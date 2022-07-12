分科測驗歷史／投報率高、圖表資訊別漏接 補教估頂標不變

大學分科測驗第二天首節考歷史，歷史科補教老師馮敬之評論，試卷難易適中，與去年指考難度均等，對「中下」程度的同學具鼓勵性、投資報酬率高，程度好的同學完全可以發揮。考題略古詳今，著重高三選修歷史，另也巧合地將俄烏戰爭時事融入了混合題。若以百分制預估，今年頂標與去年相仿為86分。

台北市補習教育事業協會匯集多家大型補習班、高中教師共同解題。歷史科補教老師馮敬之表示，整份考卷難易適中，閱讀理解題目增加，符合新課綱精神，若以百分制預估今年頂標為86分，與去年一致，前標則較去年增2分為82分，均標增1分為71分，但考量混合題可能讓後段班學生難下手，預估後標略降1分為56分，底標為48分不變。

馮敬之表示，若就學生程度而言，對中後段班有鼓勵性質，只要有讀書，自然能獲得好成果；對於程度好的同學完全可以發揮，考題難易適中，與去年指考歷史科難度均等。

而就整體命題分布，馮敬之分析，今年各冊命題分布平均，若就單選部分，台灣史6題、中國史8題，世界史10題，整體而言世界史稍多。他提到，以往指考選修不會考到6題這麼多，未來高三同學若要考分科，必須要注意選修課本，不可偏廢。

不過，新課綱重視閱讀素養，馮敬之也提到，整份試卷閱讀理解題目增加，解題時需要圈選關鍵字句，若孩子沒有圈出關鍵字，反而會不清楚題目在講什麼，這點非常符合新課綱精神。

今年歷史科共有「三圖一表」，不過每張圖片內容的資訊都非常重要。馮敬之說，往年考題文字都會解釋圖片內容，今年完全沒有，考驗考生的圖表判讀力。比如第4題考明代「功過格」，圖片提供很多有關「貞節」的線索；第26題則提供一張圖片，只見圖中的士兵都用白布條矇著雙眼，藉以判斷是遭到敵軍的毒氣攻擊。

歷史科考題也「略古詳今」，尤其著重選修歷史中的女權、人權、戰爭等內容。馮敬之以第44至46題為例，該題組用韓戰考北約，手寫題部分也巧妙與俄烏戰爭時事相關。

女權、人權部分，馮敬之說，比如第4題就是女權，第27至28題組則考出人權，世界史的廣度深度都有涉略，對學生而言，讀了就是會考，是一份有投報率的考題。

今年歷史科也考到日本自衛隊，馮敬之表示如第22題，便是考第一島鏈的概念，這一樣屬略古詳今的戰爭題；另外經濟考題也是今年偏多，如第5題日本殖民台灣，第9、10、18、29、30也與經濟內容有關，孩子未來準備分科時要稍微注意經濟章節。

該份試題也注重學生對於歷史解釋、史料判讀的內容。馮敬之以第31題為例，由於新課綱移除了史前時代的章節，該題組雖與史前時代有關，其實是在考歷史推論與歷史解釋的概念。他表示，如果考生仍記得國中的史前史內容便可直接作答，但忘記了也無妨，若從題意重新理解判斷也能答出正確答案。

馮敬之認為，整份考題在形式與編寫上非常創新，但考試的內容、本質意義並無太大改變，基本上只要考生有按部就班地讀熟課本，並練習歷屆試題，便有機會拿下高分。