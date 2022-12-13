112學測／社會科時事圖表重點整理 九合一大選、通膨危機、英女王辭世考前必看

112學測將於明（2023）年1/13（五）、14（六）、15（日）舉行，社會考科則是在第三天，考試時間12:50-14:40，共110分鐘。社會科參考試卷題型包含選擇題型（單選題）占70分，非選題型（填充題、問答題、繪圖題、製表題）與混合題型占74分，總分144分。

112學測測驗時程。圖／取自大考中心簡章

以下整理社會科的時事話題及重點筆記，供考生參考。

▌公民：

今年包括九合一選舉、全球通膨危機皆是頭條話題；另外如柬埔寨求職詐騙案、鬧蛋荒也是社會時事焦點。

・圖表看時事／六都市長當選、18歲公民權通過門檻有多高？ 九合一選舉一圖看懂

九合一選舉今年11/26登場，據中選會公告選舉人數，直轄市、縣市長選舉人共一八九六萬七七七一人（不含嘉義市長重行選舉選舉人人數）。攸關十八歲公民權的憲法修正案公民複決案投票權人為一九二三萬九三九二人。此次修憲複決公投，須為有效同意票過選舉人總額半數...

圖為投票示意圖。記者劉懿萱／攝影

・圖表看時事／全台鬧蛋荒禍首是誰？一圖帶你看缺蛋危機

全台「蛋荒」延燒，民怨四起，癥結直指一月初農委會協調產銷「蛋價凍漲」，造成市場惜售、農民棄養。本報調查，缺蛋危機不僅源於政府粗暴干預，從監測、進口、凍漲、降稅，四度錯過解救時機，導致缺蛋失控...

・公民時事題／赴柬埔寨工作詐騙案頻傳 基本人權、NGO人道救援入考題

近來屢有國人遭以高薪詐騙前往柬埔寨工作後，因為不願意從事電信詐騙等不法活動，致遭毆打、拘禁及勒贖「違約金」等情形發生。此議題可以從保障國民安全、國外打工、跨國犯罪、基本人權、NGO的人道救援等議題進行討論...

・公民時事題／9月物價指數 連14月超越通膨警戒線

主計總處公布今年9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.75%，不僅回升，且連14個月超過2%通膨警戒線。在高中經濟學課程中常見的有GDP、GNI、CPI、PPP、經濟成長率、通膨率等，考生宜注意經濟指標的定義...

通膨示意圖。圖／路透

・公民時事題／拜登擬取消對陸商品關稅 通膨、GDP等名詞...你搞懂了嗎？

美國面臨高度通貨膨脹和升息壓力之際，美國總統拜登否認美國可能面臨經濟衰退。後疫情時期，政治經濟的整合分析成為國家公共治理的重點，考生應熟悉通膨、央行貨幣政策、GDP、WTO等經濟學內涵...

國際時事動態仍聚焦開打逾半年的俄烏戰爭，衍生的議題如經濟制裁、北約、石油天然氣供應等皆引發關注；另如遇女王駕崩、分別迎來女性印裔首相的英國，如何維持其「君主立憲」政體的運作，也成矚目焦點。

・國際小學堂／天然氣價格暴漲 歐洲人難過冬

受到俄烏戰爭影響，石油、天然氣等源價格狂飆，尤其是依賴俄國進口天然氣的歐洲更是感受明顯。今年冬天還沒到，歐洲家庭的電費價格就漲了不少，入冬之後需求勢必大增，不但供應可能短缺，價格也會漲到民眾無力負擔...

・國際小學堂／王冠之下 英國君王有何權力？

英國女王伊麗莎白二世八日駕崩，她是英國史上在位最久的君王。女王的辭世，令全球關注這個君主立憲國家中「君王」的角色。在民主體制下，君王已不具有政治實權，也不能介入政黨之爭，但仍有多項權力...

英國女王伊莉莎白二世辭世，讓全世界的皇室迷感傷。歐新社

・國際小學堂／氣候變遷議程 8大必知術語

每年一度的氣候峰會已成為世界各國領導人討論氣候變遷議題的重要場合，隨著會議舉行多年，也出現不少專業術語。看懂這些術語，對於掌握氣候議題就能更快進入狀況...

▌歷史：

【歷史重點筆記】 收錄歷史科重要章節筆記，詳列台灣歷史時間軸及族群、經濟文化與衝突。

》》點我看所有歷史重點筆記

112學測社會考科將在第三天、1/15（日）登場，圖為示意圖。記者黃義書／攝影

▌地理：

【地理重點筆記】 收錄地理科重要章節筆記，列出世界地形、氣候、人口與環境等重點。

》》點我看所有地理重點筆記

112學測社會考科將在第三天、1/15（日）登場，圖為示意圖。記者黃義書／攝影

▌以下也為考生回顧今年分科測驗三科考題，以利推測與熟悉出題方向，協助考生事半功倍拿高分。

分析今年結束的分科測驗公民考科，整體著重思辨歷程，題幹強調情境鋪陳，且採跨領域命題，從多元面向進行議題探究，題文閱讀量大。試題扣緊時事，如俄烏戰爭、薯條荒、疫情封城皆入題，並融入廣泛包括原住民族、勞動、性平等重大議題，考生須多關心時事，思考時事與課程之間的連結，提升閱讀理解能力。

【歷史科】

今年分科測驗歷史考題難易適中，新課綱重視閱讀素養，整份試卷閱讀理解題目增加，解題時需要圈選關鍵字句。考題部分除經濟內容偏多，更納入「三圖一表」，相較往年以文字解釋圖片內容，今年則無、仰賴考生圖表判讀力。

【地理科】

今年分科測驗地理科仍扣緊近兩年時事，俄烏戰爭能源供應、快篩試劑地圖查詢網站、台灣風力發電、台積電美國設廠等皆入題，取材橫跨生物、歷史、公民科目，建議考生應多增強閱讀理解，包含圖表判讀、邏輯分析能力，找出合理推論。