表、數據或採情境式的題型，對此黃霑老師建議考生們可彙整圖表題後逐一解說選項，並多朝情境分析方向準備，以刺激大腦靈活思辨並訓練論述能力，藉此增加答題能力。

3.錯題：訂正重讀零失誤

重讀錯題的功能在於提示自己別犯重複性錯誤，從過程中分析出自己的錯誤思路和出題者的命題關鍵，並將重要知識點進行整合記憶，這樣才算真正的弄懂弄通。在錯題中淘「金」，不貳過，對於容易被選項誘答的考生，非常有幫助。

4.刷題：勤練歷屆考古題

考古題往往是命題委員出題的參考依據，掌握學測趨勢務必勤加演練，藉此掌握重點內容、加深記憶。建議考生們至少充分練習近5年的歷屆試題，如有餘力則可增加至近10年的考題，切記考前不可亂槍打鳥式地投入複習，否則將浪費寶貴時間，而適得其反。

！！必讀！！十大熱門知識點

綜合以上，108課綱的社會領域課程強調培育學生面對未來、開展不同生涯所需的素養能力，因此素養試題已為考題必然之趨勢，考生們只要具備覺察說明、分析詮釋、判斷、反思評鑑、整合、探究等能力，必定能拿下理想的成績唷。