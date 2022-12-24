112學測自然／物理最後衝刺奪分必看 命題趨勢、時事話題一手掌握

學測倒數計時中，在這最後衝刺階段還有哪些需要注意的地方呢？力宇教育特邀物理名師吳笛老師分享準備方向及祕訣，趕快來看看，一起搶分go！

一、掌握新綱趨勢

108 課綱命題趨勢與學校物理科段考有很⼤的差異，吳笛老師提醒同學必須注意準備學測與段考的不同，才能事半功倍。

新課綱更強調素養命題，以下以111年學測⾃然科說明：

1.圖表判讀：

圖表比⽂字能傳達更多的訊息，從座標、單位、斜率、⾯積，結合基本的物理定律，向來是⼤考的重中之重。

2.概算：

通常結合圖表⼀起考，例如第1題估算颱風平均速度、第49題估算⾎液流速起伏的頻率。這種題⽬跟段考很不⼀樣，段考的計算題多半是有精確解，但概算比較接近⼈們的⽇常⽣活。

3.閱讀理解：

測驗閱讀長文的能力，要有耐⼼地從長文中擷取資訊、統整分析，應⽤所學以解決⽣活化或學術化的問題。特別是題組題⽂字敘述多半冗長，且夾雜不必要資訊。有時會跨科⽬，例如第58~60的題組題，考的是以普朗克常數定義公⽄的瓦特天平。題⽬不困難，但答題要具備「從眾多資訊擷取必要資訊」的能⼒。

4.探究實作：

⼀般會結合圖表與閱讀或作圖題，並且更重視控制變因、操縱變因及應變變因的分析與應⽤。

二、必考基本題分數一定要把握

1.物理學發展史：

(1)原子結構：從道耳吞、湯木生、拉塞福、波耳、查兌克到蓋爾曼，對原子結構的描述與修正。

(2)光的本質探討：從牛頓的質點說、海更斯的波動說，到楊格、馬克士威、赫茲、愛因斯坦等人對光的見解。

(3)波粒二象性：愛因斯坦的光子論、德布羅意的物質波。

2.必修物理重點：

三、熱門時事要注意

四、吳笛老師的複習祕訣大公開

1.培養「閱讀長文」的能力：以高一物理課本為讀本，讀完一個章節後，把書合起來，想一下重點，訓練閱讀的專注力。

2.注意「變因與變因之間的來龍去脈」：例如都卜勒效應中，波源動則波速、波長、頻率何者改變？何者不變？觀察者動則又如何？

3.重要的物理現象都有一些對應的簡圖：例如單狹縫繞射中，水波遇到寬、窄縫、光波經單狹縫都有一定圖形要記熟，並要能以這些現象做推理。

4.考試應答小撇步：

(1)學測重素養題型，題目多為原創，敘述又重視情境，在閱讀題幹時，難免會出現不太能理解出題意旨的狀況，這時可以試著「揣摩出題老師的主觀意識」來猜測題意。

(2)當選項出現模稜兩可的情形，請記得選擇是選「最佳選項」而非總是選「正確答案」。

(3)學測物理考的是同學從小到大建立的物理概念，不像段考有特定範圍，遇到不知道是哪一章節的考題，請依照常理判斷，無須驚慌，平常對物理在生活中的應用思考愈多，愈能體會這種「沒有特定範圍」考試的應答技巧。

最後吳笛老師祝福各位考生考運亨通，心想事成。

●考前衝刺影片